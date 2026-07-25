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Une date pour God of War : Laufey + confirmation du prochain épisode central
La rapide news de fin de nuit (ou du petit matin selon le point de vue de chacun) : PlayStation confirme la sortie de God of War : Laufey pour le 16 février 2027, soit dans le même créneau de 10 jours que Tomb Raider : Legacy of Atlantis, Persona 4 Revival et Fable.

Bonus de taille : Santa Monica a confirmé que le prochain épisode central de la saga était en développement, de nouveau avec Kratos en tête d'affiche, et que l'histoire sera directement liée à celle de Laufey.

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beppop, delete9, neptonic, jojoplay4, shinz0
publié le 25/07/2026 à 03:33 par Gamekyo
commentaires (9)
beppop publié le 25/07/2026 à 03:39


Par contre cette boucherie sur Février va y avoir des morts
Je pense le report va se jouer entre Fable et/ou Metro 2039
delete9 publié le 25/07/2026 à 03:53
day one version demat
neptonic publié le 25/07/2026 à 04:06
Vivement BORDEL
oreillesal publié le 25/07/2026 à 04:27
Vivement que je puisse jouer à cette pépite moderne, en dématérialisé, évidemment
maxx publié le 25/07/2026 à 05:06
Cool. En vrai j'ai trop hâte du jeu, ça a l'air excellent et ce sera day one mais mon excitation pour tout ce qui concerne Sony a tellement chuté...
ratchet publié le 25/07/2026 à 05:19
Bordellllllll
Et on enchaine juste derrière avec FF7

2027 sera prime dès le départ
wickette publié le 25/07/2026 à 05:36
Day one !
aerithlazyqueen publié le 25/07/2026 à 05:41
je le prendrais en Physique ou pas ça dépendra du comportement de Sony mais en démat il iront se faire voir
jasonduval publié le 25/07/2026 à 05:43
Apres ragnarok plus jamais je touche a cette licence, rendez moi le vrai gow.

Et lâché 70 balles pour un dlc déguisé qui n'a pour but que de combler le vide intersidéral du calendrier Sony et faire le teasing de leurs prochain jeu..

Dommage de laisser santa monica s'encrasser dans cette licence comme de voir insomniac pourri sur du marvel,des gens talentueux qu'on aimerait voir sur d'autres licences.

Mais ca Sony n'en a rien a foudre forcément. Et les lecs vont se jeter dessus mdrrr
Gras
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God of War : Laufey
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Nom : God of War : Laufey
Support : Playstation 5
Editeur : PlayStation Studios
Développeur : PlayStation Studios
Genre : action-aventure
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