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[RUMEUR] Electronic Arts pourrait fermer ou revendre plusieurs studios, dont Bioware
C'est officiel cette semaine : Electronic Arts n'est plus un « tiers indépendant uniquement soumis au marché boursier », mais une propriété du Fonds d'Investissement Public d'Arabie Saoudite, avec une dette actuelle de 20 milliards de dollars à éponger suite au retrait, justement, de la Bourse.

Officiellement, la société a indiqué devoir opérer pour une réduction des coûts à hauteur de 700 millions de dollars, ce qui on le sait va mener à une large vague de licenciements dans les prochains mois, mais Mike Straw (collègue de Tom Henderson pour info) va plus loin en indiquant selon ses sources que Electronic Arts pourrait fermer des studios ou chercher à en revendre avec les licences qui vont avec.

La principale cible à un nom, Bioware, et on apprend d'ailleurs par les mêmes sources que EA avait déjà envisagé une revente suite à l'échec de Dragon Age : The Veilguard mais les négociations ont échoué (ne demandez pas avec qui). Un soulagement pour le studio qui n'aura été que de courte durée puisqu'une reprise des discussions pourraient intervenir rapidement, à se demander même si on ne tomberait pas dans une stratégie « à la Xbox » (pour Senua et State of Decay 3 notamment) : fournir une présentation interne de Mass Effect 5 suffisamment porteuse pour attirer un nouvel investisseur qui récupérerait le tout.
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ouken, adamjensen, vagrant
publié le 06/08/2026 à 12:30 par Gamekyo
commentaires (44)
altendorf publié le 06/08/2026 à 12:40
mais une propriété du Fonds d'Investissement Public d'Arabie Saoudite Pas totalement Shanks. C'est un consortium pour le moment avec deux fonds américains, dont un qui est géré par le gendre de Trump, mais nul doute que l'Arabie Saoudite mettra la main sur les autres parts d'ici quelques années.
sadagast publié le 06/08/2026 à 12:41
Me concernant, il vaudrait mieux que le Fond d'Investissement Public d'Arabie Saoudite laisser BioWare crever après ce qu'ils ont osé faire à Dragon Age.
rider288 publié le 06/08/2026 à 12:43
Moué, vu l'argent illimité avec le PIF. Go refaire des licences disparu
rogeraf publié le 06/08/2026 à 12:43
Bioware a il un avenir a part d'etre vendu, en effet...

Lors d'une interview avec Destin Legarie, l'ancien producteur exécutif de BioWare Mark Darrah a évoqué le statut actuel de la firme. Il confirme que les effectifs ne travaillent désormais plus que sur un seul jeu. Il s'agit bien évidemment du prochain Mass Effect.

« BioWare est devenu de fait un studio mono-projet, ce qui engendre de nouveaux problèmes. Il s'agit de soucis différents de ceux que BioWare a connus jusqu'en 2022, c'est-à-dire plusieurs projets se disputant l'attention et les ressources. D'après ce que je sais, ils travaillent à 100 % sur Mass Effect. C'est probablement mieux ainsi. »
azerty publié le 06/08/2026 à 12:45
Capcom doit acheter Dead Space
kikoo31 publié le 06/08/2026 à 12:46
Le prochain jeu EA a leak :
c'est Infantino VS UEFA
mrpopulus publié le 06/08/2026 à 12:47
Racheter Dead Space svp
altendorf publié le 06/08/2026 à 12:48
kikoo31 avec son DLC en édition limitée : Donald Trump en arbitre et sa casquette MAGA
rogeraf publié le 06/08/2026 à 12:54
Oui altendorf , "Trump games studios" avec un capitain Donald Trump au lieu de Shepard en héro de l'Espace.
altendorf publié le 06/08/2026 à 12:56
rogeraf Evidemment, le studio est marketé comme 100% américain alors qu'il est localisé... en Chine
jenicris publié le 06/08/2026 à 12:57
Alors c'est pas exactement ce que dit Straw pour Bioware
olex publié le 06/08/2026 à 12:59
C'est le moment de récupérer Alice, monsieur McGee.
altendorf publié le 06/08/2026 à 13:01
olex Oh bordel si seulement...
vyse publié le 06/08/2026 à 13:02
rogeraf mouais..pas sûr qu'ils soient encore capable de sortir qq chose de qualité
brook1 publié le 06/08/2026 à 13:02
Espérons que Bioware se fasse racheter ou devienne indépendant avec leur licence.
roivas publié le 06/08/2026 à 13:06
J'espère vraiment que Bioware se fera racheter, a par Tencent je voit pas ce qui peut être pire que EA, enfin PIF maintenant.
olex publié le 06/08/2026 à 13:09
roivas Pour être honnête c'est une pure coquille vide, les talents d'époque sont dispatchés de partout. Honnêtement, je pense que de s'accaparer l'IP et les trouvailles de Bioware sera plus fructueux qu'autre chose, et ce au détriment des employés.
22 publié le 06/08/2026 à 13:09
Bonne nouvelle.

