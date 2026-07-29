Sandfall Interactive confirme étudier une version Switch 2 de Clair Obscur : Expedition 33
L'information avait déjà été préalablement leakée et vient d'être confirmée par Guillaume Broche lui-même : Sandfall Interactive travaille sur une version Nintendo Switch 2 de Clair Obscur : Expedition 33 sans encore pouvoir officialiser pleinement le portage vu que rien n'est pour l'heure totalement acté.
En explication simple, des évidents soucis techniques liés à la puissance de la machine et si rien n'est infaisable, l'équipe pointe la problématique d'outils Unreal Engine 5 encore incompatibles avec la machine, notamment le Lumen, dont la version « Lite » déployée le mois dernier dans la version 5.8 est visiblement encore imparfaite pour faciliter le portage. « Nous devons donc suivre les mises à jour de l'Unreal Engine pour définir la marche à suivre. »
Ce sera effectivement a voir avec l'UE, notamment s'ils arrivent a avoir un support avec Epic pour realiser ce portage.
Pour info le jeu tourne sur Steam Deck mais très mal, il faut beaucoup de compromis et d'outils tiers type LSFG pour avoir un truc un poil descend et encore...
https://youtu.be/qyA-ZKK7s9A
"La version Nintendo Switch 2 de Lords of the Fallen II met en avant des visuels impressionnants développés avec l’Unreal Engine 5, fonctionnant à un taux de rafraîchissement stable de 30 images par seconde, que ce soit en mode portable ou en mode docké. Les technologies Nanite et Lumen sont exploitées pour offrir des modèles 3D plus détaillés et un éclairage global dynamique, tandis que des optimisations spécifiques ont été mises en place grâce à la coordination entre Hexworks, Epic Games et Nintendo. James Lowe, directeur du jeu, a déclaré que l’équipe travaillait activement pour que l’univers sombre et fantastique ainsi que le combat rapide et brutal de Lords of the Fallen II se transposent parfaitement sur la console portable de Nintendo. Il a également souligné que cette adaptation permettrait aux joueurs Nintendo d’explorer pour la première fois les royaumes d’Axiom et d’Umbral dans des conditions optimales."
https://www.nintendo-town.fr/2026/06/24/lords-of-the-fallen-ii-officiellement-reporte-au-t1-2027-toutes-plateformes-concernees/
nintendo-town
shinz0
Déconne pas quand même. C'est certes un jeu avec un aspect action dans son tour-par-tour, mais je ne pense que ça soit qui pose problème à Sandfall Interactive pour porter le jeu. Comme ils le disent, c'est une question de compatibilité d'outils.
Mais bon, aeris201 va pouvoir attendre 2 ans, à minima, parti comme il est d'attendre avant d'y jouer (alors même qu'il doit avoir une Playstation 5). Bref...
Oui t'as bien fait, comme ça t'auras une version dégueulasse en 30 fps pour 80 balles.
Cyberpunk / FF7 remake....qui sont des jeux bien plus gourmands techniquement qu'un Clair Obscur, qui lui a pour lui une très belle direction artistique...mais techniquement ça n'a jamais un foudre de guerre.
Il ne suffit pas toujours de baisser les curseurs techniques pour obtenir un portage valable.
Evidemment qu'il peut tourner sur Switch 2, en baissant toutes les options. Le prob comme le dit le réal, c'est la tech Lumen sur laquelle repose une bonne partie de la DA du jeu, et qui ne peut être contourné même si ça finira par se faire.
Je suis pas un joueur pressé et Clair Obscur n'est pas un jeu qui m'intéresse énormément, c'est pour ça que j'attend
Oui, mais tu as une Playstation 5... ; et ne me dis pas que c'est parce que Sony t'as agacé avec sa récente sortie, puisque tu es le genre de joueur à qui ça fait pas ciller de voir disparaître le format physique sur console Playstation (si cela devait ne s'étendre qu'à eux, ce qui, toutefois, ne semble pas le cas, Xbox (après leur débandade avec le [Xbox] Game Pass qui, en faite, et chose incroyable, n'est pas rentable à hauteur de ce qu'il devrait) ayant apparemment aussi pour projet d'arrêter, mais eux, tu vois, ça ne m'étonne même pas vu qu'il en était déjà à un autre niveau que Sony [bien qu'avant aujourd'hui]).
