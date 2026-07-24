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Mise à mort du marché physique : pour Ubisoft, ce n'est évidemment pas un problème
Si PlayStation fait actuellement preuve d'un certain silence, on sait que le but est de laisser passer tranquillement la tempête du débat sur le physique, mais si les éditeurs tiers sont tout autant dans le mutisme sur le sujet, il faut à un moment se montrer honnête : c'est parce que la situation les arrange bien.

Et Ubisoft fait évidemment partie du lot (en même temps, les mecs imposent déjà une connexion obligatoire même pour des jeux solo en boîte) en venant de déclarer aux actionnaires que la mise à mort du physique n'aura que peu d'impact sur le marché global, prenant pour preuve le PC où Steam (le clou final dans le cercueil des boîtes PC) a apporté une énorme croissance au secteur, tout en ajoutant si besoin que l'absence de lecteur natif permettra une légère diminution du prix des consoles.

Cela n'apaisera pas les tensions chez les principaux touchés, pendant que les autres continueront quand même de croiser les doigts pour que les promos massives sur le PS Store resteront d'actualité. Comme sur Steam donc.
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publié le 24/07/2026 à 07:56 par Gamekyo
commentaires (58)
kambei312 publié le 24/07/2026 à 08:00
Quelle surprise! Le jeu video des financiers
keiku publié le 24/07/2026 à 08:07
bein tiens


pendant que les autres continueront quand même de croiser les doigts pour que les promos massives sur le PS Store resteront d'actualité

c'est beau de rêver...

mais bon comme j'ai dis si je ne possède pas, je n'achètes pas... ils auront donc ce qu'ils auront voulu avoir...
masharu publié le 24/07/2026 à 08:09
Pas étonnant pour Ubisoft, mais faut continuer à leur dire merde. Merde pour les NFT, merde pour le progressisme forcé, merde pour leur vision consumériste du média.

Pendant ce temps, Shuji Utsumi (SEGA) là en interview pour Famitsu :
À l'origine, nous étions un fournisseur de plateformes et, bien entendu, nous restons attachés à la culture des supports physiques. Plutôt que d'abandonner totalement cette approche, nous relevons aujourd'hui le défi d'évoluer afin de pouvoir, en parallèle, réfléchir aux aspects essentiels des supports numériques et agir en conséquence.
kikoo31 publié le 24/07/2026 à 08:09
Ben ui
Ça aurait été le contraire qui aurait surpris tout le monde
aerithlazyqueen publié le 24/07/2026 à 08:13
Venant de ces Traitres qui ont débrancher The Crew rien d’étonnant !
akinen publié le 24/07/2026 à 08:19
Quand j'était en BTS, on se prêtait des films, des animes et des jeux PC.

Ca passera comme le reste.
fdestroyer publié le 24/07/2026 à 08:21
Quand tu vois que pratiquement aucun de leur jeux récent n'est réellement sortit en physique, c'est très prévisible comme réaction
grospich publié le 24/07/2026 à 08:30
pendant que les autres continueront quand même de croiser les doigts pour que les promos massives sur le PS Store resteront d'actualité. Comme sur Steam donc.

Euh, vous avez déjà oublié ce qu'ils ont annoncé ?

"Changements sur le Store :

Moins de soldes : Sony diminue le nombre d'offres promotionnelles pour protéger ses marges face aux coûts des composants.

Prix variables : La marque teste des tarifs dits "dynamiques", ce qui signifie que les prix ou les réductions d'un même jeu peuvent changer selon les profils d'utilisateurs"
thelastone publié le 24/07/2026 à 08:59
Quelle boîte de merde sérieusement, j'ai limite honte que ce soit français
ouken publié le 24/07/2026 à 09:01
Perso sur pc depuis des années et des années c'est comme ça donc bas lec
thorsan publié le 24/07/2026 à 09:05
C'est pour ça que je n'achète pas du Ubisoft!
La démocratie commence par le choix, bordel!
kikoo31 publié le 24/07/2026 à 09:05
grospich
le merveilleux monde qui nous attends en 2027
walterwhite publié le 24/07/2026 à 09:08
Étonnant tiens.

