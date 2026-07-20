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Pour Battlefield 6 comme Marathon, les dernières MAJ majeures n'ont pas fait de miracle
Dans le monde des jeux multi, cette semaine a vu débouler deux mises à jour majeures, l'une pour Marathon qui dressait les contours d'un tout nouveau mode PVE/Rogue finalement dans la pure tradition de l'Extraction Game de base, tandis que Battlefield 6 déployait sa Saison 4 avec une large mise en avant des batailles navales (en plus de tout le reste).

Et pour les premiers retours de Steamdb, le rebond n'est pas extraordinaire pour chacun ayant certes doublé son audience le temps d'une journée (mardi) mais en partant de très bas, et déjà un début de recul dès mercredi notamment pour Marathon. En bref, le fameux effet « curiosité » de la part de certains qui possédaient déjà le jeu avant de repartir voir ailleurs.

Le bilan du week-end sera un peu plus éloquent mais l'espoir s'amenuise, peut-être encore plus pour Battlefield car si Bungie est déjà en train de préparer sa porte de sortie avec selon les rumeurs un retour de Destiny, EA semble lui avoir misé beaucoup plus de pièces sur sa franchise au point que certains studios annexes comme Criterion sont désormais totalement focus dessus.



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publié le 23/07/2026 à 07:13 par Gamekyo
commentaires (17)
mrvince publié le 23/07/2026 à 07:17
Ils ont totalement loupé les maps sur ce BF6. Il m'a vite lassé à la sortie. Pas assez grand, pas assez "Battlefield". Maintenant avec les DLC ils font la promo de grande map mais c'est trop tard.
walterwhite publié le 23/07/2026 à 07:18
Je compte m'y remettre, les nouvelles map sont assez rafraîchissantes.
hibito publié le 23/07/2026 à 08:17
Pour Battlefield, l'expérience est tellement décevante que j'ai toujours du mal a réaliser ce qu'ils ont fait. On a littéralement un call of sur des maps plus grandes.

- gestion du ttk incompréhensible
- système de classe totalement saboté
- les bonnes maps viennent d'anciens battlefields
- ça slide et jump dans tout les sens, sans perte de précision
- la balise de réapparition sur la classe assaut
- disparition de mode classique comme la ruée ou le king of the hill

Bref, de mon point de vue, l'expérience est tellement décevante par rapport à la beta que j'ai toujours du mal à y croire et j'espère a chaque saison un renouveau, qui n'arrivera jamais.

Mon regard se tourne désormais vers d'autres licenses, avec notamment Wardogs à venir, chez Team17, qui s'occupe du bon Hell Let Loose
wickette publié le 23/07/2026 à 08:19
Non désolé mais BF6 rien à voir, c’est 8-10 fois plus de joueurs actifs sur steam et 12-20 millions de ventes

C’est surtout que comme COD qui est plus bas d’ailleurs sur Steam t’as énormément de joueurs sur console

Les dernières saisons sont excellentes pour BF
rogeraf publié le 23/07/2026 à 08:22
Ces chiffres ne sont pas représentatifs du jeu. Les joueurs consoles sont peu être plus nombreux que les joueurs PC. Il y a du monde sur les serveurs et la saison 4 risque de cartonner avec Wake Island. Les prochaines cartes vont régaler aussi je ne m'inquiète pas pour la durée de vie du jeu, sur 4 ans au moins le temps que BF7 arrive.

Autre chose la fidélité des joueurs, pour être niveau 110 actuellement je suis dans les plus "faibles" souvent au tableau des niveaux. Les joueurs sont vraiment vétérans sur le jeu actuellement, il y a bcp de 200/250 ou + (200 en niveau c'est + de 200 heures de jeu).
romgamer6859 publié le 23/07/2026 à 08:23
Je boucle sur le mode ruée sur 3 ou 4 maps, celles que je préfère, pas fan de toutes les maps malheureusement
vers0 publié le 23/07/2026 à 08:31
J'ai du mal a y retourner personnellement je lui préfère les fps plus realiste et immersif. .
narcissedoyo publié le 23/07/2026 à 09:11
C'est vraiment grave pour Marathon

On en est au point que personne ne parle de lui sous un article qui parle de lui
jenicris publié le 23/07/2026 à 09:35
Pour y avoir joué récemment, y a beaucoup de monde sur consoles
churos45 publié le 23/07/2026 à 10:55
Mais est-ce que historiquement les màjs de ce genre de jeux ramènent vraiment beaucoup de monde au-dela de l'effet "curiosité" comme vous dites ? Est-ce qu'on peut vraiment conclure que c'est mauvais signe ou est-ce "normal" ?

Mais ouais, c'est marrant de faire joujou avec Steamdb
grospich publié le 23/07/2026 à 11:15
À chaque fois que j'entends mes potes y jouer sur Discord c'est pour dire : "Putain, encore un cheater, j'en ai marre !" xD

C'est si catastrophique que ça ou il y a de la mauvaise foi de leur part ?
shanks publié le 23/07/2026 à 11:27
churos45
Qu'un jeu ait des pics via des MAJ pour compenser une inéluctable baisse c'est assez logique.

Le problème avec Marathon et Battlefield 6, c'est que l'on parle pour chacun de mises à jour censées sauver les audiences. On n'est pas dans l'ordre du succès surprise puis oublié ou d'un Call of qui se renouvelle chaque année, mais deux titres qui normalement doivent durer plusieurs années.
stardustx publié le 23/07/2026 à 11:45
Ils auraient du essayer de sauver les meubles en faisant de marathon un vrai coop shooter a la L4D avec une vraie campagne scénarisée, le genre de jeu que t'achètes pour le faire avec quelques potes puis que tu ranges gentiment, ça se vend sur la durée et ça nécessite pas beaucoup de suivi
brook1 publié le 23/07/2026 à 11:48
grospich Il y a des cheaters mais EA est en général assez réactif pour régler le problème.
syoshu publié le 23/07/2026 à 11:51
Pour Battlefield, ça a toujours été comme ça, quelques maps/armes/vehicules en plus, ça parrait bcp, mais le tour est fait en 2h. Et une fois qu'on a assimilé les nouveautés la boucle rotation recommence, surtout qu'a part les armes le reste est limité aux nouvelles cartes, donc si elles tournent pas dans la rotation tu les as pas
maxx publié le 23/07/2026 à 11:58
grospich J'en ai croisé vraiment très peu sur le jeu pour le coup.

rogeraf
Je pense qu'on essaie de calquer l'audience sur d'autres GaaS aux audiences plus explosives et a COD renouvelé chaque année. Même EA fait sûrement cette erreur. Je suis curieux de voir comparé aux autres BF ce que ça donne.
rogeraf publié le 23/07/2026 à 12:42
maxx Pour moi l'erreur c'est de copier oui

- le solo tout le monde s'en tape
- le Battle royale copie COD tout le monde s'en tape
- le multi c'est ce que veulent les joueurs BF et à cause des 2 éléments cités plus haut. Dice / EA n'a sorti que 10 cartes au launch !

Aujourd'hui c'est 15 cartes multi 9 mois après la sortie du jeu. C'est déjà plus intéressant ...
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Battlefield 6
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Nom : Battlefield 6
Support : PC
Editeur : Electronic Arts
Développeur : DICE
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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