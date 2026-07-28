Marvel's Spider-Man 2 : nouvelle mise à jour pour le PSSR + deux nouveaux costumes
Un petit mot de la part de Insomniac Games qui nous indique le déploiement actuel d'une nouvelle MAJ pour Marvel's Spider-Man 2, rendant déjà compatible le jeu avec la nouvelle version du PSSR sur PlayStation 5 Pro car on n'a jamais assez d'optimisation, tout en ajoutant gratis deux costumes pour fêter deux autres sorties :
- Une pour le nouveau film « Brand New Day »
- L'autre pour Marvel Tokon
Ce sera tout.
publié le 28/07/2026 à 09:17 par Gamekyo
Pour GoW Ragnarok j’avais pris une claque.
Insomniac sont très fort en optimisation, la version PS5 Pro était déjà très impressionnante
Du coup j'ai bien fait d'attendre mdr