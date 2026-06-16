Les infos flash du 16/06/2026 [UP]

Comme chaque jour où presque, retrouvez dans ce type d'articles un condensé des brèves qui ne méritent pas plus de quelques lignes. Pas forcément moins importantes que le reste, et peut-être même que l'on reviendra sur certaines lorsque l'occasion se présentera.Les brèves du 16/06/2026 :- Keir Starmer (Premier Ministre britannique) souhaite mettre un énorme coup de pied dans la fourmilière en plaçant sur la table le projet d'une interdiction pure et simple de tous les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, jusqu'à impacter le JV en mettant fin aux chats vocaux et textuels sur tous les jeux en ligne pour les concernés.- Après Spiders, le studio Big Bad Wolf (dernièrement) va également fermer ses portes sans que Nacon n'ait pris soin de prévenir lui-même les 46 employés concernés.- Toujours chez Nacon, on ne sait pas si Midgar Studio survivra à la purge mais sachez quand même que la démo jouable deest disponible sur Steam.- Shift Up reste ouvert pour une version Xbox Series de, mais indique avoir juste « besoin de temps ».- L'OS Switch (1 & 2) accueille sa mise à jour 22.5.0. Principal fait : l'eShop sur Switch 1 est enfin moins lent.- Hasard ou lien avec l'hécatombe en vue chez Xbox, Mark Gordon (boss de Treyarch depuis 10 ans) annonce quitter le studio pour se consacrer « à un tout nouveau projet ». Aucune raison n'a été officiellement livrée.