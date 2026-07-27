Pour x raisons, Yoshida estime qu'un remake de FFVI demanderait plus de travail que le VII
Dans le cadre du dernier Fan Fest de Final Fantasy XIV, l'endurant boss Naoki Yoshida a fait les louanges de son confrère Hamaguchi (trilogie FFVII en cours), estimant que ce dernier est l'actuel plus grosse pointure chez Square Enix pour la planification et la gestion des effectifs, à croire qu'il sous-entend qu'on tient le leader du futur Final Fantasy XVII mais évitons les conclusions hâtives.
L'homme a néanmoins souhaitait indiquer que d'autres remakes de l'ampleur de Final Fantasy VII demanderait un travail trop important, que ce soit le VI, le VIII ou le IX, au point de devoir les découper cette fois en 4 ou 5 épisodes.
« Bien évidemment, je comprends les attentes des joueurs, mais il faut analyser. Prenez Final Fantasy VI, par exemple : c'est un jeu incroyablement vaste. Son échelle est tout simplement immense. »
Alors on avoue quand même ne pas comprendre en quoi Final Fantasy VI est plus imposant que Final Fantasy VII, surtout que si un remake miracle devait avoir lieu, les fans ne demanderaient pas forcément que Nomura débarque avec ses délires de nouvelle timeline, ni des zones ultra ouvertes pour y placer 30 activités annexes dont un mini-jeu de grenouilles. Le juste milieu existe aussi, oserait-on dire.
publié le 27/07/2026 à 10:55 par Gamekyo
Avec juste un DA moins generique (genre plus proche du style de Amano ou des design de Kefka, Terra et Locke dans Dissidia)
Les Remakes, c’est sympa mais là passez à autre chose
L’avenir appartient au futur (phrase de moi ) faut avancer bon sang!
Comme Pokémon Compagny qui reste coincé avec la 1G c’est plus possible.
Le monde est plus vaste, les donjons et villes plus grands (c'est un jeu 2D donc on se rend pas compte mais c'est le cas), plus de persos, skills, etc... Mais Squix avait déjà fait une déclaration en ce sens dnoc rien de nouveau.
Par contre un remake 2DHD (tout comme pour Chrono Trigger) ça le ferait complètement.
Maintenant faut savoir faire autre chose que des remakes, revenir à l'essentiel de ff avec le 17.
Finalement je préférerais qu'ils s'abstiennent d'en faire un remake car je n'ai retrouvé FF7 nulle part dans leurs remakes pourris.
Bah ils avaient plus de contraintes techniques à l'époque aussi, puis maintenant avec l'IA...
le truc c'est que la nostalgie à un timer, demain FFVI personne n'en voudra parce que FF n'est plus une licence vendeuse et ne touche que les gens proches de la quarantaine et au dessus.
Sortir un remake d'une qualité incroyable n'aura plus aucun sens quand la majorité parlera de FFXIV et ce qui a suivi...
2DHD c'est l'unique solution viable en terme de budget et de temps et avec la certitude de maximiser la thune avec les ventes.
Donc perso, je préfère qu’ils fassent des remakes.
De préférence du 8 et ensuite du 6.
Et si c’est le temps le problème, il faut engager plus de monde.
Et puis pour faire un remake de Parasite Eve 1 et 2, il n’y a pas besoin de sortir 4 ou 5 épisodes.
Mais ces cons ont oublié qu’ils ont cette licence et de l’or entre les mains.
Le VIII, impossible que le système passe crème aujourd'hui aux yeux de ma majorité du public.
Un jeu dont la montée en puissance repose en partie sur le "vol de magies", avec du level scaling, et du gain d'argent sous forme de "salaire" en temps réel.
Je pense pas que ça validera encore le délire
Effectivement.
Et c’est d’ailleurs vraiment dommage car le jeu a un potentiel de fou et des tonnes de moments épiques.
Ça se voit que Square Enix n'a plus de volonté ni d'ambition depuis quelques années...
En vrai, leur objectif maintenant, c'est plutôt de faire des petits jeux GAAS, des jeux mobiles, des gachas, online, Il n'y a que ça maintenant :/
Qu'ils recrutent ou qu'ils paient de vrais fans talentueux et passionnés, ils en seraient largement capables.
Si c est pour avoir une maj graphique, les pixel remaster sont deja là.
Apres 4 partie..... il exagere.
Surtout qu il y a un savoir faire avec le remake de ff7.
Je le vois en 2 partie minimum, un avant la fin du monde et 1 apres la fin du monde
Le FF7 séparé en 3 jeux sur 10 ans je trouve ça chiant, et financièrement c'est pas viable, les gens achètent rarement les suites, c'était le cas avec FF13 où chaque suite faisait moitié moins de vente que le précédent.
Moi, ça me parait évident que si FF6 devait avoir un remake du style FF7, que ça leur demanderait plus de temps de développement.
Un petit truc façon trial of mana serzot déjà bien, en conservant le tour par tour en plus
Voir même un remake du genre star océan 2
Non pas un remake.
Juste un remaster HD2D suffirait. Inutile de retoucher à la vision du jeu, un simple lifting visuel suffirait amplement.
Soit je me fais vieux soit les FF commencent à devenir réellement fades... malgré des moments bien plaisants et épiques ici et là...mais le paquet général n'est plus comme avant...