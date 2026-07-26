Final Fantasy XIV se date sur Switch 2

La dernière salve d'informations concernanta déjà permis de repartir avec une date pour la version Nintendo Switch 2 et ce sera pour le 4 août 2026 avec un essai gratuit d'environ 1 mois, en rappelant deux points majeurs :- Un abonnement spécifique à cette version obligatoire, même si vous êtes déjà abonnés sur une autre version. Si c'est le cas, vous bénéficierez tout de même d'une réduction de 50 %.- Pour ce qui est du contenu, le jeu de base et les trois premières extensions resteront accessibles gratuitement malgré quelques restrictions (pas de chat général, level bloqué à 80…).L'event à Berlin a également permis de reparler de l'avenir :- Aperçu d'une des nouvelles nouvelles classes de l'Extension 6 attendue pour janvier 2027.- L'extension proposera une nouvelle série de raid (8 joueurs) sur le thème de FFVII Remake.- Courant 2027, la MAJ 8.1 modifiera le système d'élevage et d'invocations des chocobos.- Le 28 octobre 2026, un nouveau mini-jeu sera ajouté au Gold Saucer, de nouveau inspiré de FFVII, mais sous un fonctionnement assez particulier réclamant un clavier : la dactylographie (voir visuel plus bas).