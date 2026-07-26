Tomb Raider Catalyst reporté pour 2028, même si ce n'est finalement pas officiel

Petit quiproquo dans la communication autour de(prochain morceau neuf de la franchise, à ne pas confondre avec le remake) : Jeffrey Gattis, directeur d'Amazon Games, a indiqué dans le podcast The Game Business que le titre était reporté pour 2028, déclaration qui n'a surpris personne après queait basculé de 2026 au 10 février 2027.On aurait pu en rester là avant qu'un représentant de l'entreprise ne déboule en urgence pour démentir les propos de Gattis, sans donner davantage d'explications. Bon on s'attend à ce que le report soit pleinement confirmé un jour ou l'autre, juste que ça a visiblement été annoncé trop tôt.