Qu’ils coulent ces baltringues !
gamerdome publié le 24/07/2026 à 09:16
l'absence de lecteur natif permettra une légère diminution du prix des consoles.

T'achètes 4 jeux physique et tu l'as remboursé ton lecteur.
cail2 publié le 24/07/2026 à 09:20
Et ça chie sur Ubisoft (qui ne fait que souligner une évidence de tendance de marché), tout en évitant soigneusement de rappeler que si aujourd'hui on en est là, c'est à cause des joueurs qui préfèrent scotcher leur gros cul dans le canapé plutôt que se bouger en boutique acheter leur jeu (qu'ils possèderont) ou encore préfèrent swiper sur Tik Tok plutôt que prendre 3 minutes et se demander si démat et physique c'est vraiment la même chose.

Critiquons les autres, ça évite l'introspection !
magneto860 publié le 24/07/2026 à 09:20
Les jeux Ubisoft sont en démat principalement et ils sont souvent bugués. Pas tous heureusement, mais par exemple :

Anno 1800 a un bug de menu principal. Lancer une sauvegarde autre que la dernière, ça marche pas chez moi. Ça mouline dans le vide, même en fermant et relançant le jeu, même en réinstallant le jeu. Ce n'était pas le cas avant la sortie d'Anno 117.

Uno Ultimate insiste pour se connecter à un Discord qui n'existe pas même si on veut jouer en local. Faut compter 2 ou 3 minutes d'attente pour afficher le menu principal et au moins 4 pour lancer une partie. Uno connait des mises a jour chaque année, mais pour cet aspect rien ne change : le jeu est hyper lourd.

New Monopoly bugue sur le menu principal dès lors que plusieurs manettes sont connectées. Il faut les connecter après avoir sélectionner partie locale. C'est un peu bete pour un jeu qui en a remplacé un autre sur le store. Sans compter que le jeu rame dès qu'on se met en 3D, ce qui représente la principale nouveauté du jeu.

On continue ? On peut parler de leur programme de Reward qui met aussi plusieurs minutes à se lancer sur PS4, sur plusieurs jeux différents ? (Je suis fibré évidemment)

Le jeu demat, c'est l'assurance que si le jeu est bugué, y a personne qui peut y jouer dans des conditions normales, et ça c'est une expertise qu'Ubisoft maîtrise très bien, avec les données normalement remontées avec leur Ubisoft Classics.
gasmok2 publié le 24/07/2026 à 09:24
C'est un peu fort de citer Steam.
Steam à relancé le marché sur PC en effetn mais c'est grâce aux soldes ultra agressives de Steam (les memes sont légions à ce sujet).
Mais c'est de choses qui sont juste impensables sur consoles.
Les mecs vont tous droit dans le mur et ils y vont avec des fichers Excels pleins les yeux
supasaiyajin publié le 24/07/2026 à 09:27
Vous croyez vraiment que le prix de la console va diminuer, même un peu, sans lecteur natif ? Et pour les promos sur le store, pourquoi ils veulent tuer le physique à votre avis ? D'ailleurs, ils avaient pas annoncé aux actionnaires qu'il y aurait justement moins de promos pour maximiser les marges ?
magneto860 publié le 24/07/2026 à 09:29
"C'est la faute des joueurs" c'est la phrase de ceux qui ne se sont pas assez renseignés sur le sujet et qui reprennent mot pour mot l'argumentaire de Sony, basé sur des chiffres qui sont faux et profondément biaisés. D'ailleurs la plupart des studios n'osent pas l'ouvrir car ils ont des consignes.

C'est aussi la phrase de personnes travaillant pour Sony, et ayant l'autorisation de publier sur internet.

Y a des dizaines d'articles sur gamekyo qui parlent des mensonges de Sony, notamment le fait d'avoir 90+% des jeux PSN qui ne sortent pas en physique à cause de Sony (ce qui vient arranger leurs chiffres).
sussudio publié le 24/07/2026 à 09:40
Vous êtes beaucoup trop émotifs les gars, ça vous dessert. Leçon de stoïcisme:

"Agir sur ce qui dépend de soi et accepter ce qui n’en dépend pas."

