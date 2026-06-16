Assassin's Creed : ultime MAJ pour Shadows, et nouvelles infos pour Black Flag Resynced

Ubisoft préfère esquiver la potentielle mauvaise nouvelle évoquée à l'instant pour faire un point sur sa franchise phare. L'heure n'est pas encore venue pour évoquer(en espérant que tout va bien pour lui) mais on va plutôt parler de la fin du suivi pouret de infos intéressantes pour le futurConcernant- L'ultime MAJ de contenu sera déployée dans la journée.- Nouvelle quête principale (endgame).- Bouclera le chapitre bonus (deux autres quêtes déjà disponibles).- Nouvelle activité endgame constitué de 5 défis (pour 10 niveaux de difficulté).- Ces défis débloqueront de la monnaie in-game à dépenser dans le « Dark Animus »Concernant(9 juillet) :- Comme promis, plusieurs personnages du jeu seront mieux mis en avant.- Caroline (épouse de Edward) aura par exemple 3 scènes supplémentaires.- Barbe Noire fera lui l'objet d'une mission inédite (en plus de nouvelles scènes).- De même que Stede Bonnet dont l'arc sera bien mieux bouclé.- Les 3 nouveaux officiers auront leurs propres missions.- Plusieurs missions (surtout d'infiltration) auront des défis optionnels.- Le repère d'Edward pourra être amélioré.- Les modes de difficulté pourront être appliqués à des points précis, par exemple si vous galérez dans les batailles navales ou si vous doutez de vos talents en matière de discrétion.Bonus :- Un nouveau « Pass Animus » (toujours gratuit) est disponible pour des armes, tenues et amulettes aux couleurs deet. Tout cela est disponible dans les deux jeux sans restriction, sauf sur Switch 2 (ne sort pas dessus).