The Sinking City 2 se montre un peu plus avec une large vidéo de gameplay
Frogwares nous prépare au lancement futur de The Sinking City 2 avec une large vidéo de gameplay que voici, permettant aux retardataires n'ayant pas suivi l'affaire que cette suite publiée cette fois sous la bannière de l'indépendance ajoutera une large couche action aux phases enquêtes, on s'en doute pour lorgner vers un public un peu plus conséquent. Du genre les fans de The Evil Within qui n'auront jamais droit à un troisième épisode.
En outre :
- Confirmation du New Game Plus dès la sortie.
- Patch HDR par la suite en mise à jour.
Sortie prévue le 18 août sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.
Du Lovecraft sympathique sans plus à cause de la répétitivité (mais bonne ambiance).
De toute façon, le 2 pourra être pris indépendamment.
D’ailleurs, les devs ont décidé de passer au format survival horror pour cet épisode, (Énigmes, coffre de stockage, munitions limitées, etc.).
À 2:10, on peut même voir la carte inspirée de Resident Evil.
J'espère une bonne surprise.