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Crazy Taxi : World Tour se prépare pour un test réseau courant septembre
On ne sait pas quand sortira exactement Crazy Taxi : World Tour (2027 quoi) mais on sait au moins quand le jeu pourra être essayé par quelques élus : du 11 au 13 septembre dans le cadre d'un test réseau.

Pour y accéder, il suffira de vous inscrire (à cette adresse) et ensuite de croiser les doigts pour pouvoir vous essayer à deux des modes multi (encore une fois, c'est un test réseau donc pas de solo ici) :

- Courses classiques de taxis impliquant 6 joueurs.
- Policiers VS taxis

Et voici un petit trailer bonus pour accompagner cette annonce.

4
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spartan1985, ouken, kisukesan, aros
publié le 28/07/2026 à 22:43 par Gamekyo
commentaires (5)
ouken publié le 29/07/2026 à 00:25
Day one obligé j'ai poncé la Dreamcast
cyr publié le 29/07/2026 à 05:17
Pour toute les versions le test réseau ?
jenicris publié le 29/07/2026 à 05:58
Je vais tester ça
aros publié le 29/07/2026 à 07:35
Le jeu de l'année ? peut-être bien ; j'espère du moins.
cyr publié le 29/07/2026 à 08:07
Je viens d'aller sur le lien, et il y a aucune mention de la switch2. Le jeux sortira sur xbox, ps5, steam.....

Il a etais annulé sur switch2 ou alors j'ai mal compris durant l'officialisation du jeux ?
Gras
Italique
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Fiche descriptif
Crazy Taxi : World Tour
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Nom : Crazy Taxi : World Tour
Support : PC
Editeur : Sega
Développeur : Sega
Genre : course
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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