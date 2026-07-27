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Pour x raisons, Yoshida estime qu'un remake de FFVI demanderait plus de travail que le VII
Dans le cadre du dernier Fan Fest de Final Fantasy XIV, l'endurant boss Naoki Yoshida a fait les louanges de son confrère Hamaguchi (trilogie FFVII en cours), estimant que ce dernier est l'actuel plus grosse pointure chez Square Enix pour la planification et la gestion des effectifs, à croire qu'il sous-entend qu'on tient le leader du futur Final Fantasy XVII mais évitons les conclusions hâtives.

L'homme a néanmoins souhaitait indiquer que d'autres remakes de l'ampleur de Final Fantasy VII demanderait un travail trop important, que ce soit le VI, le VIII ou le IX, au point de devoir les découper cette fois en 4 ou 5 épisodes.

« Bien évidemment, je comprends les attentes des joueurs, mais il faut analyser. Prenez Final Fantasy VI, par exemple : c'est un jeu incroyablement vaste. Son échelle est tout simplement immense. »

Alors on avoue quand même ne pas comprendre en quoi Final Fantasy VI est plus imposant que Final Fantasy VII, surtout que si un remake miracle devait avoir lieu, les fans ne demanderaient pas forcément que Nomura débarque avec ses délires de nouvelle timeline, ni des zones ultra ouvertes pour y placer 30 activités annexes dont un mini-jeu de grenouilles. Le juste milieu existe aussi, oserait-on dire.
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zephon
publié le 27/07/2026 à 10:55 par Gamekyo
commentaires (38)
rogeraf publié le 27/07/2026 à 10:59
"au point de devoir les découper cette fois en 4 ou 5 épisodes" Il n'exagère pas un peu quand même ?
xrkmx publié le 27/07/2026 à 11:19
Square Enix sont vraiment à la ramasse totale xD
mattewlogan publié le 27/07/2026 à 11:25
Franchement un remake HD2D du six pour commencer, déjà, ça serait parfait
suikoden publié le 27/07/2026 à 11:27
Moi je veux juste un remake a la Romancing SaGa/Trials of Mana/Wild Arms Alter Code F.
Avec juste un DA moins generique (genre plus proche du style de Amano ou des design de Kefka, Terra et Locke dans Dissidia)
icebergbrulant publié le 27/07/2026 à 11:28
Faites nous un Final Fantasy 17 qui nous fasse oublier le très moyen FF16 et le surcôté FF15, revenez aux bases avec du médiéval/fantasy, pas de gameplay action-RPG, du tour par tour "actif" où l’on peut parer, contre-attaquer a l’instar d’un Clair Obscur ou même d’un Shadow Hearts, ce serait cool

Les Remakes, c’est sympa mais là passez à autre chose
vyse publié le 27/07/2026 à 11:35
rogeraf bien sur qu'il abuse, zelda botw ou red dead redemption 2 ne sont pas moins ambitieux qu'un remake de ff6 il faut qu'il arrete..le plus difficile dans ff6 c'est qu'il y'a 14 combattant jouables et du coup ca rend compliqué en 3D d'animer et d'équilibrer autant ! mais tu peux resserer l'action a 3 perso jouables et en faire des pnj pour le reste ? ou alors si c trop le bordel t'en fait un hd-2d et basta
alucardhellsing publié le 27/07/2026 à 11:48
non mais qu'il arrete un peu
keiku publié le 27/07/2026 à 11:48
xrkmx c'est ca, ils ont tellement travailler sur du jeu mobile et du hd2d qu'ils ne savent plus rien faire d'ambitieux...
yogfei publié le 27/07/2026 à 11:57
mattewlogan C'est tout ce que je demande perso...
thorim publié le 27/07/2026 à 12:01
Mais je demande pas un remake haute qualité à la FF7, je veux juste un remake HD 2D de haute qualité avec plein de contenu... SE s'est vraiment perdu j'ai l'impression.
ratchet publié le 27/07/2026 à 12:15
On veux FF17 marre du passé ! Des remakes 2D HD suffisent comme dit au dessus!

L’avenir appartient au futur (phrase de moi ) faut avancer bon sang!

