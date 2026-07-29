Sandfall Interactive confirme étudier une version Switch 2 de Clair Obscur : Expedition 33

L'information avait déjà été préalablement leakée et vient d'être confirmée par Guillaume Broche lui-même : Sandfall Interactive travaille sur une version Nintendo Switch 2 desans encore pouvoir officialiser pleinement le portage vu que rien n'est pour l'heure totalement acté.En explication simple, des évidents soucis techniques liés à la puissance de la machine et si rien n'est infaisable, l'équipe pointe la problématique d'outils Unreal Engine 5 encore incompatibles avec la machine, notamment le Lumen, dont la version « Lite » déployée le mois dernier dans la version 5.8 est visiblement encore imparfaite pour faciliter le portage.