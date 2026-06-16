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[RUMEUR] Ghost Recon OVR : encore un chantier bordélique pour Ubisoft ?
Il y a définitivement un bordel total dans la gestion des effectifs chez Ubisoft quand nous apprenons ce matin que le tout neuf Ghost Recon OVR (tentative de retour aux origines de la franchise, avec la vue FPS) est LUI AUSSI en train de vivre un développement compliqué selon les sources de Insider Gaming évoquant :

- Une qualité même pas à niveau pour lancer la phase Alpha.
- Changement d'organigramme sur le chantier.
- Des employés qui se plaignent de délais irréalistes.
- Et d'une mauvaise planification.

Résultat, ça commence déjà à s'inquiéter dans les effectifs avec une entreprise qui n'hésite plus à faire sauter des projets. Et des têtes aussi.
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publié le 16/06/2026 à 06:40 par Gamekyo
commentaires (2)
mwaka971 publié le 16/06/2026 à 08:28
Vraiment devenu une boîte de merde
celebenoit84 publié le 16/06/2026 à 08:32
Bon, je propose qu'on ferme le studio. C'est a la Mode
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Ghost Recon : Breakpoint
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Nom : Ghost Recon : Breakpoint
Support : PC
Editeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft
Genre : action
Multijoueur : oui
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
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