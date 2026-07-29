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Sandfall Interactive confirme étudier une version Switch 2 de Clair Obscur : Expedition 33
L'information avait déjà été préalablement leakée et vient d'être confirmée par Guillaume Broche lui-même : Sandfall Interactive travaille sur une version Nintendo Switch 2 de Clair Obscur : Expedition 33 sans encore pouvoir officialiser pleinement le portage vu que rien n'est pour l'heure totalement acté.

En explication simple, des évidents soucis techniques liés à la puissance de la machine et si rien n'est infaisable, l'équipe pointe la problématique d'outils Unreal Engine 5 encore incompatibles avec la machine, notamment le Lumen, dont la version « Lite » déployée le mois dernier dans la version 5.8 est visiblement encore imparfaite pour faciliter le portage. « Nous devons donc suivre les mises à jour de l'Unreal Engine pour définir la marche à suivre. »

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aeris201, yukilin, aros
publié le 29/07/2026 à 09:05 par Gamekyo
commentaires (25)
aeris201 publié le 29/07/2026 à 09:11
J'ai bien fait de ne pas l'acheter et d'attendre une version Switch 2
51love publié le 29/07/2026 à 09:12
aeris201 no comment
shinz0 publié le 29/07/2026 à 09:25
aeris201 si c'est en 30fps
jeanouillz publié le 29/07/2026 à 09:32
Ça fait depuis que la Switch 2 est sortie qu'ils sont intéressés par ce portage...
Ce sera effectivement a voir avec l'UE, notamment s'ils arrivent a avoir un support avec Epic pour realiser ce portage.
Pour info le jeu tourne sur Steam Deck mais très mal, il faut beaucoup de compromis et d'outils tiers type LSFG pour avoir un truc un poil descend et encore...
https://youtu.be/qyA-ZKK7s9A
geralttw publié le 29/07/2026 à 09:51
shinz0 Ce jeu a des problèmes de performances sur ps5, bien évidemment qu’il sera en 30fps sur Switch 2.
cloudo publié le 29/07/2026 à 10:16
Les développeurs devraient demander un partenariat avec Epic games comme l'ont fait CI Games et Hexworks pour Lords of the Fallen II.

"La version Nintendo Switch 2 de Lords of the Fallen II met en avant des visuels impressionnants développés avec l’Unreal Engine 5, fonctionnant à un taux de rafraîchissement stable de 30 images par seconde, que ce soit en mode portable ou en mode docké. Les technologies Nanite et Lumen sont exploitées pour offrir des modèles 3D plus détaillés et un éclairage global dynamique, tandis que des optimisations spécifiques ont été mises en place grâce à la coordination entre Hexworks, Epic Games et Nintendo. James Lowe, directeur du jeu, a déclaré que l’équipe travaillait activement pour que l’univers sombre et fantastique ainsi que le combat rapide et brutal de Lords of the Fallen II se transposent parfaitement sur la console portable de Nintendo. Il a également souligné que cette adaptation permettrait aux joueurs Nintendo d’explorer pour la première fois les royaumes d’Axiom et d’Umbral dans des conditions optimales."
https://www.nintendo-town.fr/2026/06/24/lords-of-the-fallen-ii-officiellement-reporte-au-t1-2027-toutes-plateformes-concernees/
nintendo-town
aros publié le 29/07/2026 à 10:25
51love


shinz0
Déconne pas quand même. C'est certes un jeu avec un aspect action dans son tour-par-tour, mais je ne pense que ça soit qui pose problème à Sandfall Interactive pour porter le jeu. Comme ils le disent, c'est une question de compatibilité d'outils.
Mais bon, aeris201 va pouvoir attendre 2 ans, à minima, parti comme il est d'attendre avant d'y jouer (alors même qu'il doit avoir une Playstation 5). Bref...

cail2 publié le 29/07/2026 à 10:28
aeris201
Oui t'as bien fait, comme ça t'auras une version dégueulasse en 30 fps pour 80 balles.
snave publié le 29/07/2026 à 10:35
La Switch 2 est largement assez puissante pour Clair Obscur, ce sont des excuses bidon. Il y a des jeux bien plus gourmands qui tournent dessus, à un moment donné il faut arrêter de sortir les mêmes excuses concernant la Switch 2 hein.
gasmok2 publié le 29/07/2026 à 10:48
Pour le coup je suis d'accord avec snave

Cyberpunk / FF7 remake....qui sont des jeux bien plus gourmands techniquement qu'un Clair Obscur, qui lui a pour lui une très belle direction artistique...mais techniquement ça n'a jamais un foudre de guerre.
rbz publié le 29/07/2026 à 10:51
le jeu galère déja sur steam deck
shanks publié le 29/07/2026 à 11:08
gasmok2 snave
Il ne suffit pas toujours de baisser les curseurs techniques pour obtenir un portage valable.

Evidemment qu'il peut tourner sur Switch 2, en baissant toutes les options. Le prob comme le dit le réal, c'est la tech Lumen sur laquelle repose une bonne partie de la DA du jeu, et qui ne peut être contourné même si ça finira par se faire.
mwaka971 publié le 29/07/2026 à 11:54
aeris201
aeris201 publié le 29/07/2026 à 12:09
aros Mais bon, Aeris201 va pouvoir attendre 2 ans, à minima, parti comme il est d'attendre avant d'y jouer

Je suis pas un joueur pressé et Clair Obscur n'est pas un jeu qui m'intéresse énormément, c'est pour ça que j'attend
aros publié le 29/07/2026 à 12:26
aeris201
Oui, mais tu as une Playstation 5... ; et ne me dis pas que c'est parce que Sony t'as agacé avec sa récente sortie, puisque tu es le genre de joueur à qui ça fait pas ciller de voir disparaître le format physique sur console Playstation (si cela devait ne s'étendre qu'à eux, ce qui, toutefois, ne semble pas le cas, Xbox (après leur débandade avec le [Xbox] Game Pass qui, en faite, et chose incroyable, n'est pas rentable à hauteur de ce qu'il devrait) ayant apparemment aussi pour projet d'arrêter, mais eux, tu vois, ça ne m'étonne même pas vu qu'il en était déjà à un autre niveau que Sony [bien qu'avant aujourd'hui]).
Après bon, je ne sais pas ce qui t'intéresse comme jeu, quel genre, et peut-être as-tu fort à faire, car peut-être fais-tu parti de ces joueurs touche à tout, je ne sais pas - comment beaucoup d'entre nous ici, j'imagine
aeris201 publié le 29/07/2026 à 12:42
aros C'est simple : ca fait 9 ans que la Switch est sortie et elle a changé mes usages. Quand je joue a un jeu je suis trop habitué a pouvoir passer de salon a portable et vice versa a ma guise de façon directe spontané sans transition. Je peux plus revenir en arrière.

Quand un jeu m'interesse mais ne me permet pas de jouer de cette façon car pas dispo sur Switch, j'attend patiemment qu'il sort sur Switch, sauf si j'ai l'impression (que j'ai eu a tort pour MH Wilds) qu'une version Switch est impossible, mais j'ai jamais eu cette impression avec Clair Obscur donc depuis sa sortie j'attend
aros publié le 29/07/2026 à 13:00
aeris201
« C'est simple : ca fait 9 ans que la Switch est sortie et elle a changé mes usages. Quand je joue a un jeu je suis trop habitué a pouvoir passer de salon a portable et vice versa a ma guise de façon directe spontané sans transition. Je peux plus revenir en arrière. »
Je comprend ce volet, moi-même je suis avant-tout un joueur de consoles portables ; j'ai eu la GameBoy Advance, la DS, la PSP, la 3DS, la PSVita et, finalement, la Switch ; et, si j'ai eu en effet, d'abord le PC (car autrement comment aurais-je pu jouir des Age of Mythologie au début des années 2000), la Playstation 2, la Gamecube, indirectement, la Xbox 360, la PS3 puis les suivantes, sauf la Playstation 5 qu'on me prête parfois parce qu'on me dit que je devrais à ça et ça et ça (et donc j'y joue parfois), mais c'est vraiment quand je tiens la console dans mes mains que j'aime le plus jouer (même si je considère la Switch normale déjà trop grande pour une expérience nomade - en effet, on ne peut pas la mettre dans la poche, et donc, si elle est portable, elle ne l'est à mes yeux qu'à moitié). En cela, j'aime encore beaucoup jouer à la [new]3DS et à la PSVita.

