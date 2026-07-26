Tomb Raider Catalyst reporté pour 2028, même si ce n'est finalement pas officiel
Petit quiproquo dans la communication autour de Tomb Raider : Catalyst (prochain morceau neuf de la franchise, à ne pas confondre avec le remake) : Jeffrey Gattis, directeur d'Amazon Games, a indiqué dans le podcast The Game Business que le titre était reporté pour 2028, déclaration qui n'a surpris personne après que Tomb Raider : Legacy of Atlantis ait basculé de 2026 au 10 février 2027.
On aurait pu en rester là avant qu'un représentant de l'entreprise ne déboule en urgence pour démentir les propos de Gattis, sans donner davantage d'explications. Bon on s'attend à ce que le report soit pleinement confirmé un jour ou l'autre, juste que ça a visiblement été annoncé trop tôt.
Ca commence.
Fuck Sony.
J'espère que ca changera
Un cas de figure qui va se multiplier dans quelque temps à mon avis pour contenter le plus de personnes possible et d'avoir de la visibilité, à défaut d'avoir mieux.
Pas de pressage de CD même si ton jeu est gold 2 mois avant ou ce que tu veux, ton jeu ne sera pas proposé en physique.
Sony parle bien de la date de sortie du jeu donc aucune chance.
A nous d'essayer de faire changer Sony (même si les gens semblent dire le contraire)