Double Fine : après Xbox, le retour à l'indépendance passera par des licenciements
La liberté c'est bien mais ça a un coût, et Double Fine doit se résoudre à emprunter la route retour vers l'indépendance en se délestant de 23 employés sur les 90 têtes qui comptait l'entreprise, donc plus d'un quart de ses effectifs.
L'information a été livrée préalablement pas Jason Schreier avant d'être confirmé par le studio, et on peut imaginer qu'il en sera de même pour les autres concernés comme Ninja Theory et Arkane. D'ailleurs des trois cités, l'avenir de Double Fine est d'autant plus incertain qu'on ne connaît rien de leur prochain chantier en cours.
Maintenant va falloir m'expliquer comment bientôt 100 employés n'ont réussi qu'à pondre en 5 ans un petit jeu linéaire de 4h et un brawler de poteries.
Plus sérieusement, j'espère pour eux que soit c'est parce que d'autres projets ont été annulés, ou surtout que leur prochain gros projet porteur est proche de son terme. Mais à l'époque des leaks à outrance, ça paraît peu probable (quoique j'ai pas souvenir que Keeper et Kiln aient fuités avant leur annonce).
vu la frénésie de recrutement au démarrage du chantier metroid prime 4 je doute qu'ils aient été 150 entre ce moment là et la fin du dev de donkey kong country.
De plus avec les leak on a vu qu'il avaient pitché et prototypé pas mal de jeux qui n'ont pas passé l'étape de la validation....et dans le lot il y avait pas mal de concept que j'avais trouvé pas mal interessant et qui seraient rentré en prod s'il avait sagit de n'importe qui d'autre que nintendo.
Maintenant que les équipes sont reconstitué je ne doute pas que leur prochain jeu devrait arriver bien plus vite.
Clair que. Entraînement plein d'idées n'ont pas été approuvés qui avaient éventuellement un certain potentiel mais ça coûte de préparer un Mock Up qui vent le concept...
Dommage pour eux et je leur souhaite de remonter la pente
Parce qu'un employé donné ne vaut pas obligatoirement un autre.
C'est comme quand l'on naît, on peut soit avoir de la chance et bien tomber, soit ne pas en avoir et beaucoup prier...
Puis d'ailleurs, le nombre ne fait pas toujours la différence. Car plus une entreprise compte de gens, moins il y a d'agilité ; et dans ce cas, ils faut, à certains postes clés, de véritablement bons employés.