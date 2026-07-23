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Marvel Tokon : le premier perso DLC dévoilé
Toujours du coté de Marvel mais plus proche de nous avec une sortie prévue ce 6 août 2026 (PC/PS5), Marvel Tokon dévoile son opening signé par le studio d'animation Sanzigen, mais aussi et surtout la divulgation du premier des 4 persos DLC de l'année 1 : Phoenix Cyclops (tiré de Avengers vs. X-Men pour ceux qui veulent gagner un point de culture).

Rappelons en outre que dès demain (9h) s'ouvrira la bêta pour tous jusqu'au 27 juillet (même heure) avec 15 personnages jouables, 6 stages, du VS online et les 3 premiers chapitres du mode Histoire.



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victornewman
publié le 23/07/2026 à 19:56 par Gamekyo
commentaires (1)
victornewman publié le 23/07/2026 à 21:02
Bon alors une équipe de mutant ! peut être Sabretooth ! j’espère .
Gras
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Marvel Tokon Fighting Souls
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Nom : Marvel Tokon Fighting Souls
Support : PC
Editeur : PlayStation Studios
Développeur : Arc System Works
Genre : combat
Autres versions : Playstation 5
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