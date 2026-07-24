Mise à mort du marché physique : pour Ubisoft, ce n'est évidemment pas un problème Mise à mort du marché physique : pour Ubisoft, ce n'est évidemment pas un problème

Si PlayStation fait actuellement preuve d'un certain silence, on sait que le but est de laisser passer tranquillement la tempête du débat sur le physique, mais si les éditeurs tiers sont tout autant dans le mutisme sur le sujet, il faut à un moment se montrer honnête : c'est parce que la situation les arrange bien.



Et Ubisoft fait évidemment partie du lot (en même temps, les mecs imposent déjà une connexion obligatoire même pour des jeux solo en boîte) en venant de déclarer aux actionnaires que la mise à mort du physique n'aura que peu d'impact sur le marché global, prenant pour preuve le PC où Steam (le clou final dans le cercueil des boîtes PC) a apporté une énorme croissance au secteur, tout en ajoutant si besoin que l'absence de lecteur natif permettra une légère diminution du prix des consoles.



Cela n'apaisera pas les tensions chez les principaux touchés, pendant que les autres continueront quand même de croiser les doigts pour que les promos massives sur le PS Store resteront d'actualité. Comme sur Steam donc.