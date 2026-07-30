Ron Gilbert nous annonce Thimbleweed Park 2

Après avoir tenté la voie du rogue-like sans vraiment trouver un public déjà trop occupé vu la masse de concurrents en la matière, ce cher Ron Gilbert va retourner aux fondamentaux, ceux qu'attendaient les fans, en annonçant unavec toute la patience nécessaire : ça n'arrivera pas avant 2028, et pour l'heure uniquement sur PC bien que l'on ne doute à aucun instant de portages consoles.Rien de plus pour le moment, hormis la promesse d'un deuxième épisode digne du premier, donc du P&C pur jus, toujours dans un manoir, et avec le retour du duo Ray & Reyes. On vous remet un trailer du premier, faute de mieux.