The Alters : trailer de la copieuse extension

L'une des surprises de 2025 accueillera comme prévu une extension, précisément le 13 juillet, et sans faire les choses à moitié :proposera environ 20h de jeu, pour un prix de 14,99€ via le pack Deluxe (incluant l'OST et l'arbook numérique).Notez d'ailleurs que si vous n'avez pas encore craqué et que vous êtes curieux, le jeu justement en édition Deluxe est actuellement en promotion à 32,49€ au lieu de 49,99€.Donc pour l'extension :- Se déroulera après la fin (pas la meilleure).- Développement d'une nouvelle base souterraine.- Scénario axée sur la reconstruction de la planète.- 4 nouveaux variants.- Forcément de nouvelles aptitudes et choses à créer.Rappelons qu'après un lancement à la hauteur des attentes pour son statut de AA (280.000 ventes), le bouche-à-oreille a permis un net boost pour atteindre les 550.000 unités écoulées.