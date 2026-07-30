recherche
News / Blogs
Plus de news | Plus de vidéos
Control Resonant pourrait bien être le plus long jeu produit par Remedy
Interviewé par TechRadar, Remedy a révélé qu'il faudrait environ 30 heures pour atteindre les crédits de fin de Control Resonant en ligne plus ou moins droite, et une cinquantaine pour terminer la quasi-intégralité que ce que cette suite aura à proposer.

Si cela se confirme, et on le saura dès le 24 septembre 2026 (PC, PS5, XBS), on tiendrait donc le plus long jeu Remedy en date en espérant que le rythme et l'intérêt restera soutenu d'un bout à l'autre. On vous épargne le reste de l'interview dont le principal intérêt est l'inspiration avouée de titres comme Devil May Cry (et Platinum Games) pour le système de combat.

0
Qui a aimé ?
publié le 30/07/2026 à 06:51 par Gamekyo
commentaires (4)
gasmok2 publié le 30/07/2026 à 07:55
dont le principal intérêt est l'inspiration avouée de titres comme Devil May Cry (et Platinum Games) pour le système de combat.


Il y a bien pire comme inspiration
Je l'attends de pieds fermes celui-là
azerty publié le 30/07/2026 à 08:15
Vivement
schwarzie publié le 30/07/2026 à 09:09
Déjà que j'ai trouvé AW2 et le premier Control trop longs... Sans moi celui-ci. J'ai toujours apprécié Remedy, mais là, ce deuxième Control ne m'attire pas du tout
sasquatsch publié le 30/07/2026 à 10:17
Ça va être month 3 celui là
Que du bonheur cette année
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Control Resonant
0
Ils aiment
Nom : Control Resonant
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Remedy
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo