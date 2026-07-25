Une date pour God of War : Laufey + confirmation du prochain épisode central

La rapide news de fin de nuit (ou du petit matin selon le point de vue de chacun) : PlayStation confirme la sortie depour le 16 février 2027, soit dans le même créneau de 10 jours queetBonus de taille : Santa Monica a confirmé que le prochain épisode central de la saga était en développement, de nouveau avec Kratos en tête d'affiche, et que l'histoire sera directement liée à celle de