Comme Pokémon Compagny qui reste coincé avec la 1G c’est plus possible.
mams093 publié le 27/07/2026 à 12:25
La vérité c'est que Il y a pas de remake ambitieux d'un autre FF. FFVII est le seul FF mainstream que le grand public a joué, n'oubliez jamais que les remakes font partie du business de la nostalgie , seul une niche de puristes achèteront le remake FFVI donc ce sera pas rentable pour Square Enix,le grand public s'en fout des autres FF ... Hélas c'est pourtant l'un des meilleurs
cail2 publié le 27/07/2026 à 12:28
"Alors on avoue quand même ne pas comprendre en quoi Final Fantasy VI est plus imposant que Final Fantasy VII"

Le monde est plus vaste, les donjons et villes plus grands (c'est un jeu 2D donc on se rend pas compte mais c'est le cas), plus de persos, skills, etc... Mais Squix avait déjà fait une déclaration en ce sens dnoc rien de nouveau.
Par contre un remake 2DHD (tout comme pour Chrono Trigger) ça le ferait complètement.
yanssou publié le 27/07/2026 à 12:32
Square est complétement paumé, Falcom qui n'a pas le même budjet a prouvé que faire un remake de qualité est possible.

Maintenant faut savoir faire autre chose que des remakes, revenir à l'essentiel de ff avec le 17.
micheljackson publié le 27/07/2026 à 12:49
Ah ben forcément, si son objectif est de le remplir de tours à activer, de le dénaturer avec l'ajout de dialogues débiles et de le remplir de mini-jeux inutiles ça risque de prendre beaucoup de temps.

Finalement je préférerais qu'ils s'abstiennent d'en faire un remake car je n'ai retrouvé FF7 nulle part dans leurs remakes pourris.
zoske publié le 27/07/2026 à 13:26
Comme quoi c'est vraiment l'aveu d'échec des développements actuels... FF6 (3 en version JAP) a pris un an pour produire un jeu si "incroyablement vaste" sur SuperNES! De nos jours, il faut des années et des millions pour faire un jeu emblématique qui restera des années dans les coeurs des gamers
darkxehanort94 publié le 27/07/2026 à 13:30
zoske Tu sais que FF VI etait un jeu 2D ?
micheljackson publié le 27/07/2026 à 13:32
darkxehanort94
Bah ils avaient plus de contraintes techniques à l'époque aussi, puis maintenant avec l'IA...
baalmung publié le 27/07/2026 à 13:36
zoske 3 il me semble que tu t'es trompé, c'est 3 en version US.
le truc c'est que la nostalgie à un timer, demain FFVI personne n'en voudra parce que FF n'est plus une licence vendeuse et ne touche que les gens proches de la quarantaine et au dessus.
Sortir un remake d'une qualité incroyable n'aura plus aucun sens quand la majorité parlera de FFXIV et ce qui a suivi...
2DHD c'est l'unique solution viable en terme de budget et de temps et avec la certitude de maximiser la thune avec les ventes.
churos45 publié le 27/07/2026 à 13:59
Le problème à mon avis c'est surtout le retour sur investissement.
adamjensen publié le 27/07/2026 à 14:12
Square Enix n’a fait que de la merde avec les Final Fantasy depuis le 11 jusqu’au 16, à part les deux remakes du 7 et Crisis Core Reunion.
Donc perso, je préfère qu’ils fassent des remakes.
De préférence du 8 et ensuite du 6.
Et si c’est le temps le problème, il faut engager plus de monde.

Et puis pour faire un remake de Parasite Eve 1 et 2, il n’y a pas besoin de sortir 4 ou 5 épisodes.
Mais ces cons ont oublié qu’ils ont cette licence et de l’or entre les mains.
shanks publié le 27/07/2026 à 14:33
adamjensen
Le VIII, impossible que le système passe crème aujourd'hui aux yeux de ma majorité du public.

Un jeu dont la montée en puissance repose en partie sur le "vol de magies", avec du level scaling, et du gain d'argent sous forme de "salaire" en temps réel.

Je pense pas que ça validera encore le délire
parliz publié le 27/07/2026 à 14:38
On est pas prêts de le voir arriver. Mais je pense qu'un remake de FF6 a pas besoin d'être aussi ambitieux que pour FF7, c'est un jeu 16-bit à la base, un simple remake quasiment 1:1 avec passage en 3D aux graphismes soignés et des cutscenes travaillées pour les expressions et émotions apporterait déjà énormément (même le remake 3D de FF4 avait pas mal apporté à son époque, on peut aussi citer Trials of Mana qui modifie peu le jeu d'origine et aurait pu suffire si sa DA était meilleure et plus détaillée), même pour les graphismes ça doit pas être trop compliqué d'avoir un truc proche de FF7 remake aujourd'hui sans prendre 10 ans de dev (voir les combats du jeu mobile FF7 Ever Crisis par exemple), en tout cas j'espère qu'on aura au moins Chrono Trigger en remake dans pas trop longtemps.
adamjensen publié le 27/07/2026 à 14:50
shanks
Effectivement.
Et c’est d’ailleurs vraiment dommage car le jeu a un potentiel de fou et des tonnes de moments épiques.
thekingofpop publié le 27/07/2026 à 14:51
4 ou 5 épisodes" n'importe quoi...

