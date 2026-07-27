S.T.A.L.K.E.R. 2 : une date pour le déploiement de l'upgrade majeure et de l'extension

GSC Games World nous communique que le 20 août sera un jour important pouravec coup sur coup le lancement de l'extension et le déploiement de la MAJ 2.0.Un trailer et quelques visuels sont disponibles, mais les informations précises seront livrées d'ici là, nous laissant en attendant avec les points suivants :- L'extension reprendra le perso principal du deuxième épisode dans une grosse aventure (« plusieurs dizaines d'heures ») se déroulant en parallèle de la campagne principale.- La MAJ 2.0 apportera notamment le transfert du moteur sous Unreal Engine 5.5.4 (actuellement 5.1) afin de bénéficier d'une rehausse graphique et diverses optimisations.