Dead Space pour Capcom
Mass Effect pour RGG
ouken publié le 06/08/2026 à 13:11
Putain qu'il les vendes et parte chez des bon car bioware
roivas publié le 06/08/2026 à 13:12
olex Je suis bien d'accord, les gens ont été soit virés soit sont parti, mais le studio n'a clairement aucun avenir chez EA. Apres une revente, suivant qui rachète ca pourrait motiver des personnes à revenir, je sais que Gaider a dit y'a pas très longtemps qu'il serait pas contre reprendre la licence DA par exemple. Je pense que Darah aussi.
Bref, on verra bien.
abookhouseboy publié le 06/08/2026 à 13:23
Bioware n'est plus qu'un nom, sans les gens qui sont à l'origine de son glorieux passé.
Ce studio n'a plus aucun intérêt.

Le nouveau Mass Effect, ce sera en fait Exodus par des anciens de Buoware, justement.
bourbon publié le 06/08/2026 à 13:27
Il faut redonner Alice McGee à son créateur et un retour de Dead Space.

Si ça peut faire revenir les licences mortes d'EA pourquoi pas
syfer publié le 06/08/2026 à 13:32
Ca fait plus de 10 ans que Bioware a pas pondu un bon jeu, ils peuvent s'estimer heureux de pas avoir déjà fermé.
romgamer6859 publié le 06/08/2026 à 13:45
Bonjour, question, vous pensez qu'ils pourraient vendre des IP ? genre dead space etc.. ? Parce que EA n'en fait et n'en fera rien...

jenicris
jeanouillz publié le 06/08/2026 à 14:00
En parlant du PIF, l'Arabie Saoudite n'avait pas financé un jeu de combat (SNK) et mis un de leur footballer dedans ?
altendorf publié le 06/08/2026 à 14:04
jeanouillz SNK leur appartient
adamjensen publié le 06/08/2026 à 14:51
Si c’est vrai, c’est une excellente nouvelle.
Que ce soit la fermeture de BioWare, la revente de la licence, ou les deux.
Ce sera un jour à célébrer, car il faut qu’ils paient pour cette abomination de Dragon Age 4.
J’ai hâte de voir ce qu’il en sera vraiment.
wickette publié le 06/08/2026 à 16:05
Ça peut pas etre pire que maintenant avec EA mais Bioware doit revenir à la qualité, leur dernier jeu était juste pas au niveau attendu surtout vu le temps de développement
vagrant publié le 06/08/2026 à 16:26
Vivement que ce studio soit fermé
tokito publié le 06/08/2026 à 20:43
sadagast : Et dire que certains ici se sont réjouis du dernier Dragon Age, on retrouve même l'innénarable J.Shrier qui nous paralait de carton commercial.
La licence est maintenant morte.

Dragon Age Origins bien que pénalisé par un moteur graphique aujourd'hui vieillot reste un jeu culte.
olex publié le 07/08/2026 à 01:45
Pour les intéressés quand j'ai évoqué Alice, c'est remonté directement à McGee, qui s'est empressé de fournir une longue réponse très fructueuse sur la situation. Je m'attendais à son scepticisme mais c'est déjà pas mal. https://x.com/americanmcgee/status/2085482042083705047
kadaj68800 publié le 07/08/2026 à 01:47
Bioware n'est plus qu'une coquille vide.....
mattewlogan publié le 07/08/2026 à 08:08
vagrant si t’aimes pas leurs jeux, Les achète pas par contre souhaitez qu’un studio ferme et que des gens soient licenciés t’as vraiment un gros problème dans ta tête mon gars
jenicris publié le 07/08/2026 à 08:43
romgamer6859 les rumeurs tournent autour de cela oui, a voir lesquelles mais des licences comme Mass Effect ou Dead Space, s'ils ne veulent plus s'en servir, ça ne serait pas étonnant
sadagast publié le 07/08/2026 à 23:10
Tokito Olex Mattewlogan Vagrant Cela leur apprendra à vouloir surcoter un Jeu et à croire qu'il sera meilleur parce qu'il a été rendu plus DEI et LGBT qu'il ne l'est déjà depuis le premier jeu au point de le faire diriger par une personne transgenre après une énième restructuration du Jeu. Ils ont même pas réussi à être GOTY alors que même Dragon Age Inquisition avait réussi 12 ans auparavant.

