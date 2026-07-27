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QuakeCon 2026 : un autre remaster en vue
C'est presque devenu une tradition de voir l'annonce (et le shadow-drop) d'un remaster lors de la QuakeCon et à une dizaine de jours de l'édition 2026 et alors que certains commençaient à miser sur un Quake 4, c'est apparemment le Wolfenstein de 2009 qui serait le nouvel élu. Et possiblement de nouveau grâce à Nightdive Studios dont un représentant nous avait teasé une surprise pour le show.

Ce nouvel épisode signé à l'époque par Raven Software, loin d'être mauvais mais tout de même loin des produits Machine Games, vient en effet de subir plusieurs modifications de sa fiche Steam alors que le produit a été retiré de la vente en 2014, à l'époque à cause d'un conflit de droits entre Activision et Bethesda, aucun ne pouvant deviner sur le moment qu'ils se retrouveraient un jour sous la même bannière.

A confirmer, et pour rappel la liste des remasters/shadow-drop à chaque QuakeCon :

- Quake Remastered (2021)
- Quake II Remastered (2023)
- Doom + Doom II (2024)
- Heretic + Hexen (2025)

1
Qui a aimé ?
junaldinho
publié le 27/07/2026 à 08:43 par Gamekyo
commentaires (9)
negan publié le 27/07/2026 à 08:49
Je dirais pas non, j'ai pas fait cette opus
xynot publié le 27/07/2026 à 08:53
Pas le meilleur, mais je prends.
rogeraf publié le 27/07/2026 à 09:07
Pourquoi pas, mais dommage pour Quake 4
churos45 publié le 27/07/2026 à 10:26
J'ai fait Return to Castle Wolfenstein et les jeux de MachineGames, mais je savais même pas qu'il y avait des jeux entre les deux. Je suis preneur du coup
fragdelapassion publié le 27/07/2026 à 11:46
Un jeu sympa, comme Singularity (fait aussi par Raven).

j'aimerai bien des remasters de Rage 1, Doom 3 et Quake 3 ou 4.

Et surtout un nouveau Heretic/Hexen avec le dernier moteur Id Tech.
darksly publié le 27/07/2026 à 11:48
Je l’ai détesté à l’époque
shanks publié le 27/07/2026 à 15:22
fragdelapassion
Doom 3 mériterait bien un petit polish ouais.
Même un remake j'ai envie de dire pour ceux qui veulent découvrir un Doom pas comme les autres.
fragdelapassion publié le 27/07/2026 à 19:15
shanks vue que Xbox a coupé net peut etre on aura rien au final ^^.

On rappelle que Machine Game avec teaser Quake 6.
hatwa publié le 27/07/2026 à 21:51
Et Duke Nukem 3D? Même si ce n'est pas ID Software
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Wolfenstein II : The New Colossus
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Nom : Wolfenstein II : The New Colossus
Support : PC
Editeur : Bethesda Softworks
Développeur : MachineGames
Genre : FPS
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
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