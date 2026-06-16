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Les infos flash du 16/06/2026 [UP]
Comme chaque jour où presque, retrouvez dans ce type d'articles un condensé des brèves qui ne méritent pas plus de quelques lignes. Pas forcément moins importantes que le reste, et peut-être même que l'on reviendra sur certaines lorsque l'occasion se présentera.


Les brèves du 16/06/2026 :

- Keir Starmer (Premier Ministre britannique) souhaite mettre un énorme coup de pied dans la fourmilière en plaçant sur la table le projet d'une interdiction pure et simple de tous les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, jusqu'à impacter le JV en mettant fin aux chats vocaux et textuels sur tous les jeux en ligne pour les concernés. « Existe-t-il une situation dans le monde réel où vous laisseriez votre enfant être en relation avec un adulte que vous ne connaissez absolument pas ? Non, c'est pourquoi nous prenons des mesures à ce sujet. »

- Après Spiders, le studio Big Bad Wolf (dernièrement Cthulhu : The Cosmic Abyss) va également fermer ses portes sans que Nacon n'ait pris soin de prévenir lui-même les 46 employés concernés.

- Toujours chez Nacon, on ne sait pas si Midgar Studio survivra à la purge mais sachez quand même que la démo jouable de Edge of Memories est disponible sur Steam.

- Shift Up reste ouvert pour une version Xbox Series de Stellar Blade, mais indique avoir juste « besoin de temps ».

- L'OS Switch (1 & 2) accueille sa mise à jour 22.5.0. Principal fait : l'eShop sur Switch 1 est enfin moins lent.

- Hasard ou lien avec l'hécatombe en vue chez Xbox, Mark Gordon (boss de Treyarch depuis 10 ans) annonce quitter le studio pour se consacrer « à un tout nouveau projet ». Aucune raison n'a été officiellement livrée.

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link49, iglooo
publié le 16/06/2026 à 06:39 par Gamekyo
commentaires (11)
iglooo publié le 16/06/2026 à 07:16
What's App et Signal ne serait pas concernés par le bordel sur les "mineurs" en Angleterre à ce propos...
jenicris publié le 16/06/2026 à 07:22
Pas mal ce genre d'articles shanks
masharu publié le 16/06/2026 à 07:22
iglooo Bluesky c'est sûr, mais Whatsapp? Ça m'étonne de Starmer.
kidicarus publié le 16/06/2026 à 07:35
iglooo je suppose que tu fais référence au moins de 16 ans qui va être instauré ?

Perso, je trouve que c'est une bonne chose que nos appareils soit à la première mise en route soir codifié avec l'âge et un code parental voir avec l'empreinte du jeune qui rentre dans l'os avec la date de naissance ainsi il ne pourrait faire sauter le blocage.

Puis tout site conçu doit l'être avec un âge d'accès.
C'est une chose facile à mettre en place et une vole pas notre identité comme ils veulent le faire.
jobiwan publié le 16/06/2026 à 08:21
kidicarus Sauf qu'il y a mille et une façon de contourner ses restrictions. En Australie, une loi assez similaire fut mise en place : fiasco!
thieum publié le 16/06/2026 à 08:23
jenicris Carrément ????
kidicarus publié le 16/06/2026 à 08:27
guyllan je le souligne justement sur commentaire, il n'y a pas d'enregistrement d'identité, c'est simplement dans ton appareil.

jobiwan il y a toujours des solutions, il ne faut pas être naïf. Mais si les parents se responsabilisant des le début, je pense qu'il y aurait moins de mise en danger de notre futur qui est nos enfants.
zerdow publié le 16/06/2026 à 08:29
Guyllan oui beaucoup de naïveté , surtout quand on sait qu’il ai aussi prévue de faire sauter les vpn , sûrement pour protéger les mineurs. C’est encore plus drole quand on sait que Starmer est un gauchiste et que pendant des années , la gauche britannique a couvert des milliers de viol de gamines par les grooming gang ( gang pakistanais ) , mais d’un coup ils se « réveil » pour sauver les gosses. Surtout du bon flicage. Quand on vois qu’au UK y’a des milliers d’arrestation pour des Tweet…
guyllan publié le 16/06/2026 à 08:54
kidicarus Au temps pour moi !
jenicris publié le 16/06/2026 à 09:09
thieum oui, pour une synthèse rapide c'est cool
thieum publié le 16/06/2026 à 10:20
jenicris Je me suis planté, y'avait pas de points d'interrogation normalement dans mon message !
Et oui c'est une bonne idée ces brèves
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