Après bon, je ne sais pas ce qui t'intéresse comme jeu, quel genre, et peut-être as-tu fort à faire, car peut-être fais-tu parti de ces joueurs touche à tout, je ne sais pas - comment beaucoup d'entre nous ici, j'imagine
Quand un jeu m'interesse mais ne me permet pas de jouer de cette façon car pas dispo sur Switch, j'attend patiemment qu'il sort sur Switch, sauf si j'ai l'impression (que j'ai eu a tort pour MH Wilds) qu'une version Switch est impossible, mais j'ai jamais eu cette impression avec Clair Obscur donc depuis sa sortie j'attend
« C'est simple : ca fait 9 ans que la Switch est sortie et elle a changé mes usages. Quand je joue a un jeu je suis trop habitué a pouvoir passer de salon a portable et vice versa a ma guise de façon directe spontané sans transition. Je peux plus revenir en arrière. »
Je comprend ce volet, moi-même je suis avant-tout un joueur de consoles portables ; j'ai eu la GameBoy Advance, la DS, la PSP, la 3DS, la PSVita et, finalement, la Switch ; et, si j'ai eu en effet, d'abord le PC (car autrement comment aurais-je pu jouir des Age of Mythologie au début des années 2000), la Playstation 2, la Gamecube, indirectement, la Xbox 360, la PS3 puis les suivantes, sauf la Playstation 5 qu'on me prête parfois parce qu'on me dit que je devrais à ça et ça et ça (et donc j'y joue parfois), mais c'est vraiment quand je tiens la console dans mes mains que j'aime le plus jouer (même si je considère la Switch normale déjà trop grande pour une expérience nomade - en effet, on ne peut pas la mettre dans la poche, et donc, si elle est portable, elle ne l'est à mes yeux qu'à moitié). En cela, j'aime encore beaucoup jouer à la [new]3DS et à la PSVita.
« Quand un jeu m'interesse mais ne me permet pas de jouer de cette façon car pas dispo sur Switch, j'attend patiemment qu'il sort sur Switch, sauf si j'ai l'impression (que j'ai eu a tort pour MH Wilds) qu'une version Switch est impossible, mais j'ai jamais eu cette impression avec Clair Obscur donc depuis sa sortie j'attend »
Eh ben on dirait que j'ai bien fais de poser ma question, au moins maintenant il est possible pour moi de comprendre pourquoi à chaque fois t'as ce genre de commentaire un peu con-con, mais c'est simplement parce que tu as pris l'habitude de ne plus avoir à faire de choix (entre la portabilité d'une console et sa non-portabilité).
Oui, et t'as pas fais beaucoup d'efforts pour expliciter la chose, si je ne m'abuse ; du coup, tout le monde te déteste...
Déjà les autres versions permettent de choisir et c'est quand même de bon ton. C'est comme si je te disais "osef de la 4K, le 720p ça suffit et tu t'y habitues".
Enfin j'ai quasiment toutes les vieilles consoles et ce que je retiens de l'ère 8/16 bits, c'est le 60 (enfin 50 en PAL) fps justement.
Attention, il y a une nuance entre un jeu (moderne) tournant à 60 fps et de vieux titres 8/16 bits tournant sur un téléviseur 50/60 Hz. Pour ce dernier, ici on parle de la fréquence de rafraichissement du téléviseur, ce qui est totalement indépendant du jeu. Par exemple, Starwing sur SNES, le FPS oscille en moyenne entre 15 et 20 FPS.
Précisément : regarder un DVD est ton choix, tout comme vouloir un jeu fluide (surtout si déjà développé sur PC) peut être le choix d'un autre.
J'aurai pas acheté la version PS5 de Clair Obscur s'il n'y avait pas le 60 fps car contrairement à toi, je trouve qu'avoir une bonne fluidité pour la lecture des animations des ennemis est important. Je serai moins relou pour un jeu d'échec ou Monopoly par exemple.
Et oui, Starfox est en 15-20 fps mais on est plus dans l'exception que la règle quand même...