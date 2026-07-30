Suite au succès du premier, un Pragmata 2 est ''très probable'' aux yeux de Capcom

Dino Crisis

Malgré son succès bien au-delà des attentes de Capcom (2,5 millions de ventes en un peu plus de 2 mois), on aurait pu penser queaurait pu être pris comme un simple one-shot mais il est désormais quasiment acté qu'il en sera autrement : après les souhaits du réalisateur lui-même, c'est maintenant le cadre dirigeant Yoshikazu Shimauchi qui nous indique qu'unest de l'ordre duAutant dire qu'une officialisation future ne surprendra plus personne, même si pour l'heure, il serait plus logique de voir un retour de