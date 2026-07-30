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Toujours en recul, Xbox n'aurait écoulé que 450.000 consoles durant le dernier trimestre
Microsoft a livré son rapport trimestriel toujours assez opaque mais suffisant pour noter que les revenus de la branche Xbox sont de nouveau en baisse pour le dernier trimestre (avril/mai/juin), précisément de 10 %. Même baisse pour tout ce qui est contenu et service, pendant que ceux du hardware descendent encore de 13 %. Par un calcul des fins analystes, cela signifierait que Xbox a écoulé seulement 450.000 Xbox Series à travers le monde en 3 mois.

Ironiquement, avec 4,98 milliards de dollars de revenus en 3 mois, Xbox reste bien plus imposant qu'il ne l'était durant toute la génération Xbox One, mais l'inconnu demeure au niveau du plus intéressant (les bénéfices), le point majeur à corriger dans la branche, d'où la restructuration, d'où les licenciements, et la promesse de la part de Asha Sharma qu'un retour à la croissance pourra être envisagé d'ici un an.
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publié le 29/07/2026 à 23:51 par Gamekyo
commentaires (6)
skuldleif publié le 30/07/2026 à 00:37
Ironiquement, avec 4,98 milliards de dollars de revenus en 3 mois, Xbox reste bien plus imposant qu'il ne l'était durant toute la génération Xbox One


Activision
ravyxxs publié le 30/07/2026 à 00:37
On va doucement préparer les mouchoirs les gars, car d'ici un an ou deux, c'est le second (vrai et solide) constructeur de console qui va rejoindre SEGA....


PS : Shanks Des nouvelles des ventes de la Steam Machine ?
mams093 publié le 30/07/2026 à 02:03
Le chiffre de 450000 est terrifiant, Je pensais qu'avec GTA VI et une baisse de prix il pouvait sauver les meubles mais ils ont creusé leur propre tombe avec les hausses de prix. Je suis pas un fan de Xbox mais leur chute est une très mauvaise nouvelle pour l'industrie et pour la concurrence, Sony fait ce qu'il veut parce il y a plus de concurrence.
riddler publié le 30/07/2026 à 02:24
C’est une bonne nouvelle de vendre moins de consoles vu qu’ils perdent 150 dollars par machine même avec les hausses
wanda publié le 30/07/2026 à 03:09
Vu le contexte et le désert vidéoludique d'exclusivité sur cette machine, je les féliciterais plutôt d'en avoir vendue 450.000
ratchet publié le 30/07/2026 à 04:41
SONY supprime le physique pour les jeux. Microsoft « nous on supprime le physique pour les consoles »

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