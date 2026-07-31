En baisse de régime, la PlayStation 5 dépasse tout de même les 95 millions d'unités écoulées
Sony a livré ses résultats de la branche JV pour nous apprendre que la PlayStation 5 avait atteint les 95,3 millions d'unités distribuées à la date arrêtée du 30 juin 2026, soit 1,6 million de consoles supplémentaires durant le trimestre du printemps.
La décroissance se poursuit donc naturellement (-900.000 par rapport au printemps 2025) et le retard grandit face à la PlayStation 4 sur le même laps de temps de carrière, la faute à des tarifs sans commune mesure bien que Grand Theft Auto VI devrait sans nulle doute offrir le dernier grand boost de la machine pour lui permettre de dépasser rapidement les totaux de la Wii et la PlayStation première du nom.
Sur le software, 66,1 millions de jeux (PS5/PS4) ont été écoulés durant cette période, en hausse de 200.000 et avec un ratio plus ou moins identique sur la part du dématérialisé, toujours imposante : 82 % des jeux vendus au printemps étaient en numérique. Certains parleront de comparaison biaisée par le fait qu'une masse importante de jeux ne sont pas disponibles en physique, d'autres pointeront que c'est également la preuve que le marché peut de fait survivre sans cela.
Enfin, si le bénéficie opérationnel semble très satisfaisant (1,26 milliard de dollars, soit +37 % par rapport au printemps 2025), PlayStation souhaite en évoquer la vraie raison : une très grosse part de ce quota est attribuée au remboursement exceptionnel des frais de douane aux USA après le recul de la loi mise en place par le Président Trump.
publié le 31/07/2026 à 08:38 par Gamekyo
Entre le public vieillissant, le marché PC qui bouffe de plus en plus de parts de marché aux consoles, l'explosion du coût des composants et, de facto, le prix de la PS6 qui sera élevé.
Par Miracle il y a GTA6 qui va aider un peu PlayStation, mais une grande partie du public a déjà une Xbox ou une PlayStation 5 donc à voir dans quelle proportion elle aidera la Playstation 5
Bref, dans l’article, il faudrait rajouter en conclusion que Sony le mytho se fout de la gueule des joueurs à 50, 60... heu 100% !
Sony, on ne te croit plus depuis le 1er juillet, trouve un autre stratagème pour justifier le 100% démat et ton plan d’assassinat du physique
Maintenant on espère un lent et douloureux déclin pour Playstation.
Ils ont payés la taxe Trump, va falloir payer la taxe des joueurs qu’ils ont sodomisés.
Le chiffre n'inclus jamais les DLC ou micro-transactions.
Sinon et bien je ne parviens pas vraiment à trouver ces quasi 100 millions mérités. Cette PS5 fait le café mais la proposition d'ensemble manque de peps.
C’sst malheureux à dire mais je n’ai plus du tout confiance dès que ça parle de chiffres maintenant
Bonne nouvelle, à l’instar de tuer le physique, ils ont tué ma naïveté
et risquer de perdre quasi 20% de sa clientèle, c'est suicidaire
Parce que tu crois que si on passe au tout numérique, ces 20% vont abandonner le JV ou se barrer ailleurs ?
Tu sais combien de gens collectionnaient VHS/DVD, et en y prenant plaisir, pour aujourd'hui ne plus avoir le moindre lecteur en bouffant Netflix, Prime & co ?
Evidemment qu'il y aura des pertes mais ce sera infime. Et si Sony se le permet, c'est parce qu'ils savent que ce sera tellement infime que l'économie effectuée sur la production, et la marge bénéficiaire numérique, compensera largement tout cela.
Ironiquement, ils se feront peut-être encore plus de thune qu'avant.
J'utilise ma carte rétro actif donc tu crois plus au mytho de 160 millions de PS2 en +
Prix de console haut et tout le reste, mais la fin du physique c'est un non évènement qui n'affectera en rien leurs ventes.
Mon prochain moove sera soit un retour sur PC, soit une XBOX HELIX, en aucun cas une PS6.
Sony ont perdu 50% de leurs clients en passant de la PS2 a la PS3 et quasi 80% en passant de la PSP a la PSVita.
Rien n'est jamais gravé d'une gen à l'autre et on le voit ici même, un tas de joueur se sont barré sur PC à l'arrivée de la PS5.
Ah et concernant les DVD, Netflix, Disney+ et Amazon Prime sortent de plus en plus leurs series/films exclusives en Blu-Ray.
Ces 20% iront là où l'environnement démat' sera le plus intéressant et offrira le plus de liberté (marché gris, stores, abonnements...), c'est-à-dire pas chez SONY.
