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Ron Gilbert nous annonce Thimbleweed Park 2
Après avoir tenté la voie du rogue-like sans vraiment trouver un public déjà trop occupé vu la masse de concurrents en la matière, ce cher Ron Gilbert va retourner aux fondamentaux, ceux qu'attendaient les fans, en annonçant un Thimbleweed Park 2 avec toute la patience nécessaire : ça n'arrivera pas avant 2028, et pour l'heure uniquement sur PC bien que l'on ne doute à aucun instant de portages consoles.

Rien de plus pour le moment, hormis la promesse d'un deuxième épisode digne du premier, donc du P&C pur jus, toujours dans un manoir, et avec le retour du duo Ray & Reyes. On vous remet un trailer du premier, faute de mieux.

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publié le 30/07/2026 à 11:40 par Gamekyo
commentaires (2)
derno publié le 30/07/2026 à 11:53
oh! j'ai adoré le premier, une excellente surprise...donc très chaud pour un deux.
judebox publié le 30/07/2026 à 12:05
J'avais pas fini le premier mais j'avais bien aimé !
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Thimbleweed Park
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Nom : Thimbleweed Park
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Terrible Box
Genre : Aventure
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
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