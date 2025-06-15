The Alters : trailer de la copieuse extension

L'une des surprises de 2025 accueillera comme prévu une extension, précisément le 13 juillet, et sans faire les choses à moitié : The Alters : Last Variable proposera environ 20h de jeu, pour un prix de 14,99€ via le pack Deluxe (incluant l'OST et l'arbook numérique).
Notez d'ailleurs que si vous n'avez pas encore craqué et que vous êtes curieux, le jeu justement en édition Deluxe est actuellement en promotion à 32,49€ au lieu de 49,99€.
Donc pour l'extension :
- Se déroulera après la fin (pas la meilleure).
- Développement d'une nouvelle base souterraine.
- Scénario axée sur la reconstruction de la planète.
- 4 nouveaux variants.
- Forcément de nouvelles aptitudes et choses à créer.
Rappelons qu'après un lancement à la hauteur des attentes pour son statut de AA (280.000 ventes), le bouche-à-oreille a permis un net boost pour atteindre les 550.000 unités écoulées.
S'il y a eu une maj depuis n'hésitez pas à me le dire, j'avais adoré l'ambiance et tout le restte.
Même si j'aurais préféré une version Switch 2 qui aurait vraiment collé au support
vyse j'ai senti un peu la même chose au début mais disons qu'ils ont voulu crée une expérience original, le jeu se passe en 2 temps: TPS quand on explore la planète et en 2D/gestion quand on revient a la base, tu doit la géré comme ta maison, crée des plantation, des chambres, regarder des films avec tes potes etc.
Non, le soucis c'est qu'on n'a pas vraiment de marge de manoeuvre, c'est plus une course contre la montre qu'un jeu de gestion.
Alors au premier game over on se dit "ok, pas grave je recommence je sais quoi faire maintenant"... mais après on se rend compte que c'est QUE ça, et qu'il faut suivre le chemin balisé par les devs si on veut en voir le bout, on joue uniquement pour voir ce qu'il ne faut pas faire afin de ne pas se faire avoir pour sa partie d'après, ça m'a vite lassé.
Mais ça a peut être été patché.
Je viens de voir qu'il y avait eu des mods pour modifier tout ça d'ailleurs, faudrait que je reteste.