Tu surestimes le grand public qui aura aucune envie de se faire chier avec l'architecture d'un PC.
guiguif
Sony ont perdu 50% de leurs clients en passant de la PS2 a la PS3 et quasi 80% en passant de la PSP a la PSVita.
Rien n'est jamais gravé d'une gen à l'autre et on le voit ici même, un tas de joueur se sont barré sur PC à l'arrivée de la PS5.
Pas à cause du démat donc, la cause est toute autre.
Contrairement à Nintendo qui a une sorte de joker de renouvellement infini de son public, nous ne sommes plus à l'époque des gens 32/128 bits. Une partie des acquis part, mais le renouvellement est plus compliqué car beaucoup de "jeunes" en ont plus rien à foutre des consoles (et même du PC). Ils ont leur tel, ils ont leurs jeux à la con, ils ont Tiktok, c'est amplement suffisant à leurs yeux.
C'est de la merde mais c'est la réalité. Perso Playstation c'est fini pour moi mais je vais faire partit de l'infime minorité.
Faut être sacrément téméraire et aimer les saucisses de Strasbourg pour passer au full démat' et se taper le Store SONY comme seul et unique store avec des prix à 80€.
Et connaissant SONY, quand ils auront le monopole sur la distribution ils vont encore augmenter le prix des jeux.
Rappelons nous qu’une marque n’est pas une entité vivante. Ce sont juste 2 ou 3 dirigeants débiles qui soumettent des idées stupides parce qu’ils se croient roi du monde.
La réalité les rattrapent toujours et heureusement, ils sont remplaçables
Les joueurs fulldemat ont en plus pu expérimenter cette semaine la panne du PSN les empêchant de jouer à une partie de leurs jeux solo
aozora78 mais disons que sony n'a pas que la fin du physique comme soucis actuellement, entre les prix, l'annonce de la fermeture des stores, les retrait de leur film des stores, les annonces de jeux first party dont les retour semble mitiger, l'obligation de connexion au ps store sur pc...
je pense que tu sous estime grandement l'impact que cela va avoir pour la suite... les ventes commences déja a se faire ressentir depuis la 3 eme année de la ps5 et ce donc avant même l'annonce de la fin du physique
et sans la récupération des client microsoft, sony aurait été bien plus bas qu'il ne le sont actuellement
ça dégoute mais c'est comme ça. Et si l'ancienne génération ne suit pas, il y aura toujours la "nouvelle".
Sauf si leur console est à 1000 balles et là ils sont dans la merde et je m'en frotte déjà les mains.
Pas mal de "pro-physique" pourrait envisager ça ou alors vers les PC
Les fans Nintendo ont vu clair dans leur mytho
1 millions de vente de first party en moins également (-15%)
un recul du démat (3.5%) et une augmentation du physique (20%) par rapport au dernier quart
et une nouvelle génération a plus de 1000 euro ou 63% des joueurs ne pourront pas reporter l'entièreté de leur catalogue de jeu des précédente gen
et c'est sur qu'elle dépassera les 1000 boule, comment veut du qu'elle face moins alors que c'est le prix d'un ps5pro et que les couts continue d'augmenter
Pardonnez-moi, je commence sans doute à me faire vieux, mais vous me paraissez terriblement crédules. J’ai le sentiment d’avoir lu ou entendu ce même discours à propos de presque toutes les machines sorties depuis les années 80.
Cette histoire de disparition des supports physiques n’est, au risque de vous froisser, qu’une tempête dans un verre d’eau. Le microcosme des « gamers » s’agite, tandis que le grand public s’en moque éperdument. Il continuera d’acheter en magasin des boîtes contenant un simple code de téléchargement, sans même y voir un problème.
La transition vers le tout numérique se fera aussi naturellement qu’elle s’est faite sur PC.
Personnellement, je ne me sens pas particulièrement concerné. En revanche, vous devriez consacrer votre énergie non pas à pleurer une époque révolue, mais à réclamer un véritable encadrement légal du numérique : la pérennité des achats, la possibilité de transmettre ou de revendre ses licences, des conditions de remboursement claires et, au minimum, des services comparables à ceux que propose Steam.
Une famille aura moins de facilité a lâché 1000€ dans une console que 400 ou 500€
Je ne savais pas que la Switch 2 se vendait mal. Ces considérations industrielles m’intéressent de moins en moins, mais il me semblait pourtant que cette machine avait réalisé, à son lancement, le plus gros démarrage de l’histoire des consoles.
Quoi qu’il en soit, l’abandon du support physique signifie également un lecteur en moins à intégrer au coût de fabrication de la console. Et puisque les jeux continueront d’être commercialisés en boîte, la concurrence entre les revendeurs et les variations de prix devraient, elles aussi, subsister.