Traduction: Que Sony mette fin au physique et fasse moins de promos pour protéger ses marges, acceptez-le et agissez là où vous pouvez agir comme migrer sur PC, profitez des soldes sur Steam et les autres stores, profiter du marché gris, des jeux tipiak, des émulateurs, etc

Agissez et arrêtez d'être dans le sentimentalisme. Si vous voulez faire comprendre à Sony que vous êtes en désaccord avec leur politique, agissez silencieusement, un peu comme les gars qui désinvestissent le dating et qui font pleurer les femmes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, même principe, désinvestissez et investissez là où on vous respecte et où vous sentez pas qu'on va vous la mettre avec vaseline inclus.
jenicris publié le 24/07/2026 à 09:40
supasaiyajin ils ont dit qu'il y aurait moins de promo sur le hardware pas sur les jeux
kurosu publié le 24/07/2026 à 09:55
Vous faites les surpris, mais tous les éditeurs se frottent les mains, à part les petites boîtes hypocrites pour se donner une bonne image
supasaiyajin publié le 24/07/2026 à 10:05
jenicris Ca viendra probablement avec la fin du physique qui faisait encore concurrence. Ça ne me surprendrai pas en tout cas.
niflheim publié le 24/07/2026 à 10:06
Vous ne le saviez peut être pas mais il y a quand même deux bons élèves sur PS5. Assassin's Creed Mirage et Assassin's Creed Valhalla, qui avaient déjà l'essentiel du contenu sur le disque https://www.doesitplay.org/list?search=Assassin%27s+creed&order=Alphabetically&platform=PS5&page=1

Il y a aussi Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition la version disque par Limited Run (normal)

Et Prince of Persia: The Lost Crown
gasmok2 publié le 24/07/2026 à 10:13
mooplol Sur One c'était pareil, les packs de langues en français sont à télécharger sur les jeux Ubisoft...boite française.
Cette boite quel gâchis putain
mattewlogan publié le 24/07/2026 à 10:14
Quand je vois les mecs sur X en boucle ou sur tous les posts de PlayStation ça devient ridicule. Les mecs faut passer à autre chose c’est terminé.
mooplol publié le 24/07/2026 à 10:14
Ça fait des années qu’ils sortent pas de jeux complet sur physique sans connexions ou avec l'absence de vf sur assassin creed dès la ps4.

niflheim on a eu beyond good and evil et rayman que j’ai acheté d’ailleurs mais c’est pas eux les éditeurs, ils ont juste vendus les droits. C’est pour ça qu’on a que la version us dessus.

Oui prince of persia doit être le dernier, ac mirage je me souviens pas s’il fallait télécharger la vf comme pour origin/odyssey etc
apejy publié le 24/07/2026 à 10:16
Ceux qui défendent le physique mais ont acheté AC Black Flag Resync, vous avez une part de responsabilité.

Le jeu à une connexion obligatoire, difficile pour vous de prétendre défendre les jeux physiques en ayant acheté ça et soutenu cette entreprise de merde.

Même au fond du gouffre, ils persistent avec leurs pratiques anti-consommateurs, cette boite faut arrêter de la soutenir, sauf pour ceux qui osef du physique évidemment.
apejy publié le 24/07/2026 à 10:17
Je rajoute que ce sera pareil pour le prochain Rayman.
mooplol publié le 24/07/2026 à 10:17
gasmok2 ils ont fait progressif pour nous habituer à ne pas avoir le jeux complets et nous connecter. Une honte en effet, ils ont rien de patriotique
mooplol publié le 24/07/2026 à 10:19
apejy j ai eu un faux espoir avec rayman anniversaire mais c’etait Atari l'éditeur. En effet le prochain rayman c’est connexion obligatoire comme tous les jeux chez Ubi maintenant
J’ai pas pris black flag aussi pour ça
icebergbrulant publié le 24/07/2026 à 10:33
apejy J’entends mais tant que l’on peut REVENDRE, ce problème de connexion obligatoire est, pour moi, secondaire

