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Gears of War E-Day : présentation complète de la partie multijoueur (PVP, Horde, infos)
Après Halo : Campaign Evolved cette semaine, le prochain gros rendez-vous Xbox Game studios aura lieu le 6 octobre, date de lancement de Gears of War : E-Day (PC, Xbox, Game Pass) signant à la fois le grand retour de la franchise mais également le principe d'exclusivités pour une marque en reconstruction.

Trois vidéos sont aujourd'hui proposées pour présenter en détail la tranche multijoueurs, avec les arguments suivants.

Mode Horde

- La Horde devient « Horde Siege » avec 3 escouades de 4 joueurs.
- Maps beaucoup plus grandes pour s'adapter au nombre de joueurs.
- Les bases resteront les mêmes, mais chaque équipe aura ses propres objectifs.
- 4 classes au lancement, et 3 modes à la durée variable
- Chaque classe aura 30 niveaux de progression.
- Pas de PVP ici, mais la possibilité de coopérer entre escouades.

Modes PVP

- Fidèle à ses origines avec du 4V4 dans des zones restreintes.
- 6 maps au lancement, avec davantage de verticalité
- 4 modes de jeu : Team Deathmatch, Conquest (évolution du Roi de la Colline), Demolition (Attaque/Défense) et Crucible (nouveau mode consistant à prendre le contrôle d'une unité mobile).
- Promesse d'events et de modes temporaires (Halloween par exemple).

AUTRES

- 60 skins
- Tout ce qu'il faut de skins d'armes, poses, bannières…
- Pas de Battle Pass
- Boutique in-game, mais aucune offre temporaire.
- 5 saisons de contenu sont dans les plans (maps, classes, modes, skins…)
- Du Metallica pour le menu principal !





5
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negan, junaldinho, tripy73, jumeau, spartan1985
publié le 30/07/2026 à 14:11 par Gamekyo
commentaires (19)
negan publié le 30/07/2026 à 14:15
C'est l'ancienne formule mais surboostè , l'attente va être horrible putain de merde
tripy73 publié le 30/07/2026 à 14:52
negan : on va déjà pouvoir tâter ça à partir du 6 Août
romgamer6859 publié le 30/07/2026 à 15:15
Enfin un mode horde intéressant
vers0 publié le 30/07/2026 à 15:28
Je vais squatter le multi
tripy73 publié le 30/07/2026 à 16:28
romgamer6859 : oui clairement, c'est ce que je trouve le plus intéressant, parce que le mode horde/tower defence c'était chiant à la longue...
jumeau publié le 30/07/2026 à 16:31
C'est tout gris...

On verra avec la helix, claquer 800 balles c'est hors de question.
sonilka publié le 30/07/2026 à 16:31
On a la sensation d'être 20 ans en arrière. Le retour du Gears comme on l'aime. Sortez le sur PS5 et arrêtez de casser les couilles
jumeau publié le 30/07/2026 à 16:33
Les 2 pans du jeu qui m'interesse c'est la campagne et la horde, je cale l'affaire pour le pvp.
jumeau publié le 30/07/2026 à 16:36
sonilka Tu peux attendre... je ne sais pas si les gens sur PS5 ont répondu suffisamment présent pour gears reloaded...

Je pense que non vu que e day est exclusif console.
sonilka publié le 30/07/2026 à 16:40
jumeau c'est juste MS et sa schizophrénie actuelle qui a décidé que celui ci ne sortirait pas sur PS5. Dans 2 mois ils sont capables de changer d'avis.
walterwhite publié le 30/07/2026 à 16:41
La hype est à son max et la SX manette Elite V2 également
negan publié le 30/07/2026 à 16:44
sonilka Il y a toujours un point noir pour le multi c'est les maps.

TC n'a jamais réussi a faire des vrais maps historique
jumeau publié le 30/07/2026 à 16:46
sonilka ils veulent peut être vendre des consoles. Bon courage , surtout aux prix à laquelle elle sera affichée.
jumeau publié le 30/07/2026 à 16:49
negan Quelques maps qui sortaient du lot mais dans l'ensemble on restait assez loin de impasse, dépôt, manoir ou canaux

walterwhite Toujours rien en vue concernant une V3 ?r
negan publié le 30/07/2026 à 16:52
jumeau Yep on se rejoint totalement la dessus, apres faut reussir a passer derrière : impasse, dépôt, manoir ou canaux, escalade, processus et tout le reste
jumeau publié le 30/07/2026 à 16:57
negan Ah t'avais kiffé processus ... ça manque de verticalité pour les maps d'e day je trouve.
negan publié le 30/07/2026 à 16:59
jumeau Escalade et Processus c'est Gears Of War Reloaded qui m'ont fait aimé les maps.

C'est bizarre car j'ai passer beaucoup plus de temp sur Gears a l'époque donc va savoir pourquoi je me suis mis a les apprécier en 2026
mattewlogan publié le 30/07/2026 à 17:11
Bonne chance à eux, avec tout ce qui sort entre septembre et novembre
Dont COD
walterwhite publié le 30/07/2026 à 18:39
jumeau Aucune idée dsl.

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Fiche descriptif
Gears of War : E-Day
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Nom : Gears of War : E-Day
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : The Coalition
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X
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