Je ne comprends donc pas vraiment le sens de ton argument, désolé.
beaucoup du grand publique achète le l'occasion tu sais... d'ailleurs c'est même eux le plus gros marché de l'occasion... (il suffit de voir les titres qui circule le plus fifa, gta5, call of duty) donc je pense que tu sous estime beaucoup l'impact de la fin du physique sur le grand publique justement...
La transition vers le tout numérique se fera aussi naturellement qu’elle s’est faite sur PC.
justement non car le grand publique n'était pas sur pc au moment ou la transition c'est faite...
Je pense au contraire que le public est extrêmement résilient, et l’industrie technologique ne cesse de le démontrer depuis plus de vingt ans.
À grande échelle, l’absence de marché de l’occasion poussera probablement les consommateurs à mieux se renseigner avant d’acheter d'une part, et d'autre part, les joueurs sur console devraient surtout se mobiliser pour obtenir un véritable partage des licences numériques, comparable à ce que permet Steam.
A titre d'exemple, j’ai plus de 5500 jeux accessibles dans ma bibliothèque, alors que j'en ai acheté peut être 500 à 600 en 25 ans.
Au bout du compte, je suis absolument convaincu que les seuls véritables perdants seront sans doute les quelques boutiques spécialisées dans le jeu vidéo qui subsistent encore.
justement non car le grand publique n'était pas sur pc au moment ou la transition c'est faite...
Je pense que tu connais assez mal le marché du jeu sur PC. Va donc demander aux joueurs des Sims (2000) s’ils se sont réellement sentis lésés ou même particulièrement concernés par la dématérialisation de leurs jeux.
Le grand public va ou on lui dit d'aller, et achète ce qu'on lui dit d'acheter. On peut trouver cela regrettable, mais, à grande échelle, c’est simplement un constat. C’est précisément pour cette raison que je maintiens qu’il ne s’agit que d’une tempête dans un verre d’eau. Je suis d’ailleurs convaincu que l’ensemble des acteurs du marché en a parfaitement conscience aujourd’hui.
Personne ne bouge, et personne ne bougera.
on l'a vu sur xbox, on l'a vu sur wiiu, on l'a vu sur la psp go... je pense au contraire que le grand publique s'il n'a pas ce qu'il veut il n'hésite pas a lacher l'affaire...
tu a vu ce qu'a donné la wiiu sans le grand publique si tu la compare a la switch...
et d'autre part, les joueurs sur console devraient surtout se mobiliser pour obtenir un véritable partage des licences numériques, comparable à ce que permet Steam.
pour ce point la je suis d'accord, mais sony a plus de pouvoir que steam donc a moins d'avoir l'europe qui s'en mèle ca risque d'être compliquer...
Au bout du compte, je suis absolument convaincu que les seuls véritables perdants seront sans doute les quelques boutiques spécialisées dans le jeu vidéo qui subsistent encore
le joueurs sera perdant sur toute la ligne ca c'est certain et assurer, les détaillants aussi, mais les joueurs seront les premier et plus gros perdant, comme cela a été le cas avec les dlc (qui te fait acheter ta version de gta 100 boule pour avoir le jeu complet )
Je pense que tu connais assez mal le marché du jeu sur PC. Va donc demander aux joueurs des Sims (2000) s’ils se sont réellement sentis lésés ou même particulièrement concernés par la dématérialisation de leurs jeux.
j'y était en plein dedans, et c'est steam qui m'a fait passer sur console justement... et les sims c'est le seul jeu grand publique qu'il y a eu sur prèsque 20 ans sur pc... (on pourrait dire couter strike en 2) et encore les sims c'était du physique pour les épisodes les plus vendu...
On n’a rien vu de comparable sur Xbox, puisque Microsoft avait fini par reculer face à la pression de ses joueurs. Mais cela remonte désormais à près de quinze ans.
Quant à la Wii U et à la PSP Go, leur échec ne s’explique pas fondamentalement par leur rapport au dématérialisé. C’étaient avant tout des machines mal conçues, mal positionnées et surtout très mal commercialisées. Et pour ces deux là aussi, le marché du démat était sans commune mesure avec ce qu'il est aujourd'hui.
pour ce point la je suis d'accord, mais sony a plus de pouvoir que steam donc a moins d'avoir l'europe qui s'en mèle ca risque d'être compliquer...
Économiquement, je ne suis absolument pas certain que Valve pèse moins lourd que PlayStation. Leurs chiffres sont confidentiels, mais tout indique qu’ils sont considérables. Surtout, Valve semble bien plus solide et stable vu la nature de leurs revenus.
