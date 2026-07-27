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S.T.A.L.K.E.R. 2 : une date pour le déploiement de l'upgrade majeure et de l'extension
GSC Games World nous communique que le 20 août sera un jour important pour S.T.A.L.K.E.R. 2 avec coup sur coup le lancement de l'extension et le déploiement de la MAJ 2.0.

Un trailer et quelques visuels sont disponibles, mais les informations précises seront livrées d'ici là, nous laissant en attendant avec les points suivants :

- L'extension reprendra le perso principal du deuxième épisode dans une grosse aventure (« plusieurs dizaines d'heures ») se déroulant en parallèle de la campagne principale.
- La MAJ 2.0 apportera notamment le transfert du moteur sous Unreal Engine 5.5.4 (actuellement 5.1) afin de bénéficier d'une rehausse graphique et diverses optimisations.

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goldmen33, junaldinho
publié le 27/07/2026 à 15:20 par Gamekyo
commentaires (8)
shanks publié le 27/07/2026 à 15:21
Ironisons sur le fait que ce type de MAJ très importante va conduire à coup sûr vers de nouveaux bugs qui seront corrigés dans d'autres MAJ.
goldmen33 publié le 27/07/2026 à 15:26
Quand on pense qu'Xbox a payé l'intégralité du développement pour n'avoir le jeu qu'un an dans le game pass day one... les débiles profond ça aurait dû finir en exclu console!
maction publié le 27/07/2026 à 15:28
La communication sur la 2.0 s'est faite uniquement auprès des journalistes ? Je ne trouve aucun post de GSC qui annonce la 2.0 avec le DLC.

goldmen33 ça avait été démenti par GSC : https://insider-gaming.com/stalker-2-studio-shuts-down-recent-xbox-funding-claims/
shanks publié le 27/07/2026 à 16:01
maction
C'est extrait du communiqué de presse tout juste publiée :

Launching in line with Cost of Hope on August 20, GSC will also release the massive Update 2.0 for S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Alongside the upgrade to a new version of Unreal Engine 5, the update will bring a variety of new content and improvements. It will be available free of charge to all owners of the game.

In the coming weeks, GSC will share more on both “Cost of Hope” and Update 2.0 for S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Stay tuned to official channels for more news
rogeraf publié le 27/07/2026 à 16:25
goldmen33 Exact mais Microsoft sait pas faire ... Je me laisserais tenter si graphiquement on voit une vraie différence
maction publié le 27/07/2026 à 17:04
shanks Top merci pour l'info
oreillesal publié le 27/07/2026 à 18:43
En espérant que l'on puisse enfin attribuer la touche pour monter aux échelles
sasquatsch publié le 27/07/2026 à 22:21
Bon bin mnt faut trouver du temps et de l'espace déballer le jeu encore sous blister... Mais je le vois plutôt pour cet automne...
Gras
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S.T.A.L.K.E.R. 2
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Nom : S.T.A.L.K.E.R. 2
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : GSC Game World
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X
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