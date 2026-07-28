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Resident Evil 2 Remake devient enfin le plus gros succès de l'histoire de la franchise
Avec le temps et grâce aux habituelles promotions, Resident Evil 2 Remake aura réussi à gratter une par une les marches pour devenir désormais officiellement le plus grand succès de l'histoire de la franchise avec bientôt 20 millions de ventes, surpassant Resident Evil 5 et ses multiples éditions (juste en-dessous, sachant qu'on ne connaît pas l'upgrade exacte sur le trimestre).

Remarquons également dans ces données que Resident Evil 4 Remake ne devrait plus tarder à faire descendre Resident Evil 6 d'encore un rang, et qu'il est tout à fait possible que Resident Evil 3 Remake passe un jour devant Village.

Enfin, Resident Evil Requiem dépasse lui les 8 millions, pour l'heure sans promo à 20 balles ou moins.

(Entre parenthèses les ventes sur le printemps)

1) Resident Evil 2 Remake : 19,75 millions (+ 1.420.000)
2) Resident Evil 5 : 19.01 millions
3) Resident Evil 7 : 18,41 millions (+ 1.010.000)
4) Resident Evil 6 : 17,6 millions (+ 710.000)
5) Resident Evil 4 Remake : 16.04 millions (+ 2.430.000)
6) Resident Evil Village : 15,86 millions (+ 930.000)
7) Resident Evil 3 Remake : 14,5 millions (+ 1.150.000)
8) Resident Evil Requiem : 8,06 millions (+ 1.140.000)
6
Qui a aimé ?
momotaros, adamjensen, burningcrimson, ootaniisensei, osiris67, legato
publié le 28/07/2026 à 09:30 par Gamekyo
commentaires (12)
momotaros publié le 28/07/2026 à 09:37
RE 5 19M

Vivement les remake de Code Veronica, 0 et du 1er
xynot publié le 28/07/2026 à 09:52
C'est stratosphérique RE2R
noukous publié le 28/07/2026 à 10:34
Franchement, c'est mérité pour moi

C'est à mes yeux le meilleur remake jv de cette ére actuelle de remake à outrance dans le sens où il réunit parfaitement bien à mes yeux les qualités des jeux d'avant et des jeux d'aujourd'hui.

Je donnerais aussi une mention honorable à FFVII Remake/Rebirth.

Mais qu'on ne s'y trompe pas hein, le meilleur remake de l'histoire du jv reste RE 2002

J'ai bien aimé les remakes de RE3 et 4 mais ça a été des semi-déception pour moi.
mibugishiden publié le 28/07/2026 à 10:48
RE 2 Remake est vraiment excellent, le seul regret c'est le debut du jeu je trouve qu'on arrive trop vite dans le commissariat, il y aurait du avoir un peu plus de passages dans les rue de la ville.

Le designe des persos est parfait, j'adore les modeles qu'ils ont pris pour Leon et Claire.
predagogue publié le 28/07/2026 à 10:55
un remake bien plus survival-horror que le jeu original
shadowmarshal publié le 28/07/2026 à 11:39
Ou se se trouve RE 4 (classique) ??
adamjensen publié le 28/07/2026 à 11:50
En même temps, c'est largement mérité.
marchand2sable publié le 28/07/2026 à 12:44
shadowmarshal

Il est juste derrière Village avec un bon 15,5 millions. Étrangement il n'est pas dans le top.
sasquatsch publié le 28/07/2026 à 13:43
C'est fou comme le 6 continue à vendre...
osiris67 publié le 28/07/2026 à 16:08
Il me semblait que c’etait deja le cas depuis longtemps
vagrant publié le 28/07/2026 à 16:34
Normal, meilleur RE jamais réalisé à ce jour dans ses mécaniques de gameplay.

J'ai 312 h au compteur !
syoshu publié le 28/07/2026 à 16:45
Une petite sortie sur Switch 2 pourrait encore booster les ventes.

Étrange qu'il n'y ait pas de ventes pour RE5
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Fiche descriptif
Resident Evil 2 (Remake)
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Nom : Resident Evil 2 (Remake)
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : survival horror
Multijoueur : non
Sortie européenne : 25/01/2018
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
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