« Quand un jeu m'interesse mais ne me permet pas de jouer de cette façon car pas dispo sur Switch, j'attend patiemment qu'il sort sur Switch, sauf si j'ai l'impression (que j'ai eu a tort pour MH Wilds) qu'une version Switch est impossible, mais j'ai jamais eu cette impression avec Clair Obscur donc depuis sa sortie j'attend »
Eh ben on dirait que j'ai bien fais de poser ma question, au moins maintenant il est possible pour moi de comprendre pourquoi à chaque fois t'as ce genre de commentaire un peu con-con, mais c'est simplement parce que tu as pris l'habitude de ne plus avoir à faire de choix (entre la portabilité d'une console et sa non-portabilité).
aeris201 publié le 29/07/2026 à 13:13
aros Beaucoup ici me considèrent comme un fan Nintendo mais ils se méprennent complètement ! En réalité je suis un fan de la Switch ce n'est pas exactement la même chose
aros publié le 29/07/2026 à 14:06
aeris201
Oui, et t'as pas fais beaucoup d'efforts pour expliciter la chose, si je ne m'abuse ; du coup, tout le monde te déteste...





pharrell publié le 29/07/2026 à 14:22
Ca serait pas mal. J'ai pas d'autres console et j'ai bien envie de le faire. Donc why not... On va attendre.
cyr publié le 29/07/2026 à 14:56
Autant rien dire. Car si unreal engine ne fait pas de mise a jour, le portage ne vera jamais le jour sur switch2. Peut-être sur switch3 .
jobiwan publié le 29/07/2026 à 15:13
cail2 30fps / 60 fps, je ne pense pas que cela risque de nuire sur la qualité du titre. Autant je peux comprendre une certaine exigence sur des titres type FPS ou encore des jeux de caisse mais pour du RPG... Au bout d'1 heure de jeu, tu oublies que tu es en 30 FPS. Finalement, les collectionneurs de jeux, en réalité vous ne revenais jamais sur vos anciens titres d'il y a 20/30 ans ?
cail2 publié le 29/07/2026 à 17:38
jobiwan
Déjà les autres versions permettent de choisir et c'est quand même de bon ton. C'est comme si je te disais "osef de la 4K, le 720p ça suffit et tu t'y habitues".

Enfin j'ai quasiment toutes les vieilles consoles et ce que je retiens de l'ère 8/16 bits, c'est le 60 (enfin 50 en PAL) fps justement.
jobiwan publié le 29/07/2026 à 18:14
cail2 Pour ma part, je regarde encore des DVD (576p) et cela ne me gêne pas. C'est même pertinent sur de vieux films car les trucages et autres maquillages se voient beaucoup moins.

Attention, il y a une nuance entre un jeu (moderne) tournant à 60 fps et de vieux titres 8/16 bits tournant sur un téléviseur 50/60 Hz. Pour ce dernier, ici on parle de la fréquence de rafraichissement du téléviseur, ce qui est totalement indépendant du jeu. Par exemple, Starwing sur SNES, le FPS oscille en moyenne entre 15 et 20 FPS.
cail2 publié le 29/07/2026 à 19:15
jobiwan
Précisément : regarder un DVD est ton choix, tout comme vouloir un jeu fluide (surtout si déjà développé sur PC) peut être le choix d'un autre.
J'aurai pas acheté la version PS5 de Clair Obscur s'il n'y avait pas le 60 fps car contrairement à toi, je trouve qu'avoir une bonne fluidité pour la lecture des animations des ennemis est important. Je serai moins relou pour un jeu d'échec ou Monopoly par exemple.
Et oui, Starfox est en 15-20 fps mais on est plus dans l'exception que la règle quand même...
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Clair Obscur : Expedition 33
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Nom : Clair Obscur : Expedition 33
Support : PC
Editeur : Kepler Interactive
Développeur : Sandfall Interactive
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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