Une date pour God of War : Laufey + confirmation du prochain épisode central
La rapide news de fin de nuit (ou du petit matin selon le point de vue de chacun) : PlayStation confirme la sortie de God of War : Laufey pour le 16 février 2027, soit dans le même créneau de 10 jours que Tomb Raider : Legacy of Atlantis, Persona 4 Revival et Fable.
Bonus de taille : Santa Monica a confirmé que le prochain épisode central de la saga était en développement, de nouveau avec Kratos en tête d'affiche, et que l'histoire sera directement liée à celle de Laufey.
Par contre cette boucherie sur Février va y avoir des morts
Je pense le report va se jouer entre Fable et/ou Metro 2039
Et on enchaine juste derrière avec FF7
2027 sera prime dès le départ
Et lâché 70 balles pour un dlc déguisé qui n'a pour but que de combler le vide intersidéral du calendrier Sony et faire le teasing de leurs prochain jeu..
Dommage de laisser santa monica s'encrasser dans cette licence comme de voir insomniac pourri sur du marvel,des gens talentueux qu'on aimerait voir sur d'autres licences.
Mais ca Sony n'en a rien a foudre forcément. Et les lecs vont se jeter dessus mdrrr