HBO : Peter Sarsgaard rejoint le casting de la Saison 3 de The Last of Us (rôle inédit)

PlayStation Productions et HBO nous apprennent l'arrivée de Peter Sarsgaard pour le casting de la Saison 3 de, déjà pour un des rôles les plus importants nous dit-on et surtout parce qu'il aura un grand intérêt aux yeux des fans : il incarnera Amon, un des principaux chefs des Séraphites, personnage jamais montré dans les deux jeux.Une info qui est également là pour indiquer que les choses progressent pour ce final (car oui, ce sera bien un final malgré de plus ambitieux plans initiaux), même si ironiquement, le tournage est pour l'heure à l'arrêt à cause de la Coupe du Monde : Vancouver est une des villes hôtes, et l'afflux de monde perturbe un peu les tournages en extérieur.