Ça se voit que Square Enix n'a plus de volonté ni d'ambition depuis quelques années...
En vrai, leur objectif maintenant, c'est plutôt de faire des petits jeux GAAS, des jeux mobiles, des gachas, online, Il n'y a que ça maintenant :/
Qu'ils recrutent ou qu'ils paient de vrais fans talentueux et passionnés, ils en seraient largement capables.
fan2jeux publié le 27/07/2026 à 14:56
Perso, s il faut avoir un remake de final fantasy 6, je prefererais à la hauteur du projet remake de ff7, il le mérite.

Si c est pour avoir une maj graphique, les pixel remaster sont deja là.

Apres 4 partie..... il exagere.
Surtout qu il y a un savoir faire avec le remake de ff7.
Je le vois en 2 partie minimum, un avant la fin du monde et 1 apres la fin du monde
grospich publié le 27/07/2026 à 15:06
J'ai toujours trouvé cet épisode surcoté, tant mieux s'ils ne le font pas, je préfère qu'on reviennent à des épisodes canoniques qui se tiennent en un jeu.

Le FF7 séparé en 3 jeux sur 10 ans je trouve ça chiant, et financièrement c'est pas viable, les gens achètent rarement les suites, c'était le cas avec FF13 où chaque suite faisait moitié moins de vente que le précédent.
pouchka publié le 27/07/2026 à 17:20
C'est sûr que s'ils étirent des trucs dont personne ne veut comme avec FF7 remake qui est 20h trop long pour rien, forcément ça prend 20 épisodes par jeu.
sonilka publié le 27/07/2026 à 17:24
Tant mieux, on échappe au massacre. Et de toute façon, ca serait une catastrophe économique pour SE. FFVII est le FF le plus populaire dans le monde, les fans ont harcelé (euphémisme) SE pendant des années pour avoir un remake et pour quel résultat au final coté vente ? Une première partie qui a bien débuté, puis une seconde qui a nettement ralenti la cadence et des couts qui ne seront probablement pas amortis.
pimoody publié le 27/07/2026 à 17:37
Jamais compris ce genre de vision si rigoriste. À un moment faire un remake avec un travail d’adaptation sans partir dans pleins de truc annexes et vouloir faire de l’open world grandeur nature, c’est possible. Ils ont fait Final Fantasy X que je sache…
akiru publié le 27/07/2026 à 18:09
vyse si, ils sont bien moins ambitieux niveau gameplay. Et fait un bon gameplay demande énormément plus de taf que faire de jolies graphismes.
edarn publié le 27/07/2026 à 18:30
Si vous ne comprenez pas pourquoi FF6 prendrait plus de temps de développement, jouez-y pour comprendre pourquoi.

Moi, ça me parait évident que si FF6 devait avoir un remake du style FF7, que ça leur demanderait plus de temps de développement.
akiru publié le 27/07/2026 à 18:33
sonilka beaucoup de gens (dont moi) attendent le 3 je pense
neetsen publié le 27/07/2026 à 19:21
En même temps, pas besoin d'un remake du niveau 7,
Un petit truc façon trial of mana serzot déjà bien, en conservant le tour par tour en plus
Voir même un remake du genre star océan 2
wanda publié le 27/07/2026 à 19:50
mattewlogan Franchement un remake HD2D du six pour commencer, déjà, ça serait parfait

Non pas un remake.

Juste un remaster HD2D suffirait. Inutile de retoucher à la vision du jeu, un simple lifting visuel suffirait amplement.
egguibs publié le 27/07/2026 à 21:44
La vrai difficulté avec un remake de ff6 serais arriver à faire un jeu a l'esthétique plus amano et s'éloigner du style nomura , autant j'en rêve, mais totalement invendable
sasquatsch publié le 27/07/2026 à 22:35
Qu'ils fassent hd2d machin du 6... Un remake du 9 tout mimi pour attirer le jeune public, une compil remake de parasite eve1&2 après un appel téléphonique intensif avec Capcom qui leur expliqueront comment faire.

Soit je me fais vieux soit les FF commencent à devenir réellement fades... malgré des moments bien plaisants et épiques ici et là...mais le paquet général n'est plus comme avant...
vyse publié le 27/07/2026 à 23:38
sasquatsch non tu ne te fais pas vieux, c'est le constat, depuis ffx on arrive plus a avoir un FF canonique qui soit maitrisé en tout point. On a eu 4 master class (du 6 au 10) et apres les afres de la production sont devenus difficiles.
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Final Fantasy VII Revelation
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Nom : Final Fantasy VII Revelation
Support : PC
Editeur : Square Enix
Développeur : Square Enix
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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