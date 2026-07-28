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Windows Central : Fable ne peut se passer de la PlayStation 5 après avoir explosé son budget
Même si Xbox a promis qu'une fois annoncé la version PS5 d'un de ces titres, ils ne reviendraient pas en arrière, les sources de Windows Central indiquent en complément qu'il ne pouvait de toute façon en être autrement pour Fable tant le projet a un haut besoin de rentabilité : Playground a « largement » dépassé le budget initialement mis en place, certainement à cause des nombreux reports (on rappelle que la sortie était prévue de base en 2025).

En instant spéculation, certains se demandent d'ailleurs de fait si, par le besoin d'assurer des ventes sur PS5, un nouveau report serait réellement surprenant avec le placement sur le calendrier de God of War : Laufey (une semaine avant Fable).

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publié le 28/07/2026 à 06:48 par Gamekyo
commentaires (21)
goldmen33 publié le 28/07/2026 à 06:54
Ouai enfin cette excuse peut marcher pour 100% des AAA made in M$ maintenant avec leur parc moisi de cette gen...

shanks tu ne pourrais pas rajouter un champ date de sortie dans la Fiche descriptif ?
sino publié le 28/07/2026 à 07:29
C'est pour ça qu’ils faut le retirer du GP bande d'enculés, ou alors le mettre 6 mois après la sortie. Encore une fois ils donnent le bâton pour se faire battre.
negan publié le 28/07/2026 à 07:37
La suite coûtera moins je pense, la ils partent d'une feuille blanche car il y avait tout à construire
potion2swag publié le 28/07/2026 à 07:55
Pas impossible qu'il marche plus sur PS5 que sur les Series d'ailleurs.
mrvince publié le 28/07/2026 à 08:01
sino Les ventes se feront sur PS5 dans tous les cas. C'est pas avec le nombre de xbox series qu'ils feront de la renta. Gamepass ou pas.
aerithlazyqueen publié le 28/07/2026 à 08:04
Microsoft devrais juste leur donner un plus gros chèque il sont pas 500M prét vu le frics que il se font problème régler.
newtechnix publié le 28/07/2026 à 08:24
Autant Forza ou Halo c'était certains que ça peut marcher sur PS5...autant Fable j'ai un petit doute, le jeu me semble plus adapté pour Steam.

Je peux me tromper mais on verra.

Les AAA qui ne sont pas dans le club du grand public sont en difficulté.

En fait ils vont démontrer que la stratégie de mettre des jeux pour que le public découvre tes licences va au contraire t'obliger à devenir simple éditeur ou à quitter le business... le contraire de ce qui est recherché.

Mais bon dans 6 mois rebelote, ils changeront de stratégie à nouveau.

potion2swag vu la différence de parc et de dynamique oui... on va être curieux de voir ce qui va se passer.
piratees publié le 28/07/2026 à 08:27
goldmen33 ben xbox + pc ils ont plus de joueurs que un jeux only PS5
keiku publié le 28/07/2026 à 08:34
newtechnix Autant Forza ou Halo c'était certains que ça peut marcher sur PS5...autant Fable j'ai un petit doute, le jeu me semble plus adapté pour Steam.

pourtant moi j'ai plus l'impression qu'il a plus de chance de marcher que les autres, pour la seul raison que c'est le jeu qui cible le plus le joueurs playstation, a savoir un rpg solo naratif...
bogsnake publié le 28/07/2026 à 09:10
c'est pas avec la VF qu'il ont explosé le budget en tout cas.
justx publié le 28/07/2026 à 09:12
goldmen33
+1 pour le champs sortie
justx publié le 28/07/2026 à 09:16
aerithlazyqueen
La division Xbox accuse déjà un déficit. Microsoft ne va pas pérenniser ce modèle en injectant des liquidités pour masquer les pertes, car cela signifierait que les investissements ne sont jamais rentabilisés. Ce que tu préconises revient donc à acter un échec commercial, non ?

newtechnix
effectivement rdv dans 6 mois. Je comprend aps leur politique et eux non plus apparement
rogeraf publié le 28/07/2026 à 09:17
Vu le bénéfice net de Microsoft annuel, ils auraient pu faire un effort et le mettre en exclusivité. Un jeu comme ca peu faire vendre des consoles ! La Serie S miam
abookhouseboy publié le 28/07/2026 à 09:22
Il ne me semble pas que la sortie en day one sur PS5 avait été annoncée. Donc pas de problème avec Laufey.
shanks publié le 28/07/2026 à 09:47
abookhouseboy
Si, il a depuis janvier été confirmé que ce serait simultané entre toutes les versions.
sino publié le 28/07/2026 à 10:17
mrvince quand bien même à cause du faible parc de Series installé il se vend peu sur la plateforme, c’est toujours mieux des vraies ventes à 80€ plutôt que le GP qui te sucre.
raoh38 publié le 28/07/2026 à 13:15
Et bien qu'il le sorte sur ps5 , je préfère cela qu'une licence et des employés se fassent teje par manque de ventes....
ravyxxs publié le 28/07/2026 à 14:43
On va bien rigoler avec EDAY pour une sortie fin 2028 début 2029
waurius59 publié le 28/07/2026 à 16:32
Est toujours aucune VF de prévue
magneto860 publié le 28/07/2026 à 16:49
Première vidéo que je regarde sur ce jeu, et ça a l'air beau, chouette, tentant...

Je me sens juste mitigé d'avoir reconnu Hayley Atwell (comme j'ai pu reconnaître Deborah Ann Woll dans la démo de GoW Laufey).

Car j'identifie ces deux actrices par un rôle bien précis (l'agent Carter pour l'une, Karen Page pour l'autre). Ca risque de me faire bizarre.
jenicris publié le 28/07/2026 à 18:00
Je prendrais lui et Laufey
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Fable 2026
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Nom : Fable 2026
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Playground Games
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X
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