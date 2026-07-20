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The Witcher 3 : Songs of the Past fera son show lors de la conférence GamesCom
Dans à peu près 1 mois aura lieu la GamesCom de Cologne, et CD Projekt RED vient nous faire plaisir en annonçant que The Witcher III : Songs of the Past fera partie de la conférence d'ouverture bien évidemment présidée par Geoff Keighley. Sans oser encore espérer une date (ce sera 2027 de toute façon), on repartira très probablement avec du gameplay pour cette extension surprise uniquement prévue sur PC/PS5/XBS.

Rappel de quelques-uns des autres gros jeux qui donneront des nouvelles lors du salon :

- Tides of Annihilation
- Crazy Taxi
- Alien Isolation 2
- Stranger than Heaven
- Metro 2039
- Gears of War E-Day
  • The Witcher 3 : Songs of the Past fera son show lors de la conférence GamesCom
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junaldinho, megadeth, link49, goldmen33
publié le 21/07/2026 à 11:59 par Gamekyo
commentaires (7)
jeanouillz publié le 21/07/2026 à 12:06
Vivement !
bladagun publié le 21/07/2026 à 12:24
Tellement hâte de le réinstaller ! Qui vas refaire toute l'histoire pour l'extension ?
junaldinho publié le 21/07/2026 à 12:25
Hâte de me remettre dedans. J'espère une amélioration du gameplay et que Geralt soit un peu moins lourd.
junaldinho publié le 21/07/2026 à 12:26
bladagun Perso je n'aurai pas le courage de refaire le jeu de base et les 2 extensions. Je vais juste reprendre ma sauvegarde.
mattewlogan publié le 21/07/2026 à 12:36
Trop bien, j’ai trop hâte
kinectical publié le 21/07/2026 à 13:05
J’espère aussi une MAJ PSSR 2.0 pour la PRO comme ils ont fait pour Cyberpunk
drybowser publié le 21/07/2026 à 14:47
Fais chier que le dlc soit pas sur Switch
Du coup j'espère une annonce surprise de tout le jeu sur Switch 2
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Fiche descriptif
The Witcher 3 : Traque Sauvage
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Nom : The Witcher 3 : Traque Sauvage
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : CD Projekt Red
Genre : RPG
Multijoueur : non
Sortie européenne : 19/05/2015
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
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