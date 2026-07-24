recherche
News / Blogs
Plus de news | Plus de vidéos
Xenoblade Chronicles 2 : date et informations pour l'upgrade (payante) Nintendo Switch 2
Après l'upgrade Switch 2 pour l'épisode X ainsi que l'original, ce sera le 30 juillet donc bientôt que Xenoblade Chronicles 2 passera en mode Switch 2 (le 1er octobre en physique, concept qui existe encore) et malheureusement, Monolith ne profitera pas de l'occasion pour améliorer divers soucis de game design présents depuis 2017, pour plutôt proposer ceci :

- Passage naturel en 4K/60FPS
- Affinage des cinématiques
- Nouvelles tenues pour Pyra/Mythra
- Un nouveau mode orienté action où vous trouverez la Lame MOMO (Xenosaga)

Ce dernier point justifiera aux yeux de Nintendo les 10€ à payer pour l'upgrade.

2
Qui a aimé ?
ouken, roivas
publié le 24/07/2026 à 06:49 par Gamekyo
commentaires (11)
ratchet publié le 24/07/2026 à 07:33
Non merci faut pas abusé lol
akinen publié le 24/07/2026 à 07:45
Merci au indé de faire la même chose mais majoritairement gratuit.

Nintendo est fou
shanks publié le 24/07/2026 à 07:52
C'est quand même visible les mecs qui ajoutent 3 merdes effectuées par le stagiaire du moment pour justifier l'upgrade payante, alors que tout le monde aurait voulu se contenter du 4K/60FPS gratos.
ouken publié le 24/07/2026 à 08:25
Mode action nonnnnn merciiii pour ce xeno qui reste mon pref
drybowser publié le 24/07/2026 à 08:31
J'aurais aimé plus d add on que ça , pour xeno 1 et x ils avaient mis un monde en plus j'attendais la même chose là
zephon publié le 24/07/2026 à 09:14
si on parle du gashapon comme problème de design c'est un choix de leur part même si on aime pas même si eux n'y voit aucun problème surtout que y a tout un système de farm de cristaux en affrontant des boss optionnel qui est lié
tripy73 publié le 24/07/2026 à 10:52
Quand on voit que la version physique sort 2 mois après, ça montre bien que la nouvelle direction de Nintendo fait aussi le nécessaire pour pousser les joueurs vers le déma, ils sont loin d'être les défenseurs de ce format physique comme certains aiment nous le rappeler...

akinen : c'est ça, mais tu comprends ils ont pas suffisamment d'argent en compte pour proposer des maj gratuites...
amario publié le 24/07/2026 à 11:05
Enfin le jeu va être jouable dans de meilleures conditions
mercure7 publié le 24/07/2026 à 11:24
Après tant d'années, on pourra enfin y jouer dans des conditions potables . . . sans passer par émulateur

"Merci" Nintendo
roivas publié le 24/07/2026 à 12:04
Si ils avaient pu en profiter pour revoir le système d'acquisition des blade putain, la loterie c'est vraiment une idée de merde.
Bref de mon coté ca sera en Octobre avec le version boite, là je vais pouvoir commencé Xeno premier du nom qui devrait sortir semaine prochaine
J'ai cru comprendre que ceux qui on la version boite de Torna auront l'upgrade du DLC gratuitement, si c'est confirmé, ben vu que c'est prequel je pourrais enchainer dessus en attendant Xeno 2
judebox publié le 24/07/2026 à 12:22
Déjà fait il y'a 10 ans... Next
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Xenoblade Chronicles 2
76
Ils aiment
Nom : Xenoblade Chronicles 2
Support : Switch
Editeur : Nintendo
Développeur : Monolith Software
Genre : RPG
Multijoueur : non
Sortie européenne : 01/12/2017
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo