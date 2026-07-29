Crazy Taxi : World Tour se prépare pour un test réseau courant septembre
On ne sait pas quand sortira exactement Crazy Taxi : World Tour (2027 quoi) mais on sait au moins quand le jeu pourra être essayé par quelques élus : du 11 au 13 septembre dans le cadre d'un test réseau.
Pour y accéder, il suffira de vous inscrire (à cette adresse) et ensuite de croiser les doigts pour pouvoir vous essayer à deux des modes multi (encore une fois, c'est un test réseau donc pas de solo ici) :
- Courses classiques de taxis impliquant 6 joueurs.
- Policiers VS taxis
Et voici un petit trailer bonus pour accompagner cette annonce.
Il a etais annulé sur switch2 ou alors j'ai mal compris durant l'officialisation du jeux ?