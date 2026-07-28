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Marvel's Spider-Man 2 : nouvelle mise à jour pour le PSSR + deux nouveaux costumes
Un petit mot de la part de Insomniac Games qui nous indique le déploiement actuel d'une nouvelle MAJ pour Marvel's Spider-Man 2, rendant déjà compatible le jeu avec la nouvelle version du PSSR sur PlayStation 5 Pro car on n'a jamais assez d'optimisation, tout en ajoutant gratis deux costumes pour fêter deux autres sorties :

- Une pour le nouveau film « Brand New Day »
- L'autre pour Marvel Tokon

Ce sera tout.
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publié le 28/07/2026 à 09:17 par Gamekyo
commentaires (4)
shanks publié le 28/07/2026 à 09:19
(pour ceux qui demandent, oui, les costumes sont aussi dispo sur PC)
gasmok2 publié le 28/07/2026 à 10:22
Ce qui serait cool ce serait une mise à jour VR mais bon....
hebuspsa publié le 28/07/2026 à 10:57
curieux de voir l’amélioration graphique avec le FSSR2.
Pour GoW Ragnarok j’avais pris une claque.
Insomniac sont très fort en optimisation, la version PS5 Pro était déjà très impressionnante
zoske publié le 28/07/2026 à 15:43
achetez day one en physique et toujours pas commencé... lol
Du coup j'ai bien fait d'attendre mdr
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Fiche descriptif
Marvel's Spider-Man 2
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Nom : Marvel's Spider-Man 2
Support : PC
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : Insomniac Games
Genre : action-aventure
Autres versions : Playstation 5
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