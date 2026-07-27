Pour x raisons, Yoshida estime qu'un remake de FFVI demanderait plus de travail que le VII Pour x raisons, Yoshida estime qu'un remake de FFVI demanderait plus de travail que le VII

Dans le cadre du dernier Fan Fest de Final Fantasy XIV, l'endurant boss Naoki Yoshida a fait les louanges de son confrère Hamaguchi (trilogie FFVII en cours), estimant que ce dernier est l'actuel plus grosse pointure chez Square Enix pour la planification et la gestion des effectifs, à croire qu'il sous-entend qu'on tient le leader du futur Final Fantasy XVII mais évitons les conclusions hâtives.



L'homme a néanmoins souhaitait indiquer que d'autres remakes de l'ampleur de Final Fantasy VII demanderait un travail trop important, que ce soit le VI, le VIII ou le IX, au point de devoir les découper cette fois en 4 ou 5 épisodes.



« Bien évidemment, je comprends les attentes des joueurs, mais il faut analyser. Prenez Final Fantasy VI, par exemple : c'est un jeu incroyablement vaste. Son échelle est tout simplement immense. »



Alors on avoue quand même ne pas comprendre en quoi Final Fantasy VI est plus imposant que Final Fantasy VII, surtout que si un remake miracle devait avoir lieu, les fans ne demanderaient pas forcément que Nomura débarque avec ses délires de nouvelle timeline, ni des zones ultra ouvertes pour y placer 30 activités annexes dont un mini-jeu de grenouilles. Le juste milieu existe aussi, oserait-on dire.