[RUMEUR] Ghost Recon OVR : encore un chantier bordélique pour Ubisoft ? [RUMEUR] Ghost Recon OVR : encore un chantier bordélique pour Ubisoft ?

Il y a définitivement un bordel total dans la gestion des effectifs chez Ubisoft quand nous apprenons ce matin que le tout neuf Ghost Recon OVR (tentative de retour aux origines de la franchise, avec la vue FPS) est LUI AUSSI en train de vivre un développement compliqué selon les sources de Insider Gaming évoquant :



- Une qualité même pas à niveau pour lancer la phase Alpha.

- Changement d'organigramme sur le chantier.

- Des employés qui se plaignent de délais irréalistes.

- Et d'une mauvaise planification.



Résultat, ça commence déjà à s'inquiéter dans les effectifs avec une entreprise qui n'hésite plus à faire sauter des projets. Et des têtes aussi.