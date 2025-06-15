Xbox : avant les licenciements de juillet, le directeur XGS Craig Duncan fait ses valises
Asha Sharma a beau se démener à redorer l'image de la marque Xbox dans la forme, la problématique du fond restera la même, donc celle d'un besoin d'un retour à une marge bénéficiaire suffisamment élevée après autant d'années d'investissement, et alors que se préparerait une vague de licenciements et même possiblement la fermeture d'un studio (Compulsion ?), le directeur des Xbox Game Studios (Craig Duncan) annonce sa démission après 18 mois de présence. Son départ est accompagné de celui de Louise O'Connor, directrice de cabinet (et ex-Rare).
Faute de remplaçant nommé pour le moment, probablement en juillet après la purge, c'est Matt Booty qui assurera l'intérim depuis son poste de directeur de contenu Xbox.
Parallèlement à tout cela mais pour rester dans le sujet d'un besoin de contenu sans abuser sur la dépense, la question de commandes aux tiers reste l'une des solutions sur la table, et on apprend via le LinkedIn mis à jour de Rob Shepard (producteur exécutif) que la branche Xbox Games Publishing aurait trois contrats en cours :
- Un action-RPG (probablement le Project Fantasy d'IO Interactive)
- Un FPS en ligne (difficile de faire plus vague)
- Un « MMO à collection de héros » (un gacha game on imagine du coup)
Rappelons que Matt Booty a sous-entendu la possibilité de voir d'ici la fin d'année d'autres jeux Xbox non montrés durant le dernier Showcase (on pense notamment à Marvel's Blade, un des rares oubliés).
publié le 15/06/2026 à 14:52 par Gamekyo
ça fait chier pour les dévs.
J'ai très peur pour Double Fine...
je sais pas qui sait mais si je dirais ID software
https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1u6jg5m/mike_straw_of_insider_gaming_two_studios_at_xbox/
Compulsion et peu être Double Fine ?
Ta moyen de mettre SOT ailleurs pour du simple suivi
moi je veux un retour du concept de marvel heroes, c'était de la collection de hero, c'était pas du gatcha, c'était fun, c'était rentable, respectueux de la licence et ces enc... de chez disney ont décider de fermer le jeux
La prochaine console sera la dernière.
jenicris
Compulsion et rare ? Double fine redevient indépendant ; ensuite halo studios est totalement remanié.
bethesda ou blizzard
https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1u6llgh/mike_straw_of_insider_gaming_compulsion_and/
keiku là c'est trop extrême restructuration de bethesda ça me parait évident par contre
ça a du sens si tu regardes ce qu'ils ont sorti et SI blade a un dev de merde
Mais ca serait pas choquant, ils ont déja fermé la moitié du studio en 2024
si jamais tu joues sur PC
https://mhtahiti.com/