J’ai acheté le jeu neuf en PHYSIQUE à 49,99 euros et je viens de le revendre à 49 euros; en tout, je toucherai dans les 43-44 euros net (enveloppe bulle + timbre)

Bilan: 5 euros de perte environ seulement VS 69,99 euros en démat

Comment peut-on défendre le démat ? C’est ce que je me dis depuis tellement d’années !
Et c’est là que tu vois que les gars comme moi, a.k.a les petits revendeurs du dimanche, sont devenus les ennemis numéro 1 de tous ces éditeurs !

On est devenu des pestiférés !
Alors que dans un passé pas si lointain, on était des gens tout à fait normaux

On veut nous buter
Mais ils le regretteront plus vite qu’ils ne le pensent
apejy publié le 24/07/2026 à 10:33
mooplol tu as bien raison, au moins tu es cohérent avec tes principes. J’en ai vu plusieurs acheter ce jeu (même le collector carrément), mais chier sur les GKC.

L’hypocrisie ça va 2 min.
rogeraf publié le 24/07/2026 à 10:33
Les Saoudiens adorent le cloud, démat, ia ...

UBISAOUBIE
apejy publié le 24/07/2026 à 10:35
icebergbrulant dans ce cas tu n’es pas pour la préservation du JV mais juste pour les avantages du prêt et de la revente.

Si tu faisais parti de ceux qui chient sur les GKC, ce serait hypocrite. J’espère pour toi que non.
derno publié le 24/07/2026 à 10:38
rappelons que ubi a été le premier à supprimer les livrets dans les boites de jeux, bien sur que ça va dans leur sens.
supasaiyajin publié le 24/07/2026 à 10:41
icebergbrulant C'est clair. Le physique a toujours été plus avantageux que le démat. Je compte plus les jeux achetés aux Black Friday revendus au même prix. Comment on peut défendre que le démat est moins cher quand le physique avec la revente, te permet de jouer quasiment gratuitement.
apejy publié le 24/07/2026 à 10:42
supasaiyajin ce que vous faites ça s’appelle de la location en gros.
icebergbrulant publié le 24/07/2026 à 10:43
apejy Je n’ai jamais chié sur les Gamekey Card pour cette raison justement donc non, je ne suis pas hypocrite

Mais je suis quand même pour la préservation du physique, j’achète encore de temps en temps des CD de musique, des coffrets Blu-Ray et en jeu-vidéo, j’ai encore quelques jeux que je garde en physique
Mais globalement, les jeux solo/pop-corn que tu rangent après les avoir fini, c’est revente immédiate

supasaiyajin +1000
tripy73 publié le 24/07/2026 à 10:45
Forcément quand t'es un vieux larbin qui lèche le cul des investisseurs et qui fait tout pour détruire le format physique depuis des années, tu ne peux que te réjouir de sa fin...

Bref, sa boîte mérite se qu'elle subit depuis quelques années, même si les développeurs eux ne le méritent pas et doivent faire avec les décisions de merde de la direction...
apejy publié le 24/07/2026 à 10:50
icebergbrulant dans ce cas précis, ok si c’est dans l’unique but de le faire vite fait et de le revendre. Si tu n’as jamais craché sur les GKC, on ne peut rien te reprocher.

Le seul côté néfaste de ta façon de faire c’est qu’en l’achetant, tu as indirectement soutenu Ubisoft et ses pratiques anti-préservation du jv. Vu que tu es pour la préservation ça va en dehors de ce principe.
icebergbrulant publié le 24/07/2026 à 10:57
apejy Hmm... tu as sans doute raison sur ce point mais j’avoue que quand je l’ai pré-commandé, je n’ai pas prêté attention qu’il faille une connexion obligatoire pour démarrer le jeu

J’ai presque l’impression que c’est presque devenu comme ça pour pas mal de jeux maintenant
Par contre, il me semble qu’on a besoin d’une connexion obligatoire juste 1 fois, après tu peux y jouer hors-ligne.

