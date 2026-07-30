Splatoon Raiders est le 4e meilleur lancement de la Switch 2 au Japon

On est curieux de savoir comment sera accueilli (commercialement)à travers le monde, mais s'il y avait bien un territoire où il ne fallait pas se poser de questions, c'est bien le Japon. Faut-il rappeler quey reste actuellement le meilleur lancement de l'histoire avec 3,4 millions de ventes en 3 jours ?n'ira pas jusque-là, déjà parce que ce serait difficile avec un parc réduit, mais pour un spin-off, c'est tout de même 474.000 unités vendues en comptant uniquement le physique, donc assurément bien plus au total. Il s'agit du 4e meilleur lancement sur la console après(bundles inclus),etNotons que la Switch 2 en a profité pour repasser au-dessus des 50.000 ventes, désormais à 6,1 millions sur ce territoire et continuant de réduire l'écart avec la PS5 (actuellement 7,66 millions).