Xbox : avant les licenciements de juillet, le directeur XGS Craig Duncan fait ses valises Xbox : avant les licenciements de juillet, le directeur XGS Craig Duncan fait ses valises

Asha Sharma a beau se démener à redorer l'image de la marque Xbox dans la forme, la problématique du fond restera la même, donc celle d'un besoin d'un retour à une marge bénéficiaire suffisamment élevée après autant d'années d'investissement, et alors que se préparerait une vague de licenciements et même possiblement la fermeture d'un studio (Compulsion ?), le directeur des Xbox Game Studios (Craig Duncan) annonce sa démission après 18 mois de présence. Son départ est accompagné de celui de Louise O'Connor, directrice de cabinet (et ex-Rare).



Faute de remplaçant nommé pour le moment, probablement en juillet après la purge, c'est Matt Booty qui assurera l'intérim depuis son poste de directeur de contenu Xbox.



Parallèlement à tout cela mais pour rester dans le sujet d'un besoin de contenu sans abuser sur la dépense, la question de commandes aux tiers reste l'une des solutions sur la table, et on apprend via le LinkedIn mis à jour de Rob Shepard (producteur exécutif) que la branche Xbox Games Publishing aurait trois contrats en cours :



- Un action-RPG (probablement le Project Fantasy d'IO Interactive)

- Un FPS en ligne (difficile de faire plus vague)

- Un « MMO à collection de héros » (un gacha game on imagine du coup)



Rappelons que Matt Booty a sous-entendu la possibilité de voir d'ici la fin d'année d'autres jeux Xbox non montrés durant le dernier Showcase (on pense notamment à Marvel's Blade, un des rares oubliés).