Marvel Tokon : le premier perso DLC dévoilé

Toujours du coté de Marvel mais plus proche de nous avec une sortie prévue ce 6 août 2026 (PC/PS5),dévoile son opening signé par le studio d'animation Sanzigen, mais aussi et surtout la divulgation du premier des 4 persos DLC de l'année 1 : Phoenix Cyclops (tiré depour ceux qui veulent gagner un point de culture).Rappelons en outre que dès demain (9h) s'ouvrira la bêta pour tous jusqu'au 27 juillet (même heure) avec 15 personnages jouables, 6 stages, du VS online et les 3 premiers chapitres du mode Histoire.