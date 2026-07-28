Windows Central : Fable ne peut se passer de la PlayStation 5 après avoir explosé son budget

Même si Xbox a promis qu'une fois annoncé la version PS5 d'un de ces titres, ils ne reviendraient pas en arrière, les sources de Windows Central indiquent en complément qu'il ne pouvait de toute façon en être autrement pourtant le projet a un haut besoin de rentabilité : Playground a « largement » dépassé le budget initialement mis en place, certainement à cause des nombreux reports (on rappelle que la sortie était prévue de base en 2025).En instant spéculation, certains se demandent d'ailleurs de fait si, par le besoin d'assurer des ventes sur PS5, un nouveau report serait réellement surprenant avec le placement sur le calendrier de(une semaine avant).