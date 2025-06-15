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Xbox : avant les licenciements de juillet, le directeur XGS Craig Duncan fait ses valises
Asha Sharma a beau se démener à redorer l'image de la marque Xbox dans la forme, la problématique du fond restera la même, donc celle d'un besoin d'un retour à une marge bénéficiaire suffisamment élevée après autant d'années d'investissement, et alors que se préparerait une vague de licenciements et même possiblement la fermeture d'un studio (Compulsion ?), le directeur des Xbox Game Studios (Craig Duncan) annonce sa démission après 18 mois de présence. Son départ est accompagné de celui de Louise O'Connor, directrice de cabinet (et ex-Rare).

Faute de remplaçant nommé pour le moment, probablement en juillet après la purge, c'est Matt Booty qui assurera l'intérim depuis son poste de directeur de contenu Xbox.

Parallèlement à tout cela mais pour rester dans le sujet d'un besoin de contenu sans abuser sur la dépense, la question de commandes aux tiers reste l'une des solutions sur la table, et on apprend via le LinkedIn mis à jour de Rob Shepard (producteur exécutif) que la branche Xbox Games Publishing aurait trois contrats en cours :

- Un action-RPG (probablement le Project Fantasy d'IO Interactive)
- Un FPS en ligne (difficile de faire plus vague)
- Un « MMO à collection de héros » (un gacha game on imagine du coup)

Rappelons que Matt Booty a sous-entendu la possibilité de voir d'ici la fin d'année d'autres jeux Xbox non montrés durant le dernier Showcase (on pense notamment à Marvel's Blade, un des rares oubliés).
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Qui a aimé ?
publié le 15/06/2026 à 14:52 par Gamekyo
commentaires (25)
negan publié le 15/06/2026 à 14:56
Logique, mais Booty devrait déjà être foutu a la porte aussi.
zephon publié le 15/06/2026 à 14:58
qu'ils revendent rare à nintendo
jenicris publié le 15/06/2026 à 15:00
Les futurs licenciement qui arrivent Grosses pensées aux devs
walterwhite publié le 15/06/2026 à 15:09
L’avenir s’annonce tellement nwar chez Xbox.
gasmok2 publié le 15/06/2026 à 15:09
J'arrive pas à comprendre la longévité de Booty chez Xbox...le mec est incompétent au possible.
ça fait chier pour les dévs.
nigel publié le 15/06/2026 à 15:13
Compulsion Games est va visiblement fermer mais ça sera pas le seul...
J'ai très peur pour Double Fine...
mattewlogan publié le 15/06/2026 à 15:22
negan ah oui clairement ce gars, je ne peux plus me le voir, je comprends pas qu’il soit encore là
nobleswan publié le 15/06/2026 à 15:31
Bonne nouvelle, échecs sur échecs ce type, faut faire un bon coup de balais pour apporter une nouvelle dynamique.
thauvinho publié le 15/06/2026 à 15:32
nigel Si Double Fine est concerné espérons qu'ils trouvent un arrangement à la Toys For Bob
romgamer6859 publié le 15/06/2026 à 15:39
jenicris
je sais pas qui sait mais si je dirais ID software


https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1u6jg5m/mike_straw_of_insider_gaming_two_studios_at_xbox/
spartan1985 publié le 15/06/2026 à 15:40
FPS en ligne, un Halo sauce Destiny qui aurait été présenté par Obsidian mais ce ne serait pas eux aux commandes.
nobleswan publié le 15/06/2026 à 15:50
romgamer6859 Id Software? Je sais qu'ils sont cons mais pas à ce point quand même, la licence DOOM est l'une de leur plus grosse franchise
jenicris publié le 15/06/2026 à 16:05
romgamer6859 c'est un collègue à Tom Henderson

Compulsion et peu être Double Fine ?
negan publié le 15/06/2026 à 16:08
jenicris Rare, après tout hormis SOT ils font rien et ils sont beaucoup.

Ta moyen de mettre SOT ailleurs pour du simple suivi
keiku publié le 15/06/2026 à 16:08
Un « MMO à collection de héros » (un gacha game on imagine du coup)

moi je veux un retour du concept de marvel heroes, c'était de la collection de hero, c'était pas du gatcha, c'était fun, c'était rentable, respectueux de la licence et ces enc... de chez disney ont décider de fermer le jeux
icebergbrulant publié le 15/06/2026 à 16:13
Vous dites que Craig fait ses valises mais c’est peut-être pour simplement partir en vacances ?!

jenicris publié le 15/06/2026 à 16:36
negan pas faux, surtout après l'annulation de Everwild ça serait pas étonnant
ghouledheleter publié le 15/06/2026 à 16:50
Xbox seront mort avant 2030.
La prochaine console sera la dernière.
romgamer6859 publié le 15/06/2026 à 16:54
nobleswan ouais je sais, mais il a dit que ça choquerait

jenicris
Compulsion et rare ? Double fine redevient indépendant ; ensuite halo studios est totalement remanié.
keiku publié le 15/06/2026 à 16:56
romgamer6859 ouais je sais, mais il a dit que ça choquerait

bethesda ou blizzard
romgamer6859 publié le 15/06/2026 à 17:01
jenicris ARKANE (peut être)

https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1u6llgh/mike_straw_of_insider_gaming_compulsion_and/ />
keiku là c'est trop extrême restructuration de bethesda ça me parait évident par contre
romgamer6859 publié le 15/06/2026 à 17:02
jenicris
ça a du sens si tu regardes ce qu'ils ont sorti et SI blade a un dev de merde
ducknsexe publié le 15/06/2026 à 17:09
zephon Racheter Rare pour quoi faire ? C'est devenu une coquille vide. Et nintendo c'est picsou il lâchera pas un centime.
keiku publié le 15/06/2026 à 17:17
romgamer6859 ARKANE (peut être)

Mais ca serait pas choquant, ils ont déja fermé la moitié du studio en 2024
stardustx publié le 15/06/2026 à 19:05
keiku
si jamais tu joues sur PC
https://mhtahiti.com/
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