Resident Evil 2 Remake devient enfin le plus gros succès de l'histoire de la franchise
Avec le temps et grâce aux habituelles promotions, Resident Evil 2 Remake aura réussi à gratter une par une les marches pour devenir désormais officiellement le plus grand succès de l'histoire de la franchise avec bientôt 20 millions de ventes, surpassant Resident Evil 5 et ses multiples éditions (juste en-dessous, sachant qu'on ne connaît pas l'upgrade exacte sur le trimestre).
Remarquons également dans ces données que Resident Evil 4 Remake ne devrait plus tarder à faire descendre Resident Evil 6 d'encore un rang, et qu'il est tout à fait possible que Resident Evil 3 Remake passe un jour devant Village.
Enfin, Resident Evil Requiem dépasse lui les 8 millions, pour l'heure sans promo à 20 balles ou moins.
(Entre parenthèses les ventes sur le printemps)
1) Resident Evil 2 Remake : 19,75 millions (+ 1.420.000)
2) Resident Evil 5 : 19.01 millions
3) Resident Evil 7 : 18,41 millions (+ 1.010.000)
4) Resident Evil 6 : 17,6 millions (+ 710.000)
5) Resident Evil 4 Remake : 16.04 millions (+ 2.430.000)
6) Resident Evil Village : 15,86 millions (+ 930.000)
7) Resident Evil 3 Remake : 14,5 millions (+ 1.150.000)
8) Resident Evil Requiem : 8,06 millions (+ 1.140.000)
publié le 28/07/2026 à 09:30 par Gamekyo
Vivement les remake de Code Veronica, 0 et du 1er
C'est à mes yeux le meilleur remake jv de cette ére actuelle de remake à outrance dans le sens où il réunit parfaitement bien à mes yeux les qualités des jeux d'avant et des jeux d'aujourd'hui.
Je donnerais aussi une mention honorable à FFVII Remake/Rebirth.
Mais qu'on ne s'y trompe pas hein, le meilleur remake de l'histoire du jv reste RE 2002
J'ai bien aimé les remakes de RE3 et 4 mais ça a été des semi-déception pour moi.
Le designe des persos est parfait, j'adore les modeles qu'ils ont pris pour Leon et Claire.
Il est juste derrière Village avec un bon 15,5 millions. Étrangement il n'est pas dans le top.
J'ai 312 h au compteur !
Étrange qu'il n'y ait pas de ventes pour RE5