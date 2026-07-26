recherche
News / Blogs
Plus de news | Plus de vidéos
Tomb Raider Catalyst reporté pour 2028, même si ce n'est finalement pas officiel
Petit quiproquo dans la communication autour de Tomb Raider : Catalyst (prochain morceau neuf de la franchise, à ne pas confondre avec le remake) : Jeffrey Gattis, directeur d'Amazon Games, a indiqué dans le podcast The Game Business que le titre était reporté pour 2028, déclaration qui n'a surpris personne après que Tomb Raider : Legacy of Atlantis ait basculé de 2026 au 10 février 2027.

On aurait pu en rester là avant qu'un représentant de l'entreprise ne déboule en urgence pour démentir les propos de Gattis, sans donner davantage d'explications. Bon on s'attend à ce que le report soit pleinement confirmé un jour ou l'autre, juste que ça a visiblement été annoncé trop tôt.

  • Tomb Raider Catalyst reporté pour 2028, même si ce n'est finalement pas officiel
  • Tomb Raider Catalyst reporté pour 2028, même si ce n'est finalement pas officiel
  • Tomb Raider Catalyst reporté pour 2028, même si ce n'est finalement pas officiel
  • Tomb Raider Catalyst reporté pour 2028, même si ce n'est finalement pas officiel
plus de médias
0
Qui a aimé ?
publié le 26/07/2026 à 10:42 par Gamekyo
commentaires (4)
sph1x publié le 26/07/2026 à 10:50
Donc théoriquement un jeu en moins en physique.
Ca commence.
Fuck Sony.
J'espère que ca changera
yanssou publié le 26/07/2026 à 11:18
"12 février"
olex publié le 26/07/2026 à 11:33
sph1x Si la fenêtre de sortie est très proche de la deadline, il y a un monde où le jeu peut être pressé plus tôt et proposer une Game-Key Disc (Amazon oblige, je pense que ce sera le cas sur ce jeu) ou une partie du jeu à dl, pour contourner l'arrêt des jeux physiques sur PS.

Un cas de figure qui va se multiplier dans quelque temps à mon avis pour contenter le plus de personnes possible et d'avoir de la visibilité, à défaut d'avoir mieux.
sph1x publié le 26/07/2026 à 14:55
olex si le jeu sort après le 01/01/2028, c'est ce que dit Sony.
Pas de pressage de CD même si ton jeu est gold 2 mois avant ou ce que tu veux, ton jeu ne sera pas proposé en physique.
Sony parle bien de la date de sortie du jeu donc aucune chance.
A nous d'essayer de faire changer Sony (même si les gens semblent dire le contraire)
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Tomb Raider Catalyst
0
Ils aiment
Nom : Tomb Raider Catalyst
Support : PC
Editeur : Amazon Game Studios
Développeur : Crystal Dynamics
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo