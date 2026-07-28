Double Fine : après Xbox, le retour à l'indépendance passera par des licenciements

La liberté c'est bien mais ça a un coût, et Double Fine doit se résoudre à emprunter la route retour vers l'indépendance en se délestant de 23 employés sur les 90 têtes qui comptait l'entreprise, donc plus d'un quart de ses effectifs.L'information a été livrée préalablement pas Jason Schreier avant d'être confirmé par le studio, et on peut imaginer qu'il en sera de même pour les autres concernés comme Ninja Theory et Arkane. D'ailleurs des trois cités, l'avenir de Double Fine est d'autant plus incertain qu'on ne connaît rien de leur prochain chantier en cours.