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Pragmata grimpe à 2,5 millions de ventes
Dans son dernier rapport trimestriel, Capcom déclare avoir atteint les 2,5 millions de ventes pour Pragmata à la date arrêtée du 30 juin 2026, soit + 500.000 depuis le début du mois de mai.

On reste évidemment loin des performances des plus grosses licences en place chez l'éditeur, mais on appuiera à nouveau que c'est la première fois depuis 2012 (Dragon's Dogma) qu'une nouvelle série chez Capcom rime avec succès. Il faut dire aussi que depuis 14 ans, ça n'a pas été la foire à la prise de risque vu que hormis les deux précités, il n'y a eu que deux tentatives :

- Exoprimal (flop)
- Kunitsu-Gami (flop)

Pour la blague, notons que Deep Down n'a officiellement jamais été annulé.

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nicolasgourry, aeris201, rocan, tripy73, adamjensen, eruroraito7, marchand2sable, burningcrimson, icebergbrulant, junaldinho
publié le 28/07/2026 à 09:43 par Gamekyo
commentaires (19)
nicolasgourry publié le 28/07/2026 à 09:47
Cool, pour une nouvelle licence de qualité
liberty publié le 28/07/2026 à 10:25
C'est paradoxale, on ne peut pas les blâmer pour le manque de risque quand Exoprimal et Kunitsu Gamin sont des échecs commerciaux. Ils sortent de nouvelles ça fonctionne une fois sur trois. Ils sortent de vieilles licences ça fonctionne... Bha Chez Capcom c'est vite vue. Mangez du Résident Evil et du Monster Hunter
djfab publié le 28/07/2026 à 10:45
En même temps Exoprimal et kunitsu-Gami sont tellement spéciauxet bizarre, ce sont des flop attendus. Capcom doit plutôt faire des nouvelles licences dans le style de pragmata.
mibugishiden publié le 28/07/2026 à 10:53
Pragmata c'est mon jeu de l'année actuellement, quel bon vent de fraicheur avec des persos sympas et un gameplay au top.
mck publié le 28/07/2026 à 11:00
liberty En même temps :

- Resident Evil
- DMC
- Monster Hunter
- Street Fighter
- Ace Attorney

+ de temps en temps :

- Megaman
- Dead Rising (je sais pas si ça va revenir)
- Marvel vs Capcom
- Dragon's Dogma
- Onimusha (7 titres en tout, si on compte les spin off + Onimusha: Way of the Sword qui est prévu pour 2026)

Un nouveau Okami qui est prévu aussi...

Ya pas besoin de faire de nouvelles licences ein tout fonctionne
adamjensen publié le 28/07/2026 à 11:54
Pas aimé, mais content quand même que ça ait marché.
Et si ça permet plus de prise de risque et la création de nouvelles licences, c’est génial.
akiru publié le 28/07/2026 à 12:14
Excellent jeu. Mérité.
tripy73 publié le 28/07/2026 à 12:20
Ça fait plaisir de voir des nouvelles licences et mécaniques de jeu originales trouver leur public, comme quoi il n’y a pas que les développeurs indépendants qui peuvent apporter du sang frais dans cette industrie.

djfab : justement je trouve qu’il serait dommage de les voir juste copier ce qui marche sans tenter des choses, quitte à ce que ces jeux flopent, car c'est justement le problème majeur de ces gros éditeurs qui préfèrent faire des clones des styles de jeux qui fonctionnent et qui lasse peu à peu les joueurs.

Ils génèrent suffisamment d'argent avec leurs grosses licences pour prendre des risques et apporter des nouvelles expériences vidéoludiques, au lieu de se reposer sur leurs lauriers ou copier ce qui fonctionne le mieux.
marchand2sable publié le 28/07/2026 à 12:36
Vraiment content pour Pragmata, que ça motive Capcom à faire de nouvelles IP.

Pour la news qui cite Exoprimal, c'est eux-mêmes qui ont flingué le jeu. Le gameplay était très bien mais ils ont foutu 5 missions qui tournent en boucle constamment, avec le PvPvE qui intervenait bien trop rarement.

Le bouche a oreille n'a pas fonctionné du coup.
djfab publié le 28/07/2026 à 13:02
tripy73 : oui tu n'as pas tord, mais à ce moment là il faudra faire quelque chose de plus te tentant que exo primal, sinon c pas la peine !
icebergbrulant publié le 28/07/2026 à 13:05
Mérité, le jeu est excellent
Très curieux de savoir s’il y aura une suite ou pas
mooplol publié le 28/07/2026 à 13:48
Je viens de le finir très bon, des expériences comme à l'époque ps3 12h de plaisir sans prise de tête
tristram publié le 28/07/2026 à 14:01
remake des RE et peu etre de Dino Crisis, suites des grosses licences à succès et un peu de nouveautés voila comment faire tourner la machine mais très peu savent le faire . Perso j'aimerais bien revoir l'énervé Asura's Wrath .
tripy73 publié le 28/07/2026 à 14:18
djfab : c'est sûr que c'était assez particulier comme jeu, mais ils ont au moins eu le mérite de tenter le coup
Après même si sur le papier ça pouvait paraître un bon délire à la japonaise (Mecha VS Dino), mais l'orientation jeu à service juste pour faire du fric, les hordes d'ennemis à la Dynasty Warriors et le côté ultra répétitif de la game loop n'a pas aidé.

D'ailleurs je me demande bien comment fonctionnent les sessions de playtest chez Capcom, parce que si juste des japonais qui y participent, c'est pas étonnant de voir un concept comme celui-ci être validé Après ils n'ont toujours pas fermé les serveurs et continuent à faire des mises à jour/maintenances régulières, donc il y a peut-être une petite commu qui s'est créée.
cidkageno publié le 28/07/2026 à 15:07
C'est cool mais pas du tout attiré par le jeu que ce soit la DA ou le gameplay.
keiku publié le 28/07/2026 à 15:48
le jeu est donc rentable , c'est déja bien

c'est aussi mon goty actuellement , mais plus par défaut car si le jeu est sympa, on aurait pu s'attendre a mieux aussi , et j'ai rien trouver d'autre plus satisfaisant cette année (et c'est pas gta qui va changer la donne)
syoshu publié le 28/07/2026 à 16:30
djfab perso je trouve que le concept de Pragmata etait tout aussi risqué que celui d'Exoprimal ou Kunitsu gani. Ça aurait très bien pu ne pas fonctionner
sonilka publié le 28/07/2026 à 17:08
Tant mieux, ca récompense Capcom d'avoir tenté le pari de la nouvelle IP. Le jeu est très plaisant en plus. Et ca prouve aussi (si besoin était) qu'il n'y a pas besoin de faire que du AAA bouffant du temps et de l'argent pour réussir.
dooku publié le 28/07/2026 à 19:12
Très bon jeu, mais lassé à la fin, je trouve que Capcom dort un peu trop sur ses lauriers
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Fiche descriptif
Pragmata
5
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Nom : Pragmata
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X
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