C’est mieux qu’un certain Diablo 4 que j’ai fait sur PS5 où il faut être connecté tout le temps sinon tu ne peux pas jouer
Ça m’avait choqué
apejy publié le 24/07/2026 à 10:59
icebergbrulant Par contre, il me semble qu'on a besoin d'une connexion obligatoire juste 1 fois, après tu peux y jouer hors-ligne.

En gros comme les GKC, une connexion pour l’installer, ensuite tu peux jouer HL.
icebergbrulant publié le 24/07/2026 à 11:00
amario publié le 24/07/2026 à 11:04
On a pas besoin de jouer. Ce n' est qu'un divertissement, il faut leurs rappeler.
brook1 publié le 24/07/2026 à 11:33
Ils ont le mérite d'être honnêtes et pas langue de bois comme certains éditeurs japonais.
icebergbrulant publié le 24/07/2026 à 11:43
brook1 J’avoue que Capcom et Square Enix, c’est silence radio
lefab88 publié le 24/07/2026 à 11:48
sussudio ...le seul commentaire vraiment pertinent.
cail2 publié le 24/07/2026 à 12:14
sussudio
Exactement : la PS6 n'aura pas de support physique ? Faut la boycotter, tout simplement. Au delà des pertes abyssales pour le constructeur, les développeurs n'ont d'autre choix que de faire pression pour demander d'ajouter un lecteur externe. Et ça donnera le ton pour les générations suivantes.
sussudio publié le 24/07/2026 à 12:25
lefab88 C'est de la logique pure mais à lire certains on dirait que leur dealer à augmenter le prix de leur drogue favorite et qu'il y a pas d'alternative

cail2 exactement mais c'est aux joueurs de refuser de payer des jeux démat pleins pot et de prendre conscience que Sony peut à tout moment supprimer les contenus (comme les films en VOD), les comptes PSN voir mettre fin au store comme celui de la PS3/PSP/PS Vita (idem pour le Eshop 3DS/Wii U). Heureusement que des petits malins ont mis en place des outils pour récupérer l'ensemble des jeux du store pour en faire des Freeshop sinon j'imagine pas le carnage en terme de perte de catalogue. Je vais dans pas longtemps faire un tutoriel sur les Freeshop ça devrait plaire à certains.
sussudio publié le 24/07/2026 à 12:41
cail2 En fait d'une manière plus générale, ça sonne bateau comme ça mais les gens ne se rendent pas compte à quel point le libre arbitre individuel mis bout à bout peut faire des ravages.

Je prend l'exemple des relations homme-femme, quand de plus en plus de gars se sont rendu compte de la supercherie des relations moderne et qu'ils ont agis silencieusement, ça a pris une telle ampleur que s'en est devenu même visible aujourd'hui, l'impact sur les femmes est devenu réel, elles pleurent sur les RS. les gars se sont juste dis "si on me respecte pas dans une relation, je me casse voir ailleurs dans d'autres pays ou je reste seul", ils ont agis, pas de sentimentalisme.

Les joueurs peuvent faire pareil avec Sony, juste leur dire "Écoutez, on comprend la crise des composants, de préserver ses marges mais là votre politique de supprimer le physique et basculer au full-démat, ça me plait pas, je veux avoir le choix. Il y a une machine qui s'appelle le PC, qui permet de faire tourner x émulateurs dont vos machines, les catalogue des consoles actuelles dans de bien meilleures conditions, les mods, les soldes Steam, le marché gris, les tipiak, etc, si vous comptez nous vendre des jeux à 60-80 euros sur le PSN avec possibilité de fermer nos comptes ou supprimer les contenus comme avec vos films en VOD, je migre sans regret"

C'est tout!!!! Pas de drame, pas de sentimentalisme, juste on va voir ailleurs là où on nous respecte (un peu comme les passport bros qui vont choper des femmes en Asie du Sud-Est )

