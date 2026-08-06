[RUMEUR] Electronic Arts pourrait fermer ou revendre plusieurs studios, dont Bioware [RUMEUR] Electronic Arts pourrait fermer ou revendre plusieurs studios, dont Bioware

C'est officiel cette semaine : Electronic Arts n'est plus un « tiers indépendant uniquement soumis au marché boursier », mais une propriété du Fonds d'Investissement Public d'Arabie Saoudite, avec une dette actuelle de 20 milliards de dollars à éponger suite au retrait, justement, de la Bourse.



Officiellement, la société a indiqué devoir opérer pour une réduction des coûts à hauteur de 700 millions de dollars, ce qui on le sait va mener à une large vague de licenciements dans les prochains mois, mais Mike Straw (collègue de Tom Henderson pour info) va plus loin en indiquant selon ses sources que Electronic Arts pourrait fermer des studios ou chercher à en revendre avec les licences qui vont avec.



La principale cible à un nom, Bioware, et on apprend d'ailleurs par les mêmes sources que EA avait déjà envisagé une revente suite à l'échec de Dragon Age : The Veilguard mais les négociations ont échoué (ne demandez pas avec qui). Un soulagement pour le studio qui n'aura été que de courte durée puisqu'une reprise des discussions pourraient intervenir rapidement, à se demander même si on ne tomberait pas dans une stratégie « à la Xbox » (pour Senua et State of Decay 3 notamment) : fournir une présentation interne de Mass Effect 5 suffisamment porteuse pour attirer un nouvel investisseur qui récupérerait le tout.