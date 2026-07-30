Control Resonant pourrait bien être le plus long jeu produit par Remedy

Interviewé par TechRadar, Remedy a révélé qu'il faudrait environ 30 heures pour atteindre les crédits de fin deen ligne plus ou moins droite, et une cinquantaine pour terminer la quasi-intégralité que ce que cette suite aura à proposer.Si cela se confirme, et on le saura dès le 24 septembre 2026 (PC, PS5, XBS), on tiendrait donc le plus long jeu Remedy en date en espérant que le rythme et l'intérêt restera soutenu d'un bout à l'autre. On vous épargne le reste de l'interview dont le principal intérêt est l'inspiration avouée de titres comme(et Platinum Games) pour le système de combat.