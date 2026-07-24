Mise à mort du marché physique : pour Ubisoft, ce n'est évidemment pas un problème
Si PlayStation fait actuellement preuve d'un certain silence, on sait que le but est de laisser passer tranquillement la tempête du débat sur le physique, mais si les éditeurs tiers sont tout autant dans le mutisme sur le sujet, il faut à un moment se montrer honnête : c'est parce que la situation les arrange bien.
Et Ubisoft fait évidemment partie du lot (en même temps, les mecs imposent déjà une connexion obligatoire même pour des jeux solo en boîte) en venant de déclarer aux actionnaires que la mise à mort du physique n'aura que peu d'impact sur le marché global, prenant pour preuve le PC où Steam (le clou final dans le cercueil des boîtes PC) a apporté une énorme croissance au secteur, tout en ajoutant si besoin que l'absence de lecteur natif permettra une légère diminution du prix des consoles.
Cela n'apaisera pas les tensions chez les principaux touchés, pendant que les autres continueront quand même de croiser les doigts pour que les promos massives sur le PS Store resteront d'actualité. Comme sur Steam donc.
publié le 24/07/2026 à 07:56 par Gamekyo
pendant que les autres continueront quand même de croiser les doigts pour que les promos massives sur le PS Store resteront d'actualité
c'est beau de rêver...
mais bon comme j'ai dis si je ne possède pas, je n'achètes pas... ils auront donc ce qu'ils auront voulu avoir...
Pendant ce temps, Shuji Utsumi (SEGA) là en interview pour Famitsu :
Ça aurait été le contraire qui aurait surpris tout le monde
Ca passera comme le reste.
Euh, vous avez déjà oublié ce qu'ils ont annoncé ?
"Changements sur le Store :
Moins de soldes : Sony diminue le nombre d'offres promotionnelles pour protéger ses marges face aux coûts des composants.
Prix variables : La marque teste des tarifs dits "dynamiques", ce qui signifie que les prix ou les réductions d'un même jeu peuvent changer selon les profils d'utilisateurs"
La démocratie commence par le choix, bordel!
le merveilleux monde qui nous attends en 2027
Qu’ils coulent ces baltringues !
T'achètes 4 jeux physique et tu l'as remboursé ton lecteur.
Critiquons les autres, ça évite l'introspection !
Anno 1800 a un bug de menu principal. Lancer une sauvegarde autre que la dernière, ça marche pas chez moi. Ça mouline dans le vide, même en fermant et relançant le jeu, même en réinstallant le jeu. Ce n'était pas le cas avant la sortie d'Anno 117.
Uno Ultimate insiste pour se connecter à un Discord qui n'existe pas même si on veut jouer en local. Faut compter 2 ou 3 minutes d'attente pour afficher le menu principal et au moins 4 pour lancer une partie. Uno connait des mises a jour chaque année, mais pour cet aspect rien ne change : le jeu est hyper lourd.
New Monopoly bugue sur le menu principal dès lors que plusieurs manettes sont connectées. Il faut les connecter après avoir sélectionner partie locale. C'est un peu bete pour un jeu qui en a remplacé un autre sur le store. Sans compter que le jeu rame dès qu'on se met en 3D, ce qui représente la principale nouveauté du jeu.
On continue ? On peut parler de leur programme de Reward qui met aussi plusieurs minutes à se lancer sur PS4, sur plusieurs jeux différents ? (Je suis fibré évidemment)
Le jeu demat, c'est l'assurance que si le jeu est bugué, y a personne qui peut y jouer dans des conditions normales, et ça c'est une expertise qu'Ubisoft maîtrise très bien, avec les données normalement remontées avec leur Ubisoft Classics.
Steam à relancé le marché sur PC en effetn mais c'est grâce aux soldes ultra agressives de Steam (les memes sont légions à ce sujet).
Mais c'est de choses qui sont juste impensables sur consoles.
Les mecs vont tous droit dans le mur et ils y vont avec des fichers Excels pleins les yeux
C'est aussi la phrase de personnes travaillant pour Sony, et ayant l'autorisation de publier sur internet.
Y a des dizaines d'articles sur gamekyo qui parlent des mensonges de Sony, notamment le fait d'avoir 90+% des jeux PSN qui ne sortent pas en physique à cause de Sony (ce qui vient arranger leurs chiffres).
"Agir sur ce qui dépend de soi et accepter ce qui n’en dépend pas."
Traduction: Que Sony mette fin au physique et fasse moins de promos pour protéger ses marges, acceptez-le et agissez là où vous pouvez agir comme migrer sur PC, profitez des soldes sur Steam et les autres stores, profiter du marché gris, des jeux tipiak, des émulateurs, etc
Agissez et arrêtez d'être dans le sentimentalisme. Si vous voulez faire comprendre à Sony que vous êtes en désaccord avec leur politique, agissez silencieusement, un peu comme les gars qui désinvestissent le dating et qui font pleurer les femmes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, même principe, désinvestissez et investissez là où on vous respecte et où vous sentez pas qu'on va vous la mettre avec vaseline inclus.
Il y a aussi Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition la version disque par Limited Run (normal)
Et Prince of Persia: The Lost Crown
Cette boite quel gâchis putain
niflheim on a eu beyond good and evil et rayman que j’ai acheté d’ailleurs mais c’est pas eux les éditeurs, ils ont juste vendus les droits. C’est pour ça qu’on a que la version us dessus.
Oui prince of persia doit être le dernier, ac mirage je me souviens pas s’il fallait télécharger la vf comme pour origin/odyssey etc
Le jeu à une connexion obligatoire, difficile pour vous de prétendre défendre les jeux physiques en ayant acheté ça et soutenu cette entreprise de merde.
Même au fond du gouffre, ils persistent avec leurs pratiques anti-consommateurs, cette boite faut arrêter de la soutenir, sauf pour ceux qui osef du physique évidemment.
J’ai pas pris black flag aussi pour ça
J’ai acheté le jeu neuf en PHYSIQUE à 49,99 euros et je viens de le revendre à 49 euros; en tout, je toucherai dans les 43-44 euros net (enveloppe bulle + timbre)
Bilan: 5 euros de perte environ seulement VS 69,99 euros en démat
Comment peut-on défendre le démat ? C’est ce que je me dis depuis tellement d’années !
Et c’est là que tu vois que les gars comme moi, a.k.a les petits revendeurs du dimanche, sont devenus les ennemis numéro 1 de tous ces éditeurs !
On est devenu des pestiférés !
Alors que dans un passé pas si lointain, on était des gens tout à fait normaux
On veut nous buter
Mais ils le regretteront plus vite qu’ils ne le pensent
L’hypocrisie ça va 2 min.
UBISAOUBIE
Si tu faisais parti de ceux qui chient sur les GKC, ce serait hypocrite. J’espère pour toi que non.
Mais je suis quand même pour la préservation du physique, j’achète encore de temps en temps des CD de musique, des coffrets Blu-Ray et en jeu-vidéo, j’ai encore quelques jeux que je garde en physique
Mais globalement, les jeux solo/pop-corn que tu rangent après les avoir fini, c’est revente immédiate
supasaiyajin +1000
Bref, sa boîte mérite se qu'elle subit depuis quelques années, même si les développeurs eux ne le méritent pas et doivent faire avec les décisions de merde de la direction...
Le seul côté néfaste de ta façon de faire c’est qu’en l’achetant, tu as indirectement soutenu Ubisoft et ses pratiques anti-préservation du jv. Vu que tu es pour la préservation ça va en dehors de ce principe.
J’ai presque l’impression que c’est presque devenu comme ça pour pas mal de jeux maintenant
Par contre, il me semble qu’on a besoin d’une connexion obligatoire juste 1 fois, après tu peux y jouer hors-ligne.
C’est mieux qu’un certain Diablo 4 que j’ai fait sur PS5 où il faut être connecté tout le temps sinon tu ne peux pas jouer
Ça m’avait choqué
En gros comme les GKC, une connexion pour l’installer, ensuite tu peux jouer HL.
Exactement : la PS6 n'aura pas de support physique ? Faut la boycotter, tout simplement. Au delà des pertes abyssales pour le constructeur, les développeurs n'ont d'autre choix que de faire pression pour demander d'ajouter un lecteur externe. Et ça donnera le ton pour les générations suivantes.
cail2 exactement mais c'est aux joueurs de refuser de payer des jeux démat pleins pot et de prendre conscience que Sony peut à tout moment supprimer les contenus (comme les films en VOD), les comptes PSN voir mettre fin au store comme celui de la PS3/PSP/PS Vita (idem pour le Eshop 3DS/Wii U). Heureusement que des petits malins ont mis en place des outils pour récupérer l'ensemble des jeux du store pour en faire des Freeshop sinon j'imagine pas le carnage en terme de perte de catalogue. Je vais dans pas longtemps faire un tutoriel sur les Freeshop ça devrait plaire à certains.
