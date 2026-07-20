Pour Battlefield 6 comme Marathon, les dernières MAJ majeures n'ont pas fait de miracle

Dans le monde des jeux multi, cette semaine a vu débouler deux mises à jour majeures, l'une pourqui dressait les contours d'un tout nouveau mode PVE/Rogue finalement dans la pure tradition de l'Extraction Game de base, tandis quedéployait sa Saison 4 avec une large mise en avant des batailles navales (en plus de tout le reste).Et pour les premiers retours de Steamdb, le rebond n'est pas extraordinaire pour chacun ayant certes doublé son audience le temps d'une journée (mardi) mais en partant de très bas, et déjà un début de recul dès mercredi notamment pour. En bref, le fameux effet « curiosité » de la part de certains qui possédaient déjà le jeu avant de repartir voir ailleurs.Le bilan du week-end sera un peu plus éloquent mais l'espoir s'amenuise, peut-être encore plus pourcar si Bungie est déjà en train de préparer sa porte de sortie avec selon les rumeurs un retour de, EA semble lui avoir misé beaucoup plus de pièces sur sa franchise au point que certains studios annexes comme Criterion sont désormais totalement focus dessus.