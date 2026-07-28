Pragmata grimpe à 2,5 millions de ventes

Dans son dernier rapport trimestriel, Capcom déclare avoir atteint les 2,5 millions de ventes pourà la date arrêtée du 30 juin 2026, soit + 500.000 depuis le début du mois de mai.On reste évidemment loin des performances des plus grosses licences en place chez l'éditeur, mais on appuiera à nouveau que c'est la première fois depuis 2012 () qu'une nouvelle série chez Capcom rime avec succès. Il faut dire aussi que depuis 14 ans, ça n'a pas été la foire à la prise de risque vu que hormis les deux précités, il n'y a eu que deux tentatives :(flop)(flop)Pour la blague, notons quen'a officiellement jamais été annulé.