Cela reste toutefois secondaire. Valve a souvent été confronté aux législations et aux régulateurs, précisément parce que l’entreprise a largement défriché; voire contribué à inventer; le marché de la distribution numérique dans le jeu vidéo.
Je ne vois donc pas pourquoi Sony échapperait, à son tour, aux mêmes évolutions juridiques et commerciales à mesure que le marché se transforme sur console.
le joueurs sera perdant sur toute la ligne ca c'est certain et assurer, les détaillants aussi, mais les joueurs seront les premier et plus gros perdant, comme cela a été le cas avec les dlc (qui te fait acheter ta version de gta 100 boule pour avoir le jeu complet )
Les joueurs y perdront peut-être, mais il ne faut pas oublier qu’ils sont aussi les principaux responsables de cette bascule, puisqu’ils l’ont massivement accompagnée par leurs habitudes d’achat.
Il en va de même pour les DLC : une minorité très visible s’en plaint depuis des années, tandis que l’immense majorité continue d’en acheter, au point qu’ils rapportent chaque année des milliards aux éditeurs. Ils nous vendent ce que l'on consomme. Vous n'en voulez pas ? n'en consommez pas. C'est donc un peu tard pour se réveiller.
Quant au DLC de GTA V, je ne m'inquiète pas pour ma part, car je sais que la commu de moddeurs me proposera des Mods infiniment plus intéressant qu'un pauvre garage et 3 misérables tenues vendu 40 balles >_<
En revanche, j’avoue rester sidéré par ceux qui acceptent de payer 100 euros pour ce jeu. À ce niveau-là de stupidité, l’éditeur aurait tort de se priver.
Curieux de voir les ventes de PS6 en 2035
Heureusement qu'on a eu le leak d'Insomniac pour avoir le ratio des ventes physiques/numériques.
Là ça va être drole, déjà une grande partie du grand public ne suivra pas
99% de chances qu'elle sorte fin 2027
kikoo31 bin autant qu'elle était a 550 je pense oui mais maintenant a 650, j'ai davantage de doutes. Surtout avec le contexte économique actuel.
ok ,j'ai rien dit
Tout le contraire de la gen PS4/One ou 360/PS3
Ca prouve bien à quel point les constructeurs sont déco de la réalité
Pour Nintendo les joueurs voulaient vraiment une nouvelle gen, mais pour les deux autres bien moins
Mais Sony gagne plus d'argent sur PS5 que PS4 et ils en gagneront encore plus sur PS6.
L'idée selon laquelle le PC va finir par tuer les consoles de salon est un fantasme de technophile. Ce marché est bien trop massif pour disparaître. Le grand public n'a ni l'envie ni le profil pour migrer en masse vers le PC, qui reste un support plus complexe.
C'est de plus une tandance qu'on a deja observer par le passer
NoDiscNoBuy, peuvent aller se faire foutre Sony et je pourris chacun de leur post avec de nombreux commentaires.
J'ai arrêté tout ce qui est Sony (ps+,...)
L'idée selon laquelle le PC va finir par tuer les consoles de salon
J'ai jamais dit ça, j'ai dis que de plus en plus de monde part sur PC.
Il faudrait que ça arrive et c'est globalement ce que les pro physique réclament en parallèle. Mais ce sont précisément des "avantages" que sony veut supprimer avec le physique. En l'état, réclamer la conservation du physique semble le plus simple pour conserver ces garanties. Y'a bien quelques procès par rapport à la situation de monopole de sony, comme celui aux Pays-Bas, mais je ne les vois pas avoir un quelconque impact sur la politique de sony. Il faudrait qu'une grosse administration comme les US, l'UE ou la Chine propose un encadrement fort pour que ça bouge mais malheureusement je ne vois pas ça arriver de sitôt.
Mais Sony gagne plus d'argent sur PS5 que PS4 et ils en gagneront encore plus sur PS6.
Oui mais ça c'est une vision à moyen terme. Sur le long terme une marché qui régresse c'est un marché qui meurt.
La preuve : le marché du physique régresse, Sony a décidé d'y mettre un terme prématuré.
Parce que si chaque génération de console se vend moins que la précédente, le calcul de "plus de gain" ne fonctionne plus.
https://x.com/El_Enfoiro/status/2083156479834554491
avec des prix à 80€
Inutile de craquer sur des jeux à leur lancement.
Le logo PlayStation.
Je déconne même pas.
ça fait des années qu'il y a une masse du public qui se contente de Call of, EA Sports FC, GTA Online et Fortnite, tous en démat, tous sur PC (et sans online payant) et pourtant ils y jouent sur "PlayStation".
L'aura de la marque est incroyablement puissante, personne ne leur retirera jamais ça.