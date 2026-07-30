The Sinking City 2 se montre un peu plus avec une large vidéo de gameplay

Frogwares nous prépare au lancement futur deavec une large vidéo de gameplay que voici, permettant aux retardataires n'ayant pas suivi l'affaire que cette suite publiée cette fois sous la bannière de l'indépendance ajoutera une large couche action aux phases enquêtes, on s'en doute pour lorgner vers un public un peu plus conséquent. Du genre les fans dequi n'auront jamais droit à un troisième épisode.En outre :- Confirmation du New Game Plus dès la sortie.- Patch HDR par la suite en mise à jour.Sortie prévue le 18 août sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.