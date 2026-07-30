Toujours en recul, Xbox n'aurait écoulé que 450.000 consoles durant le dernier trimestre Toujours en recul, Xbox n'aurait écoulé que 450.000 consoles durant le dernier trimestre

Microsoft a livré son rapport trimestriel toujours assez opaque mais suffisant pour noter que les revenus de la branche Xbox sont de nouveau en baisse pour le dernier trimestre (avril/mai/juin), précisément de 10 %. Même baisse pour tout ce qui est contenu et service, pendant que ceux du hardware descendent encore de 13 %. Par un calcul des fins analystes, cela signifierait que Xbox a écoulé seulement 450.000 Xbox Series à travers le monde en 3 mois.



Ironiquement, avec 4,98 milliards de dollars de revenus en 3 mois, Xbox reste bien plus imposant qu'il ne l'était durant toute la génération Xbox One, mais l'inconnu demeure au niveau du plus intéressant (les bénéfices), le point majeur à corriger dans la branche, d'où la restructuration, d'où les licenciements, et la promesse de la part de Asha Sharma qu'un retour à la croissance pourra être envisagé d'ici un an.