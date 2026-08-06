[RUMEUR] Electronic Arts pourrait fermer ou revendre plusieurs studios, dont Bioware
C'est officiel cette semaine : Electronic Arts n'est plus un « tiers indépendant uniquement soumis au marché boursier », mais une propriété du Fonds d'Investissement Public d'Arabie Saoudite, avec une dette actuelle de 20 milliards de dollars à éponger suite au retrait, justement, de la Bourse.
Officiellement, la société a indiqué devoir opérer pour une réduction des coûts à hauteur de 700 millions de dollars, ce qui on le sait va mener à une large vague de licenciements dans les prochains mois, mais Mike Straw (collègue de Tom Henderson pour info) va plus loin en indiquant selon ses sources que Electronic Arts pourrait fermer des studios ou chercher à en revendre avec les licences qui vont avec.
La principale cible à un nom, Bioware, et on apprend d'ailleurs par les mêmes sources que EA avait déjà envisagé une revente suite à l'échec de Dragon Age : The Veilguard mais les négociations ont échoué (ne demandez pas avec qui). Un soulagement pour le studio qui n'aura été que de courte durée puisqu'une reprise des discussions pourraient intervenir rapidement, à se demander même si on ne tomberait pas dans une stratégie « à la Xbox » (pour Senua et State of Decay 3 notamment) : fournir une présentation interne de Mass Effect 5 suffisamment porteuse pour attirer un nouvel investisseur qui récupérerait le tout.
publié le 06/08/2026 à 12:30 par Gamekyo
Lors d'une interview avec Destin Legarie, l'ancien producteur exécutif de BioWare Mark Darrah a évoqué le statut actuel de la firme. Il confirme que les effectifs ne travaillent désormais plus que sur un seul jeu. Il s'agit bien évidemment du prochain Mass Effect.
« BioWare est devenu de fait un studio mono-projet, ce qui engendre de nouveaux problèmes. Il s'agit de soucis différents de ceux que BioWare a connus jusqu'en 2022, c'est-à-dire plusieurs projets se disputant l'attention et les ressources. D'après ce que je sais, ils travaillent à 100 % sur Mass Effect. C'est probablement mieux ainsi. »
c'est Infantino VS UEFA
Dead Space pour Capcom
Mass Effect pour RGG
Bref, on verra bien.
Ce studio n'a plus aucun intérêt.
Le nouveau Mass Effect, ce sera en fait Exodus par des anciens de Buoware, justement.
Si ça peut faire revenir les licences mortes d'EA pourquoi pas
jenicris
Que ce soit la fermeture de BioWare, la revente de la licence, ou les deux.
Ce sera un jour à célébrer, car il faut qu’ils paient pour cette abomination de Dragon Age 4.
J’ai hâte de voir ce qu’il en sera vraiment.
La licence est maintenant morte.
Dragon Age Origins bien que pénalisé par un moteur graphique aujourd'hui vieillot reste un jeu culte.
Quand je pense qu'il a fallu attendre quasiment jusqu'à 2026 pour que BioWare assument enfin que The Veilguard a été un échec commercial. Le pire, c'est que Corinne Bushe et son équipe ne se sont même pas excusé une seule fois d'avoir détruit une Licence prometteuse.
Bushe est ensuite parti après avoir encaissé son chèque bien juteux, prouvant qu'elle n'en avait rien à foutre du Jeu Vidéo et les DLC's qui étaient même prévus, ont été annulés après le départ de cette dernière.
Enfin, je demande des excuses, mais avec le recul, j'oublie que ce n'est la première fois que BioWare mettait Dragon Age au second plan et faisait comme si il n'existait pas.
Déjà, Origins a été produit en effet avec un Moteur Graphique vieillot et pénalisant et quand on sait que les Trois Premiers Mass Effect ont été créés avec l'Unreal Engine, c'est d'autant plus injuste quand on sait qu'il a fallu attendre Inquisition pour que BioWare puisse y intégrer le Frostbite 3, le Moteur de Battlefield qui est un petit peu plus beau. Heureusement que l'équipe de l'époque a su faire preuve d'ingéniosité et de génie pour réussir à faire un Jeu avec un moteur aussi claqué.
Ensuite, le Rachat par EA en 2008 et leur politique d'entreprise dont aujourd'hui, on connait les conséquences. Déjà, EA faisait la priorité sur les Jeux d'action et de Science-Fiction qui avaient soi-disant plus de succès auprès des masses populaires que la Fantasy. Mass Effect a été ainsi beaucoup plus favorisé à partir du deuxième épisode car voyant Mass Effect comme un RPG d'action moderne, léché, orienté action, facile à vendre, ce qui n'a pas arrangé Dragon Age Origins qui était vu comme vieux jeu et trop centré sur l'histoire.
Néanmoins, pour que Dragon Age Origins puisse être bien vendu malgré tout, ils n'ont pas hésité à faire des campagnes de publicité agressives et totalement à l'encontre de l'Esprit du RPG au point de faire appel à Marilyn Manson et montrer le côté gore du Jeu car c'est connu pour faire vendre: Les Jeunes adorent qu'on mette en avant l'effusion de gore gratuit à outrance durant les scènes et les sons bien rock et bien metal, ce qui est ironique au vu de l'ambiance du Jeu à la sortie. EA voyait même les succès commerciaux de Dragon Age comme étant une anomalie statistique, citant même des coups de chance.
