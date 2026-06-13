Star Wars Outlaws : Ubisoft aurait préféré annuler quatre des six extensions
On sait tous aujourd'hui que Star Wars Outlaws fut une énorme déception commerciale pour Ubisoft dont le budget (et les droits d'exploitation) réclamait un peu plus que le pauvre million de ventes du mois de lancement, et ni la version Switch 2 ni les nombreux correctifs n'ont pu sauver l'affaire.
Quelques temps après, nous apprenions qu'un Star Wars Outlaws 2 (en développement préliminaire) avait été annulé en urgence par l'éditeur, et l'on peut ajouter aujourd'hui (via le très sourcé FiveWalker via X) que les développeurs avaient de base une feuille de route incluant six extensions. Seulement deux sont sorties, ce qui nous fait quatre annulation dont une totalement consacrée au droïde ND-5 (dommage, l'un des rares persos intéressants du jeu) et directement liée au roman « Low Red Moon ».
La franchise tentera de rebondir dans le domaine JV avec en plus ou moins proche Star Wars Galactic Racer (début octobre) et Star Wars Jedi 3 (dont on attend le reveal), et en bien plus loin Star Wars KOTOR Remake, Star Wars : Fate of the Old Republic et « peut-être » Star Wars Eclipse.
Ils peuvent pas juste sortir un gros jeu et par la suite travailler sur sa suite s'ils veulent ?
Meme pour Crimson desert je suis déçu de leur annonce.
Je crois meme Fable ya deja une extension annoncée dés maintenant pour apres la sortie du jeu....
Les extensions aident à maintenir un jeu dans l'actualité et à augmenter la rentabilité du budget avec les acquis.
En revanche, ce serait bien que toutes les extensions deviennent stand-alone pour ceux qui ont revendu le jeu entre temps.
Genre le gars qui fini Crimson desert aujourdhui, arrete et joue à d'autres jeux et dans un an il relance l'extension...
Je suis concerné par ça haha
Deja que la j'ai deja oublié 50% des commandes alors imagine dans un an ou deux
UbiSoft a réussi à cramer un jeu StarWars, sacré perf
A côté Star Wars Jedi Survivor est tellement meilleur en tout point. Zéro Company a l'air d'être bon aussi.
Tu as tout dit !
Le modèle économique est mauvais
Des genies !
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