QuakeCon 2026 : un autre remaster en vue

C'est presque devenu une tradition de voir l'annonce (et le shadow-drop) d'un remaster lors de la QuakeCon et à une dizaine de jours de l'édition 2026 et alors que certains commençaient à miser sur un, c'est apparemment lede 2009 qui serait le nouvel élu. Et possiblement de nouveau grâce à Nightdive Studios dont un représentant nous avait teasé une surprise pour le show.Ce nouvel épisode signé à l'époque par Raven Software, loin d'être mauvais mais tout de même loin des produits Machine Games, vient en effet de subir plusieurs modifications de sa fiche Steam alors que le produit a été retiré de la vente en 2014, à l'époque à cause d'un conflit de droits entre Activision et Bethesda, aucun ne pouvant deviner sur le moment qu'ils se retrouveraient un jour sous la même bannière.A confirmer, et pour rappel la liste des remasters/shadow-drop à chaque QuakeCon :(2021)(2023)(2024)(2025)