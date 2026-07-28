Resident Evil 2 Remake devient enfin le plus gros succès de l'histoire de la franchise Resident Evil 2 Remake devient enfin le plus gros succès de l'histoire de la franchise

Avec le temps et grâce aux habituelles promotions, Resident Evil 2 Remake aura réussi à gratter une par une les marches pour devenir désormais officiellement le plus grand succès de l'histoire de la franchise avec bientôt 20 millions de ventes, surpassant Resident Evil 5 et ses multiples éditions (juste en-dessous, sachant qu'on ne connaît pas l'upgrade exacte sur le trimestre).



Remarquons également dans ces données que Resident Evil 4 Remake ne devrait plus tarder à faire descendre Resident Evil 6 d'encore un rang, et qu'il est tout à fait possible que Resident Evil 3 Remake passe un jour devant Village.



Enfin, Resident Evil Requiem dépasse lui les 8 millions, pour l'heure sans promo à 20 balles ou moins.



(Entre parenthèses les ventes sur le printemps)



1) Resident Evil 2 Remake : 19,75 millions (+ 1.420.000)

2) Resident Evil 5 : 19.01 millions

3) Resident Evil 7 : 18,41 millions (+ 1.010.000)

4) Resident Evil 6 : 17,6 millions (+ 710.000)

5) Resident Evil 4 Remake : 16.04 millions (+ 2.430.000)

6) Resident Evil Village : 15,86 millions (+ 930.000)

7) Resident Evil 3 Remake : 14,5 millions (+ 1.150.000)

8) Resident Evil Requiem : 8,06 millions (+ 1.140.000)