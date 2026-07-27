recherche
News / Blogs
Halo : Campaign Evolved nous tease un possible remake équivalent pour Halo 2
Officiellement, Halo : Campaign Evolved sort cette semaine mais avec l'édition Premium, nombreux sont ceux l'ayant déjà bouclé jusqu'au mode Légendaire réservant une cinématique bonus : un peu en clin d'œil avec celle de Banjo Kazooie à l'époque, nous retrouvons le Major Johnson en pseudo vacances sur une plage visionnant un screen en lien avec Halo 2, en terminant justement par un « A bientôt dans la suite ».

De quoi faire forcément lien avec les propos de l'insider leaks_infinite (celui-là même qui avait leaké avant l'heure l'existence de Campaign Evolved) sur la mise en chantier chez Halo Studios de remakes pour Halo 2 et Halo 3 dans le même style, donc Unreal Engine 5 et diverses améliorations. Croisons d'ailleurs les doigts pour de nouvelles missions bonus.
2
Qui a aimé ?
mithrandir, junaldinho
publié le 27/07/2026 à 10:43 par Gamekyo
commentaires (9)
skuldleif publié le 27/07/2026 à 10:49
Mais on l'a déjà dans la mcc sortez le en standalone et go halo 3
thelastone publié le 27/07/2026 à 10:50
Je le devore meilleur fps ever
calishnikov publié le 27/07/2026 à 11:18
Un screen en lien avec Halo 2? Pas du tout. C’est la vidéo de fin de Halo 1 en légendaire ça n’a au d’un rapport avec Halo 2.
mithrandir publié le 27/07/2026 à 11:59
Halo 2 est mon épisode préféré donc un remake avec ce niveau de qualité, c'est du day one assuré même si le précédent remake faisait le café
junaldinho publié le 27/07/2026 à 12:25
Le meilleur Halo de mon point de vue. Je me souviens encore de l'annonce de l'introduction du jeu dans la ville. C'était fou même si le rendu final était moindre.
sino publié le 27/07/2026 à 16:15
C’est le meilleur opus de la saga et de très très loin. Le pont de New Mombasa avec le Scarab au loin avec les graphismes d'aujourd'hui olalalala.
raoh38 publié le 27/07/2026 à 18:29
Toute la trilogie doit être remake, sa serait extraordinair et elle est extraordinaire....surtout que le 3 n'a jamais eu droit a un traitement de faveur .
poupoune345 publié le 27/07/2026 à 19:03
Je n'avais pas eu l'occasion de jouer aux premiers jeux Halo je n'ai fait que Halo5 guardian sur xbox one. Ce remake de la campagne du premier halo est une bonne surprise
jenicris publié le 27/07/2026 à 20:11
Je vais le prendre cette semaine, max lundi prochain
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Halo : Campaign Evolved
2
Ils aiment
Nom : Halo : Campaign Evolved
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Halo Studios
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo