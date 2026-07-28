Pragmata grimpe à 2,5 millions de ventes

Dans son dernier rapport trimestriel, Capcom déclare avoir atteint les 2,5 millions de ventes pour Pragmata à la date arrêtée du 30 juin 2026, soit + 500.000 depuis le début du mois de mai.
On reste évidemment loin des performances des plus grosses licences en place chez l'éditeur, mais on appuiera à nouveau que c'est la première fois depuis 2012 (Dragon's Dogma) qu'une nouvelle série chez Capcom rime avec succès. Il faut dire aussi que depuis 14 ans, ça n'a pas été la foire à la prise de risque vu que hormis les deux précités, il n'y a eu que deux tentatives :
- Exoprimal (flop)
- Kunitsu-Gami (flop)
Pour la blague, notons que Deep Down n'a officiellement jamais été annulé.
- Resident Evil
- DMC
- Monster Hunter
- Street Fighter
- Ace Attorney
+ de temps en temps :
- Megaman
- Dead Rising (je sais pas si ça va revenir)
- Marvel vs Capcom
- Dragon's Dogma
- Onimusha (7 titres en tout, si on compte les spin off + Onimusha: Way of the Sword qui est prévu pour 2026)
Un nouveau Okami qui est prévu aussi...
Ya pas besoin de faire de nouvelles licences ein tout fonctionne
Et si ça permet plus de prise de risque et la création de nouvelles licences, c’est génial.
djfab : justement je trouve qu’il serait dommage de les voir juste copier ce qui marche sans tenter des choses, quitte à ce que ces jeux flopent, car c'est justement le problème majeur de ces gros éditeurs qui préfèrent faire des clones des styles de jeux qui fonctionnent et qui lasse peu à peu les joueurs.
Ils génèrent suffisamment d'argent avec leurs grosses licences pour prendre des risques et apporter des nouvelles expériences vidéoludiques, au lieu de se reposer sur leurs lauriers ou copier ce qui fonctionne le mieux.
Pour la news qui cite Exoprimal, c'est eux-mêmes qui ont flingué le jeu. Le gameplay était très bien mais ils ont foutu 5 missions qui tournent en boucle constamment, avec le PvPvE qui intervenait bien trop rarement.
Le bouche a oreille n'a pas fonctionné du coup.
Très curieux de savoir s’il y aura une suite ou pas
Après même si sur le papier ça pouvait paraître un bon délire à la japonaise (Mecha VS Dino), mais l'orientation jeu à service juste pour faire du fric, les hordes d'ennemis à la Dynasty Warriors et le côté ultra répétitif de la game loop n'a pas aidé.
D'ailleurs je me demande bien comment fonctionnent les sessions de playtest chez Capcom, parce que si juste des japonais qui y participent, c'est pas étonnant de voir un concept comme celui-ci être validé Après ils n'ont toujours pas fermé les serveurs et continuent à faire des mises à jour/maintenances régulières, donc il y a peut-être une petite commu qui s'est créée.
c'est aussi mon goty actuellement , mais plus par défaut car si le jeu est sympa, on aurait pu s'attendre a mieux aussi , et j'ai rien trouver d'autre plus satisfaisant cette année (et c'est pas gta qui va changer la donne)