Même David Gaider, le GOAT qui a écrit Dragon Age, a été dérouté et impacté par les choix et décisions incohérentes d'EA car rendez vous bien compter, un directeur marketing est allé jusqu'à dire ouvertement que pour réussir à vendre Dragon Age, l'équipe devait mettre du rouge à lèvre à un cochon, ce qui a été encore plus humiliant, sachant que quelques années plus tard, Andrew Wilson, le PDG d'EA a amputé l'échec de The Veilguard au manque de contenu Game Service, ce qui est ironique, vu que The Veilguard, à l'époque où le Jeu s'appelait encore Dreedwolf, devait être un Game Service. Heureusement que c'est Gaider qui a écrit Inquisition et qu'il n'a pas été dans The Veilguard.
Et tout ce que j'ai dit vient en grande partie, David Gaider lui-même qui l'a déclaré publiquement. Donc, aller voir ce qu'il a déclaré dernièrement le mois dernier, c'est édifiant.
Et d'ailleurs, ça confirme aussi les propos d'American McGee que tu as cité, Olex et franchement, cela montre une fois de plus l'incompétence d'EA à comprendre leurs propres jeux/IP et les conséquences mêmes de leurs actes. Et désolé pour toi, Mattewlogan, mais Vagrant a raison: Si BioWare est fermé définitivement, ils n'ont que ce qu'ils méritent et je souhaite bonne chance aux imbéciles qui les rachèteront car il va falloir faire plus qu'un grand ménage, vu leur incompétence de ces dernières années.
https://www.gamekult.com/actualite/la-licence-dragon-age-est-probablement-morte-selon-son-scenariste-historique-3050871194.html
Reste sur Facebook et X pour raconter des âneries pareil
A partir de la tu pourras les passer au moins de qui tu veux ils produiront quand meme de la merde avec les memes idées pourries car ils peuvent pas s'en empecher et n'ont pas un autre logiciel de pensée.
Le studio va fermer c'est couru d'avance, je vois pas pourquoi ME5 serait soudainement un super jeu dans la lignée de la trilogie apres ce qu'ils ont fait avec Veilguard.
La plupart des vrais talent sont partis, et meme certains qui etaient bons avant ont compltement derapés mentalement comme Patrick Weekes qui etait encore un mec un peu normal y a 15 ans le mec est devenu "Trick Weekes" avec l'ecriture qui va avec, à partir de la y a rien à sauver...
Bioware c'est un studio mort, le studio on s'en cogne c'est la licence ici l'element important, comme Eidos Montreal qui avaient su redonner un souffle à Deus Ex avec Human Revolution ou Mankind Divided alors qu'a la base Deus Ex c'etait un tout autre studio.
Si tu fais référence au fait qu'il a qualifié les détracteurs anti-woke de Dragon Age The Veilguard de touriste de merde, c'est vrai, mais cela n'avait rien à voir avec The Veilguard, mais bien avec toute la Licence: En effet, David Gaider a souligné que Dragon Age a toujours été LGBT et Woke depuis 2009. Il ne faut pas oublier que c'est lui, le créateur du Lore aux dernières nouvelles, donc, il sait de quoi il parle, vu qu'il a été là depuis Origins jusqu'à Inquisition.
Néanmoins, il n'a jamais dit que The Veilguard était un bon jeu, ni qu'il avait une bonne histoire, au contraire, il a rejeté en bloc The Veilguard, a dit qu'il ne jouerait jamais avec et pour finir, il n'a pas été très tendre avec EA et BioWare. Bon, après, je peux comprendre qu'il n'a pas compris à ce moment là que certains détracteurs étaient en colère car Dragon Age partait en couille et rejetait tout son esprit pour un Vulgaire God of War 2018/Ragnarok-like. Néanmoins, les dernières déclarations de Gaider prouvent qu'il a compris la grogne de certains joueurs.
Tu peux ne pas approuver le comportement de certains fans, mais cela ne veut pas dire que tu approuve pour autant, les décisions de ton ancien studio et de son éditeur/propriétaire. Je veux dire, si tu déclare que le Directeur Marketing est allé jusqu'à déclarer ouvertement qu'il fallait mettre du rouge à lèvre à un cochon pour que Dragon Age se vende bien et que les très bonnes ventes des trois premiers jeux ne sont que des anomalies statistiques et des coups de chance, cela montre bien qu'EA a toujours été extrêmement méprisant envers la Licence Dragon Age alors que les fans ont toujours répondus présents jusqu'à la Sortie de The Veilguard.
Enfin, concernant Summerfall Studios, le Studio dans lequel se trouve David Gaider et leur Jeu, Stray Gods, il a des retours très positifs et a un très bon concept je trouve. Mais bon, c'est sûr que pour toi, c'est plus facile d'attaquer un Jeu fait par un Studio Indépendant quand il est trop woke à ton goût, n'est-ce pas ?
Donc moi ca me fatigue les gens qui se sentent obligés d'etaler leur vie ou sexualité à la face du monde, on s'en fout en fait ils ont du mal à le comprendre, donc l'idée du coming out en soit je trouve ca merdique, la sexualité de chacun c'est une question de vie privée.
De deux Summerfall Studio suffit d'aller voir le About Us sur leur site pour voir que c'est un gros studio de connards woke, ils affichent tous leur pronoms, ont des degaines bizarres, la moitie c'est des they/them (ca me fera toujours rire) ah et cerise sur le gateau il collent meme un message politique ou ils expliquent qu'ils valident l'existance de je sais pas quel micro pays ou tribue, pffff non serieux ces gens ils me fatiguent.
Jamais de la vie je vais donner de l'argent et encore moins de mon precieux temps libre à des connards pareils, ca coule de source qu'une bande pareille peut pas faire de trucs neutres et impartiaux et qu'ils injecteront leur stupidités à la moindre occas.
Et que la presse woke leur suce les boules j'en ai rien à foutre.