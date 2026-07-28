Windows Central : Fable ne peut se passer de la PlayStation 5 après avoir explosé son budget
Même si Xbox a promis qu'une fois annoncé la version PS5 d'un de ces titres, ils ne reviendraient pas en arrière, les sources de Windows Central indiquent en complément qu'il ne pouvait de toute façon en être autrement pour Fable tant le projet a un haut besoin de rentabilité : Playground a « largement » dépassé le budget initialement mis en place, certainement à cause des nombreux reports (on rappelle que la sortie était prévue de base en 2025).
En instant spéculation, certains se demandent d'ailleurs de fait si, par le besoin d'assurer des ventes sur PS5, un nouveau report serait réellement surprenant avec le placement sur le calendrier de God of War : Laufey (une semaine avant Fable).
shanks tu ne pourrais pas rajouter un champ date de sortie dans la Fiche descriptif ?
Je peux me tromper mais on verra.
Les AAA qui ne sont pas dans le club du grand public sont en difficulté.
En fait ils vont démontrer que la stratégie de mettre des jeux pour que le public découvre tes licences va au contraire t'obliger à devenir simple éditeur ou à quitter le business... le contraire de ce qui est recherché.
Mais bon dans 6 mois rebelote, ils changeront de stratégie à nouveau.
potion2swag vu la différence de parc et de dynamique oui... on va être curieux de voir ce qui va se passer.
pourtant moi j'ai plus l'impression qu'il a plus de chance de marcher que les autres, pour la seul raison que c'est le jeu qui cible le plus le joueurs playstation, a savoir un rpg solo naratif...
+1 pour le champs sortie
La division Xbox accuse déjà un déficit. Microsoft ne va pas pérenniser ce modèle en injectant des liquidités pour masquer les pertes, car cela signifierait que les investissements ne sont jamais rentabilisés. Ce que tu préconises revient donc à acter un échec commercial, non ?
newtechnix
effectivement rdv dans 6 mois. Je comprend aps leur politique et eux non plus apparement
Si, il a depuis janvier été confirmé que ce serait simultané entre toutes les versions.
Je me sens juste mitigé d'avoir reconnu Hayley Atwell (comme j'ai pu reconnaître Deborah Ann Woll dans la démo de GoW Laufey).
Car j'identifie ces deux actrices par un rôle bien précis (l'agent Carter pour l'une, Karen Page pour l'autre). Ca risque de me faire bizarre.