Faut juste regarder ce que fait Sony comme dans Cylian Murphy, en mode "balek, je bascule sur PC" : http://www.youtube.com/shorts/dvHqt0O1gkc
fan2jeux publié le 24/07/2026 à 12:54
le psn a des soucis
cail2 publié le 24/07/2026 à 13:35
sussudio
A vrai dire comme beaucoup ici je vois le coup venir depuis 10-15 ans. Et je vois clairement une sission : les quadra (et plus) et les plus jeunes.
Les quadras on baigné dans le physique (audio, vidéo, JV) et cernent bien la diff avec le démat. Et puis la possession est culturelle pour ceux ayant grandit dans les années 90 ou avant.
Pour les plus jeunes, il y a une indifférence totale : "c'est la même chose" et quand tu expliques la diff fondamentale, ça se termine par "je m'en fout". Et comme avec le temps on a de plus en plus de jeunes (et de moins en moins de vieux, le paysage vidéoludique change, du coup je me demande si les gens qui gueulent sont intergénérationnels (car il y a des jeunes intégristes du physique) ou si c'est une minorité de vieux schnoks comme moi qui occupent la scène pour (essayer de) sensibiliser.
Perso il est évident que je n'achèterais pas de PS6 (ni d'ailleurs de jeux PS5 à partir de janvier 202 car j'ai un PC pour ça qui a largement plus d'avantages (et pour les 2-3 exclues PS il y aura d'autres alternatives, toi le premier dois voir de quoi je parle). Mais quand je vois le nombre de gens interloqués mais qui précommandent GTA VI, je me dis que le combat est déjà fini.

Après, quand je vois le retour en force des vinyles, du Mini Disc (quel support génial au passage ^^) ou de la cassette, je me dis qu'un tiers pourrait possiblement proposer un lecteur externe et produire les disques (qu'il faudrait installer mais c'est un piètre inconvénient), même à des prix plus élevés (LRG ?). Je suis convaincu qu'il y aurait un marché pour cela. Je prends l'exemple des jeux Switch 2 en cartouche vendus 10€ plus chers, les joueurs jouent le jeu et sont même reconnaissants de proposer cette alternative.
En attendant, cap sur la Neo Geo AES +

(le parallèle sur les relations hommes-femmes est intéressant mais je vais pas mettre 100 balles dans la machine ça va digresser de ouf ^^)
sasquatsch publié le 24/07/2026 à 14:38
Mais est ce qu'il y en a tellement qui achète du digital day one a 60-80€... J'ai vraiment du mal avec ce concept...
Je l'entends pour un jeu a la Noël ...
Mais sinon ici il y en a... Qui achète 3-4 jeux tripleA neufs en demat ? !
Même mon gamin me dit en demat c'est plus comfortable... Pas besoin d'aller chercher ouvrir la boîte...
Mais bon, au moins la ludothèque de papa reste assez intéressante pour entre deux sessions de Fortnite sur son PC aller checker des bijoux cachés..
Mais comme dit sussudio... Voir toutes ces precommandes de gta6 montre le ton... Et on ne peut qu'assister a la décadence si bien decrié par l'œuvre...
keiku publié le 24/07/2026 à 14:57
sasquatsch Mais est ce qu'il y en a tellement qui achète du digital day one a 60-80€... J'ai vraiment du mal avec ce concept...

oui il y en a, de la même manière qu'il y en a qui dépense 10 000 euro par mois en microtransaction...

faut comprendre que le bon sens n'existe pas chez une certaine catégorie de la population
deal publié le 24/07/2026 à 15:04
Arrêtons avec ça ! Dans tous les cas, le support CD sera voué à disparaître, le poids des jeux sera de plus en plus lourd !
jobiwan publié le 24/07/2026 à 15:29
Ubisoft oublie de dire que pour Steam, nous fûmes inondés de boîte de jeu avec à l'intérieur un code d'activation.

deal A l'ère PS1, nous aurions pu dire la même chose avec FF7 en 4 CD... Le support optique a tout de même évoluer.
vagrant publié le 24/07/2026 à 15:31
Et dire qu'il y a encore des idiots qui achètent encore leurs jeux...
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