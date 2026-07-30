Gears of War E-Day : présentation complète de la partie multijoueur (PVP, Horde, infos)

Aprèscette semaine, le prochain gros rendez-vous Xbox Game studios aura lieu le 6 octobre, date de lancement de(PC, Xbox, Game Pass) signant à la fois le grand retour de la franchise mais également le principe d'exclusivités pour une marque en reconstruction.Trois vidéos sont aujourd'hui proposées pour présenter en détail la tranche multijoueurs, avec les arguments suivants.- La Horde devient « Horde Siege » avec 3 escouades de 4 joueurs.- Maps beaucoup plus grandes pour s'adapter au nombre de joueurs.- Les bases resteront les mêmes, mais chaque équipe aura ses propres objectifs.- 4 classes au lancement, et 3 modes à la durée variable- Chaque classe aura 30 niveaux de progression.- Pas de PVP ici, mais la possibilité de coopérer entre escouades.- Fidèle à ses origines avec du 4V4 dans des zones restreintes.- 6 maps au lancement, avec davantage de verticalité- 4 modes de jeu : Team Deathmatch, Conquest (évolution du Roi de la Colline), Demolition (Attaque/Défense) et Crucible (nouveau mode consistant à prendre le contrôle d'une unité mobile).- Promesse d'events et de modes temporaires (Halloween par exemple).- 60 skins- Tout ce qu'il faut de skins d'armes, poses, bannières…- Pas de Battle Pass- Boutique in-game, mais aucune offre temporaire.- 5 saisons de contenu sont dans les plans (maps, classes, modes, skins…)- Du Metallica pour le menu principal !