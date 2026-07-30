recherche
News / Blogs
Plus de news | Plus de vidéos
The Sinking City 2 se montre un peu plus avec une large vidéo de gameplay
Frogwares nous prépare au lancement futur de The Sinking City 2 avec une large vidéo de gameplay que voici, permettant aux retardataires n'ayant pas suivi l'affaire que cette suite publiée cette fois sous la bannière de l'indépendance ajoutera une large couche action aux phases enquêtes, on s'en doute pour lorgner vers un public un peu plus conséquent. Du genre les fans de The Evil Within qui n'auront jamais droit à un troisième épisode.

En outre :

- Confirmation du New Game Plus dès la sortie.
- Patch HDR par la suite en mise à jour.

Sortie prévue le 18 août sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

1
Qui a aimé ?
adamjensen
publié le 30/07/2026 à 11:34 par Gamekyo
commentaires (4)
ravyxxs publié le 30/07/2026 à 11:42
Pas fait le 1, ça vaut le coup ?
shanks publié le 30/07/2026 à 11:47
ravyxxs
Du Lovecraft sympathique sans plus à cause de la répétitivité (mais bonne ambiance).

De toute façon, le 2 pourra être pris indépendamment.
adamjensen publié le 30/07/2026 à 11:48
La démo était plutôt pas mal, donc je vais le prendre.

D’ailleurs, les devs ont décidé de passer au format survival horror pour cet épisode, (Énigmes, coffre de stockage, munitions limitées, etc.).

À 2:10, on peut même voir la carte inspirée de Resident Evil.

J'espère une bonne surprise.
thorfin publié le 30/07/2026 à 12:08
J'avais bien aimé le 1 malgré les nombreux reproches et critiques... Je me laisserai tenter si le prix n'est pas exagéré.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
The Sinking City 2
0
Ils aiment
Nom : The Sinking City 2
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Frogwares
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo