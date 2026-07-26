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Final Fantasy XIV se date sur Switch 2
La dernière salve d'informations concernant Final Fantasy XIV a déjà permis de repartir avec une date pour la version Nintendo Switch 2 et ce sera pour le 4 août 2026 avec un essai gratuit d'environ 1 mois, en rappelant deux points majeurs :

- Un abonnement spécifique à cette version obligatoire, même si vous êtes déjà abonnés sur une autre version. Si c'est le cas, vous bénéficierez tout de même d'une réduction de 50 %.
- Pour ce qui est du contenu, le jeu de base et les trois premières extensions resteront accessibles gratuitement malgré quelques restrictions (pas de chat général, level bloqué à 80…).

L'event à Berlin a également permis de reparler de l'avenir :

- Aperçu d'une des nouvelles nouvelles classes de l'Extension 6 attendue pour janvier 2027.
- L'extension proposera une nouvelle série de raid (8 joueurs) sur le thème de FFVII Remake.
- Courant 2027, la MAJ 8.1 modifiera le système d'élevage et d'invocations des chocobos.
- Le 28 octobre 2026, un nouveau mini-jeu sera ajouté au Gold Saucer, de nouveau inspiré de FFVII, mais sous un fonctionnement assez particulier réclamant un clavier : la dactylographie (voir visuel plus bas).



  • Final Fantasy XIV se date sur Switch 2
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publié le 26/07/2026 à 11:31 par Gamekyo
commentaires (1)
saram publié le 26/07/2026 à 17:01
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Final Fantasy XIV : A Realm Reborn
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Nom : Final Fantasy XIV : A Realm Reborn
Support : PC
Editeur : Square Enix
Développeur : Square Enix
Genre : MMORPG
Autres versions : PlayStation 3 - PlayStation 4
site officiel : http://www.finalfantasyxiv.com/
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