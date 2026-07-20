The Witcher 3 : Songs of the Past fera son show lors de la conférence GamesCom The Witcher 3 : Songs of the Past fera son show lors de la conférence GamesCom

Dans à peu près 1 mois aura lieu la GamesCom de Cologne, et CD Projekt RED vient nous faire plaisir en annonçant que The Witcher III : Songs of the Past fera partie de la conférence d'ouverture bien évidemment présidée par Geoff Keighley. Sans oser encore espérer une date (ce sera 2027 de toute façon), on repartira très probablement avec du gameplay pour cette extension surprise uniquement prévue sur PC/PS5/XBS.



Rappel de quelques-uns des autres gros jeux qui donneront des nouvelles lors du salon :



- Tides of Annihilation

- Crazy Taxi

- Alien Isolation 2

- Stranger than Heaven

- Metro 2039

- Gears of War E-Day