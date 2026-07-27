Halo : Campaign Evolved nous tease un possible remake équivalent pour Halo 2 Halo : Campaign Evolved nous tease un possible remake équivalent pour Halo 2

Officiellement, Halo : Campaign Evolved sort cette semaine mais avec l'édition Premium, nombreux sont ceux l'ayant déjà bouclé jusqu'au mode Légendaire réservant une cinématique bonus : un peu en clin d'œil avec celle de Banjo Kazooie à l'époque, nous retrouvons le Major Johnson en pseudo vacances sur une plage visionnant un screen en lien avec Halo 2, en terminant justement par un « A bientôt dans la suite ».



De quoi faire forcément lien avec les propos de l'insider leaks_infinite (celui-là même qui avait leaké avant l'heure l'existence de Campaign Evolved) sur la mise en chantier chez Halo Studios de remakes pour Halo 2 et Halo 3 dans le même style, donc Unreal Engine 5 et diverses améliorations. Croisons d'ailleurs les doigts pour de nouvelles missions bonus.