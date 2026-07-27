S.T.A.L.K.E.R. 2 : une date pour le déploiement de l'upgrade majeure et de l'extension
GSC Games World nous communique que le 20 août sera un jour important pour S.T.A.L.K.E.R. 2 avec coup sur coup le lancement de l'extension et le déploiement de la MAJ 2.0.
Un trailer et quelques visuels sont disponibles, mais les informations précises seront livrées d'ici là, nous laissant en attendant avec les points suivants :
- L'extension reprendra le perso principal du deuxième épisode dans une grosse aventure (« plusieurs dizaines d'heures ») se déroulant en parallèle de la campagne principale.
- La MAJ 2.0 apportera notamment le transfert du moteur sous Unreal Engine 5.5.4 (actuellement 5.1) afin de bénéficier d'une rehausse graphique et diverses optimisations.
goldmen33 ça avait été démenti par GSC : https://insider-gaming.com/stalker-2-studio-shuts-down-recent-xbox-funding-claims/
C'est extrait du communiqué de presse tout juste publiée :
Launching in line with Cost of Hope on August 20, GSC will also release the massive Update 2.0 for S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Alongside the upgrade to a new version of Unreal Engine 5, the update will bring a variety of new content and improvements. It will be available free of charge to all owners of the game.
In the coming weeks, GSC will share more on both “Cost of Hope” and Update 2.0 for S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Stay tuned to official channels for more news