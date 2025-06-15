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Modern Warfare 4 : les précos offriront une semaine d'accès anticipé à la campagne solo
L'association Game Pass Day One x Call of Duty est désormais derrière nous, et certaines astuces marketing peuvent désormais viser à nouveau l'intégralité des fans. Car comme d'autres épisodes de la franchise avant lui, Call of Duty : Modern Warfare 4 poussera la communauté à la précommande en délivrant un accès anticipé à la campagne solo, pour une disponibilité dès le 16 octobre.

En même temps, l'idée a depuis longtemps été validée par les intéressés pouvant du coup se consacrer tranquillement une semaine à une histoire qui n'en réclamera jamais autant, avant de pouvoir dès le vrai lancement (le 23 octobre) filer de suite vers le toujours populaire multi, incluant cette fois le retour du mode DMZ amené comme le reste à évoluer gratos au fil des mois.

Note :
Pour l'heure, les précommandes et donc l'accès anticipé à la campagne ne sont pas disponibles sur Switch 2.

  • Modern Warfare 4 : les précos offriront une semaine d'accès anticipé à la campagne solo
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publié le 15/06/2026 à 06:54 par Gamekyo
commentaires (1)
taiko publié le 15/06/2026 à 07:00
C'est ridicule ce genre de système.
Les sorties de jeux ne deviennent même plus un évènement. C'est dilué.
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Call of Duty : Modern Warfare 4
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Nom : Call of Duty : Modern Warfare 4
Support : PC
Editeur : Activision Blizzard
Développeur : Infinity Ward
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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