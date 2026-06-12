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HBO : Peter Sarsgaard rejoint le casting de la Saison 3 de The Last of Us (rôle inédit)
PlayStation Productions et HBO nous apprennent l'arrivée de Peter Sarsgaard pour le casting de la Saison 3 de The Last of Us, déjà pour un des rôles les plus importants nous dit-on et surtout parce qu'il aura un grand intérêt aux yeux des fans : il incarnera Amon, un des principaux chefs des Séraphites, personnage jamais montré dans les deux jeux.

Une info qui est également là pour indiquer que les choses progressent pour ce final (car oui, ce sera bien un final malgré de plus ambitieux plans initiaux), même si ironiquement, le tournage est pour l'heure à l'arrêt à cause de la Coupe du Monde : Vancouver est une des villes hôtes, et l'afflux de monde perturbe un peu les tournages en extérieur.

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publié le 12/06/2026 à 09:06 par Gamekyo
commentaires (8)
mwaka971 publié le 12/06/2026 à 09:16
Je pense qu'ils peuvent arrêter de suite, vu le principal désintérêt pour la série au vu des retours suite à la saison 2
jacquescechirac publié le 12/06/2026 à 09:20
Ouais, jme demande sincèrement et sans troller si des personnes attendent la saison 3 après avoir vu la seconde
pcverso publié le 12/06/2026 à 09:27
Même pas réussi a finir la saison deux alors la 3 ...
vyse publié le 12/06/2026 à 09:43
Oui et la série de jeux est elle meme aussi a l'arret, en fait il n'y a plus d'actualité autour de TLOU...a voir si vraiment druckman veut conclure en trilogie de jeu ou non..a mon sens il resistera pas a la tentation du 3
dacta publié le 12/06/2026 à 09:50
Saison 2 plus que moyenne. Mais la 3 me fait quand même envie vu la partie qui va être adaptée.
alucardhellsing publié le 12/06/2026 à 10:31
il serait peut etre temps d'arreter de forcer avec cette sserie que je trouve d 'un point de vue personnel tres merdique !

Quand a pedro pascal je pense qu'on la suffisamment vu un peu partout
akinen publié le 12/06/2026 à 10:46
Jamais j’leur donnerai d’autre vue. J’ai parfaitement compris pourquoi TLOU2 est telle qu’il est et la série montre encore plus « sa » vision. Bon visionnage pour ceux qui aiment
xynot publié le 12/06/2026 à 11:43
Pas sûr de pouvoir supporter une autre saison.
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The Last of Us : Part II Remastered
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Nom : The Last of Us : Part II Remastered
Support : PC
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : Naughty Dog
Genre : action-infiltration
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