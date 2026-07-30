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Suite au succès du premier, un Pragmata 2 est ''très probable'' aux yeux de Capcom
Malgré son succès bien au-delà des attentes de Capcom (2,5 millions de ventes en un peu plus de 2 mois), on aurait pu penser que Pragmata aurait pu être pris comme un simple one-shot mais il est désormais quasiment acté qu'il en sera autrement : après les souhaits du réalisateur lui-même, c'est maintenant le cadre dirigeant Yoshikazu Shimauchi qui nous indique qu'un Pragmata 2 est de l'ordre du « très probable ».

Autant dire qu'une officialisation future ne surprendra plus personne, même si pour l'heure, il serait plus logique de voir un retour de Dino Crisis Devil May Cry.

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publié le 30/07/2026 à 11:55 par Gamekyo
commentaires (3)
icebergbrulant publié le 30/07/2026 à 12:15
Je ne sais pas trop comment ils vont pouvoir innover pour cette suite
J’ai peur d’une redite
altendorf publié le 30/07/2026 à 12:16
C'est clairement le type de jeu qui n'a pas besoin d'une suite...
mattewlogan publié le 30/07/2026 à 12:38
Pas forcément besoin d’une suite, mais pourquoi pas avec d’autres personnages ou un univers différent ?
Gras
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Fiche descriptif
Pragmata
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Nom : Pragmata
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X
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