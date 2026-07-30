Splatoon Raiders est le 4e meilleur lancement de la Switch 2 au Japon
On est curieux de savoir comment sera accueilli (commercialement) Splatoon Raiders à travers le monde, mais s'il y avait bien un territoire où il ne fallait pas se poser de questions, c'est bien le Japon. Faut-il rappeler que Splatoon 3 y reste actuellement le meilleur lancement de l'histoire avec 3,4 millions de ventes en 3 jours ?
Splatoon Raiders n'ira pas jusque-là, déjà parce que ce serait difficile avec un parc réduit, mais pour un spin-off, c'est tout de même 474.000 unités vendues en comptant uniquement le physique, donc assurément bien plus au total. Il s'agit du 4e meilleur lancement sur la console après Mario Kart World (bundles inclus), Pokopia et Légendes Pokémon Z-A.
Notons que la Switch 2 en a profité pour repasser au-dessus des 50.000 ventes, désormais à 6,1 millions sur ce territoire et continuant de réduire l'écart avec la PS5 (actuellement 7,66 millions).
PlayStation 5 family sold 9,184 units,
Switch family sold 7,167 units,
Xbox Series family sold 151 units.