Xenoblade Chronicles 2 : date et informations pour l'upgrade (payante) Nintendo Switch 2
Après l'upgrade Switch 2 pour l'épisode X ainsi que l'original, ce sera le 30 juillet donc bientôt que Xenoblade Chronicles 2 passera en mode Switch 2 (le 1er octobre en physique, concept qui existe encore) et malheureusement, Monolith ne profitera pas de l'occasion pour améliorer divers soucis de game design présents depuis 2017, pour plutôt proposer ceci :
- Passage naturel en 4K/60FPS
- Affinage des cinématiques
- Nouvelles tenues pour Pyra/Mythra
- Un nouveau mode orienté action où vous trouverez la Lame MOMO (Xenosaga)
Ce dernier point justifiera aux yeux de Nintendo les 10€ à payer pour l'upgrade.
Nintendo est fou
akinen : c'est ça, mais tu comprends ils ont pas suffisamment d'argent en compte pour proposer des maj gratuites...
"Merci" Nintendo
Bref de mon coté ca sera en Octobre avec le version boite, là je vais pouvoir commencé Xeno premier du nom qui devrait sortir semaine prochaine
J'ai cru comprendre que ceux qui on la version boite de Torna auront l'upgrade du DLC gratuitement, si c'est confirmé, ben vu que c'est prequel je pourrais enchainer dessus en attendant Xeno 2