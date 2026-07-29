Crazy Taxi : World Tour se prépare pour un test réseau courant septembre

On ne sait pas quand sortira exactement(2027 quoi) mais on sait au moins quand le jeu pourra être essayé par quelques élus : du 11 au 13 septembre dans le cadre d'un test réseau.Pour y accéder, il suffira de vous inscrire () et ensuite de croiser les doigts pour pouvoir vous essayer à deux des modes multi (encore une fois, c'est un test réseau donc pas de solo ici) :- Courses classiques de taxis impliquant 6 joueurs.- Policiers VS taxisEt voici un petit trailer bonus pour accompagner cette annonce.