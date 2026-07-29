505 Games sauve Wuchang : Fallen Feathers et annonce un deuxième épisode

Bonne nouvelle pour ceux qui ont apprécié le Soulsborne(disponible depuis sa sortie dans le Game Pass, et depuis le mois dernier dans le PS Plus Extra) : grâce au soutien financier de 505 Games à hauteur de 21,5 millions d'euros, la franchise va non seulement pouvoir perdurer avec un deuxième épisode tout juste officialisé, mais en plus, son créateur Xia Siyuan sera de retour aux commandes.Une issue totalement inespérée il y a encore quelques mois quand on se souvient de la triste histoire derrière ce jeu : suite à un appel au boycott des nationalistes chinois (qui n'ont pas supporté que les principaux ennemis hors démons étaient des soldats de la Dynastie Ming), le titre n'est pas parvenu à trouver la rentabilité au point de causer l'annulation du suivi et la fermeture du studio, pendant que le réalisateur précité avait dû faire face à du harcèlement en ligne jusqu'aux menaces de mort, poussant les autorités locales à intervenir dans cette affaire.On ignore pour l'heure si Xia Siyuan a refondé un nouveau studio avec son ancienne équipe.