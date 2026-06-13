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Star Wars Outlaws : Ubisoft aurait préféré annuler quatre des six extensions
On sait tous aujourd'hui que Star Wars Outlaws fut une énorme déception commerciale pour Ubisoft dont le budget (et les droits d'exploitation) réclamait un peu plus que le pauvre million de ventes du mois de lancement, et ni la version Switch 2 ni les nombreux correctifs n'ont pu sauver l'affaire.

Quelques temps après, nous apprenions qu'un Star Wars Outlaws 2 (en développement préliminaire) avait été annulé en urgence par l'éditeur, et l'on peut ajouter aujourd'hui (via le très sourcé FiveWalker via X) que les développeurs avaient de base une feuille de route incluant six extensions. Seulement deux sont sorties, ce qui nous fait quatre annulation dont une totalement consacrée au droïde ND-5 (dommage, l'un des rares persos intéressants du jeu) et directement liée au roman « Low Red Moon ».

La franchise tentera de rebondir dans le domaine JV avec en plus ou moins proche Star Wars Galactic Racer (début octobre) et Star Wars Jedi 3 (dont on attend le reveal), et en bien plus loin Star Wars KOTOR Remake, Star Wars : Fate of the Old Republic et « peut-être » Star Wars Eclipse.

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publié le 13/06/2026 à 17:11 par Gamekyo
commentaires (20)
malroth publié le 13/06/2026 à 17:16
Les extensions commencent vraiment à me saouler à titre personnel, meme pour les jeux que j'aime beaucoup.

Ils peuvent pas juste sortir un gros jeu et par la suite travailler sur sa suite s'ils veulent ?

Meme pour Crimson desert je suis déçu de leur annonce.

Je crois meme Fable ya deja une extension annoncée dés maintenant pour apres la sortie du jeu....
shanks publié le 13/06/2026 à 17:24
malroth
Les extensions aident à maintenir un jeu dans l'actualité et à augmenter la rentabilité du budget avec les acquis.

En revanche, ce serait bien que toutes les extensions deviennent stand-alone pour ceux qui ont revendu le jeu entre temps.
altendorf publié le 13/06/2026 à 17:39
Quelle connerie de ne pas avoir plus miser sur ND-5 d'ailleurs...
liberty publié le 13/06/2026 à 17:43
altendorf en même temps si le jeu ne se vend pas Ubisoft ne va pas continuer. Bravo le boycott parce que c'est une femme bronzé l'héroïne
noishe publié le 13/06/2026 à 17:46
T'a oublié Star Wars Zero Company le pauvre On sait jamais, il peut créer la surprise
malroth publié le 13/06/2026 à 17:53
shanks apres ya le fait de replonger dans des mécaniques d'un jeu 2ans apres...

Genre le gars qui fini Crimson desert aujourdhui, arrete et joue à d'autres jeux et dans un an il relance l'extension...

Je suis concerné par ça haha

Deja que la j'ai deja oublié 50% des commandes alors imagine dans un an ou deux
mooplol publié le 13/06/2026 à 18:00
Le jeu de la zero hype, dommage s’il était bon. L'héroïne ne donnait pas envie, ils ont fait le divin beyond good and evil pourtant
tokito publié le 13/06/2026 à 19:00
Et dire que les influvoleurs nous survendaient le jeu

UbiSoft a réussi à cramer un jeu StarWars, sacré perf
solarr publié le 13/06/2026 à 19:11
Il arrivera le même destin que pour FF, Resident Evil, à trop tirer sur la corde et se casualiser.
mibugishiden publié le 13/06/2026 à 19:12
Quand j'ai vu qu'un des persos était un "iel" j'ai dit ok c'est ce genre de jeu allez ciao.

A côté Star Wars Jedi Survivor est tellement meilleur en tout point. Zéro Company a l'air d'être bon aussi.
altendorf publié le 13/06/2026 à 19:13
liberty Je parlais surtout dans l'histoire principale, au final ND-5 ne sert quasiment à rien à part rester dans le vaisseau et intervenir vers la fin.
tlj publié le 13/06/2026 à 19:19
Un bon jeu, respectant l’univers avec une belle realisation et agreable à jouer. Vraiment dommage l’annulation de sa suite...
yogfei publié le 13/06/2026 à 19:22
shanks En revanche, ce serait bien que toutes les extensions deviennent stand-alone pour ceux qui ont revendu le jeu entre temps.


Tu as tout dit !
zanpa publié le 13/06/2026 à 19:47
Jeux woke non buy, bien faire du flope
celebenoit84 publié le 13/06/2026 à 20:21
En même temps tu achètes la licences des millions, tu mets plusieurs studios sur le coup. Comment tu veux que ça soit rentable hormis faire des ventes a la gta.
Le modèle économique est mauvais
wickette publié le 13/06/2026 à 20:32
Dans la liste des jeux SW à venir il y a zero company, le T-RPG qui arrive bientôt, qui manque
bennj publié le 13/06/2026 à 20:40
zanpa ca veut dire quoi jeu woke ?
syfer publié le 13/06/2026 à 21:05
bennj Un jeu pour les sojas déconstruits comme toi
abookhouseboy publié le 13/06/2026 à 21:08
Les mecs ils engagent une superbe actrice pour donner ses traits à l'héroïne, puis sous pression des consultant wokes ils l'enlaidissent jusqu'à la faire ressembler à un trans.
Des genies !

https://utopiafalls.fandom.com/wiki/Humberly_Gonz%C3%A1lez
ouken publié le 13/06/2026 à 22:28
Perso je me suis régalé sur ce jeux sur pc une grosse claque et avec les correctifs il déchire
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Star Wars Outlaws
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Nom : Star Wars Outlaws
Support : PC
Editeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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