Je prend l'exemple des relations homme-femme, quand de plus en plus de gars se sont rendu compte de la supercherie des relations moderne et qu'ils ont agis silencieusement, ça a pris une telle ampleur que s'en est devenu même visible aujourd'hui, l'impact sur les femmes est devenu réel, elles pleurent sur les RS. les gars se sont juste dis "si on me respecte pas dans une relation, je me casse voir ailleurs dans d'autres pays ou je reste seul", ils ont agis, pas de sentimentalisme.
Les joueurs peuvent faire pareil avec Sony, juste leur dire "Écoutez, on comprend la crise des composants, de préserver ses marges mais là votre politique de supprimer le physique et basculer au full-démat, ça me plait pas, je veux avoir le choix. Il y a une machine qui s'appelle le PC, qui permet de faire tourner x émulateurs dont vos machines, les catalogue des consoles actuelles dans de bien meilleures conditions, les mods, les soldes Steam, le marché gris, les tipiak, etc, si vous comptez nous vendre des jeux à 60-80 euros sur le PSN avec possibilité de fermer nos comptes ou supprimer les contenus comme avec vos films en VOD, je migre sans regret"
C'est tout!!!! Pas de drame, pas de sentimentalisme, juste on va voir ailleurs là où on nous respecte (un peu comme les passport bros qui vont choper des femmes en Asie du Sud-Est )
Faut juste regarder ce que fait Sony comme dans Cylian Murphy, en mode "balek, je bascule sur PC" : http://www.youtube.com/shorts/dvHqt0O1gkc
A vrai dire comme beaucoup ici je vois le coup venir depuis 10-15 ans. Et je vois clairement une sission : les quadra (et plus) et les plus jeunes.
Les quadras on baigné dans le physique (audio, vidéo, JV) et cernent bien la diff avec le démat. Et puis la possession est culturelle pour ceux ayant grandit dans les années 90 ou avant.
Pour les plus jeunes, il y a une indifférence totale : "c'est la même chose" et quand tu expliques la diff fondamentale, ça se termine par "je m'en fout". Et comme avec le temps on a de plus en plus de jeunes (et de moins en moins de vieux, le paysage vidéoludique change, du coup je me demande si les gens qui gueulent sont intergénérationnels (car il y a des jeunes intégristes du physique) ou si c'est une minorité de vieux schnoks comme moi qui occupent la scène pour (essayer de) sensibiliser.
Perso il est évident que je n'achèterais pas de PS6 (ni d'ailleurs de jeux PS5 à partir de janvier 202 car j'ai un PC pour ça qui a largement plus d'avantages (et pour les 2-3 exclues PS il y aura d'autres alternatives, toi le premier dois voir de quoi je parle). Mais quand je vois le nombre de gens interloqués mais qui précommandent GTA VI, je me dis que le combat est déjà fini.
Après, quand je vois le retour en force des vinyles, du Mini Disc (quel support génial au passage ^^) ou de la cassette, je me dis qu'un tiers pourrait possiblement proposer un lecteur externe et produire les disques (qu'il faudrait installer mais c'est un piètre inconvénient), même à des prix plus élevés (LRG ?). Je suis convaincu qu'il y aurait un marché pour cela. Je prends l'exemple des jeux Switch 2 en cartouche vendus 10€ plus chers, les joueurs jouent le jeu et sont même reconnaissants de proposer cette alternative.
En attendant, cap sur la Neo Geo AES +
(le parallèle sur les relations hommes-femmes est intéressant mais je vais pas mettre 100 balles dans la machine ça va digresser de ouf ^^)
Je l'entends pour un jeu a la Noël ...
Mais sinon ici il y en a... Qui achète 3-4 jeux tripleA neufs en demat ? !
Même mon gamin me dit en demat c'est plus comfortable... Pas besoin d'aller chercher ouvrir la boîte...
Mais bon, au moins la ludothèque de papa reste assez intéressante pour entre deux sessions de Fortnite sur son PC aller checker des bijoux cachés..
Mais comme dit sussudio... Voir toutes ces precommandes de gta6 montre le ton... Et on ne peut qu'assister a la décadence si bien decrié par l'œuvre...
oui il y en a, de la même manière qu'il y en a qui dépense 10 000 euro par mois en microtransaction...
faut comprendre que le bon sens n'existe pas chez une certaine catégorie de la population
deal A l'ère PS1, nous aurions pu dire la même chose avec FF7 en 4 CD... Le support optique a tout de même évoluer.