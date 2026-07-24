Xenoblade Chronicles 2 : date et informations pour l'upgrade (payante) Nintendo Switch 2

Après l'upgrade Switch 2 pour l'épisode X ainsi que l'original, ce sera le 30 juillet donc bientôt quepassera en mode Switch 2 (le 1er octobre en physique, concept qui existe encore) et malheureusement, Monolith ne profitera pas de l'occasion pour améliorer divers soucis de game design présents depuis 2017, pour plutôt proposer ceci :- Passage naturel en 4K/60FPS- Affinage des cinématiques- Nouvelles tenues pour Pyra/Mythra- Un nouveau mode orienté action où vous trouverez la Lame MOMO (Xenosaga)Ce dernier point justifiera aux yeux de Nintendo les 10€ à payer pour l'upgrade.