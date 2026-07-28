Le producteur de Resident Evil confirme l'abandon provisoire des spin-off Le producteur de Resident Evil confirme l'abandon provisoire des spin-off

La saga Resident Evil ne manque pas de matières premières, mais Capcom semble depuis quelques temps uniquement se concentrer sur les épisodes principaux, que ce soit du neuf ou du remake, et que les Revelations soit intégrés ou non un jour à la vague de refonte, il y a en revanche peu « d'espoirs » que nous allions plus loin que ce catalogue.



Le producteur Masachika Kawata a en effet confirmé auprès de Nintendo Everything que les équipes étant aujourd'hui beaucoup trop occupé, il n'y a pas de possibilités pour regarder actuellement du côté d'un éventuel spin-off. Bien sûr, on se remettra de l'absence d'un Umbrella Corps 2 mais on reste surpris qu'à notre époque, l'éditeur n'ait pas osé un nouveau Operation Raccoon City totalement en adéquation avec le style Extraction Game. Ou même un nouveau shooter sur Switch 2 tiens, pourquoi pas.



Des propos qui en tout cas font lien avec Dusk Golem, ayant indiqué il y a peu que Capcom comptait justement compenser l'absence de nouveaux spin-off par des extensions scénarisées « majeures » pour ses jeux principaux, aussi bien Requiem que Veronica. A quel prix svp ?