Pour Battlefield 6 comme Marathon, les dernières MAJ majeures n'ont pas fait de miracle

Dans le monde des jeux multi, cette semaine a vu débouler deux mises à jour majeures, l'une pour Marathon
qui dressait les contours d'un tout nouveau mode PVE/Rogue finalement dans la pure tradition de l'Extraction Game de base, tandis que Battlefield 6
déployait sa Saison 4 avec une large mise en avant des batailles navales (en plus de tout le reste).
Et pour les premiers retours de Steamdb, le rebond n'est pas extraordinaire pour chacun ayant certes doublé son audience le temps d'une journée (mardi) mais en partant de très bas, et déjà un début de recul dès mercredi notamment pour Marathon
. En bref, le fameux effet « curiosité » de la part de certains qui possédaient déjà le jeu avant de repartir voir ailleurs.
Le bilan du week-end sera un peu plus éloquent mais l'espoir s'amenuise, peut-être encore plus pour Battlefield
car si Bungie est déjà en train de préparer sa porte de sortie avec selon les rumeurs un retour de Destiny
, EA semble lui avoir misé beaucoup plus de pièces sur sa franchise au point que certains studios annexes comme Criterion sont désormais totalement focus dessus.
- gestion du ttk incompréhensible
- système de classe totalement saboté
- les bonnes maps viennent d'anciens battlefields
- ça slide et jump dans tout les sens, sans perte de précision
- la balise de réapparition sur la classe assaut
- disparition de mode classique comme la ruée ou le king of the hill
Bref, de mon point de vue, l'expérience est tellement décevante par rapport à la beta que j'ai toujours du mal à y croire et j'espère a chaque saison un renouveau, qui n'arrivera jamais.
Mon regard se tourne désormais vers d'autres licenses, avec notamment Wardogs à venir, chez Team17, qui s'occupe du bon Hell Let Loose
C’est surtout que comme COD qui est plus bas d’ailleurs sur Steam t’as énormément de joueurs sur console
Les dernières saisons sont excellentes pour BF
Autre chose la fidélité des joueurs, pour être niveau 110 actuellement je suis dans les plus "faibles" souvent au tableau des niveaux. Les joueurs sont vraiment vétérans sur le jeu actuellement, il y a bcp de 200/250 ou + (200 en niveau c'est + de 200 heures de jeu).
On en est au point que personne ne parle de lui sous un article qui parle de lui
Mais ouais, c'est marrant de faire joujou avec Steamdb
C'est si catastrophique que ça ou il y a de la mauvaise foi de leur part ?
Qu'un jeu ait des pics via des MAJ pour compenser une inéluctable baisse c'est assez logique.
Le problème avec Marathon et Battlefield 6, c'est que l'on parle pour chacun de mises à jour censées sauver les audiences. On n'est pas dans l'ordre du succès surprise puis oublié ou d'un Call of qui se renouvelle chaque année, mais deux titres qui normalement doivent durer plusieurs années.
rogeraf
Je pense qu'on essaie de calquer l'audience sur d'autres GaaS aux audiences plus explosives et a COD renouvelé chaque année. Même EA fait sûrement cette erreur. Je suis curieux de voir comparé aux autres BF ce que ça donne.
- le solo tout le monde s'en tape
- le Battle royale copie COD tout le monde s'en tape
- le multi c'est ce que veulent les joueurs BF et à cause des 2 éléments cités plus haut. Dice / EA n'a sorti que 10 cartes au launch !
Aujourd'hui c'est 15 cartes multi 9 mois après la sortie du jeu. C'est déjà plus intéressant ...