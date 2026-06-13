Star Wars Outlaws : Ubisoft aurait préféré annuler quatre des six extensions

On sait tous aujourd'hui quefut une énorme déception commerciale pour Ubisoft dont le budget (et les droits d'exploitation) réclamait un peu plus que le pauvre million de ventes du mois de lancement, et ni la version Switch 2 ni les nombreux correctifs n'ont pu sauver l'affaire.Quelques temps après, nous apprenions qu'un(en développement préliminaire) avait été annulé en urgence par l'éditeur, et l'on peut ajouter aujourd'hui (via le très sourcé FiveWalker via X) que les développeurs avaient de base une feuille de route incluant six extensions. Seulement deux sont sorties, ce qui nous fait quatre annulation dont une totalement consacrée au droïde ND-5 (dommage, l'un des rares persos intéressants du jeu) et directement liée au roman « Low Red Moon ».La franchise tentera de rebondir dans le domaine JV avec en plus ou moins proche(début octobre) et(dont on attend le reveal), et en bien plus loinet « peut-être »