Quand je pense qu'il a fallu attendre quasiment jusqu'à 2026 pour que BioWare assument enfin que The Veilguard a été un échec commercial. Le pire, c'est que Corinne Bushe et son équipe ne se sont même pas excusé une seule fois d'avoir détruit une Licence prometteuse.

Bushe est ensuite parti après avoir encaissé son chèque bien juteux, prouvant qu'elle n'en avait rien à foutre du Jeu Vidéo et les DLC's qui étaient même prévus, ont été annulés après le départ de cette dernière.

Enfin, je demande des excuses, mais avec le recul, j'oublie que ce n'est la première fois que BioWare mettait Dragon Age au second plan et faisait comme si il n'existait pas.

Déjà, Origins a été produit en effet avec un Moteur Graphique vieillot et pénalisant et quand on sait que les Trois Premiers Mass Effect ont été créés avec l'Unreal Engine, c'est d'autant plus injuste quand on sait qu'il a fallu attendre Inquisition pour que BioWare puisse y intégrer le Frostbite 3, le Moteur de Battlefield qui est un petit peu plus beau. Heureusement que l'équipe de l'époque a su faire preuve d'ingéniosité et de génie pour réussir à faire un Jeu avec un moteur aussi claqué.

Ensuite, le Rachat par EA en 2008 et leur politique d'entreprise dont aujourd'hui, on connait les conséquences. Déjà, EA faisait la priorité sur les Jeux d'action et de Science-Fiction qui avaient soi-disant plus de succès auprès des masses populaires que la Fantasy. Mass Effect a été ainsi beaucoup plus favorisé à partir du deuxième épisode car voyant Mass Effect comme un RPG d'action moderne, léché, orienté action, facile à vendre, ce qui n'a pas arrangé Dragon Age Origins qui était vu comme vieux jeu et trop centré sur l'histoire.

Néanmoins, pour que Dragon Age Origins puisse être bien vendu malgré tout, ils n'ont pas hésité à faire des campagnes de publicité agressives et totalement à l'encontre de l'Esprit du RPG au point de faire appel à Marilyn Manson et montrer le côté gore du Jeu car c'est connu pour faire vendre: Les Jeunes adorent qu'on mette en avant l'effusion de gore gratuit à outrance durant les scènes et les sons bien rock et bien metal, ce qui est ironique au vu de l'ambiance du Jeu à la sortie. EA voyait même les succès commerciaux de Dragon Age comme étant une anomalie statistique, citant même des coups de chance.

Même David Gaider, le GOAT qui a écrit Dragon Age, a été dérouté et impacté par les choix et décisions incohérentes d'EA car rendez vous bien compter, un directeur marketing est allé jusqu'à dire ouvertement que pour réussir à vendre Dragon Age, l'équipe devait mettre du rouge à lèvre à un cochon, ce qui a été encore plus humiliant, sachant que quelques années plus tard, Andrew Wilson, le PDG d'EA a amputé l'échec de The Veilguard au manque de contenu Game Service, ce qui est ironique, vu que The Veilguard, à l'époque où le Jeu s'appelait encore Dreedwolf, devait être un Game Service. Heureusement que c'est Gaider qui a écrit Inquisition et qu'il n'a pas été dans The Veilguard.

Et tout ce que j'ai dit vient en grande partie, David Gaider lui-même qui l'a déclaré publiquement. Donc, aller voir ce qu'il a déclaré dernièrement le mois dernier, c'est édifiant.

Et d'ailleurs, ça confirme aussi les propos d'American McGee que tu as cité, Olex et franchement, cela montre une fois de plus l'incompétence d'EA à comprendre leurs propres jeux/IP et les conséquences mêmes de leurs actes. Et désolé pour toi, Mattewlogan, mais Vagrant a raison: Si BioWare est fermé définitivement, ils n'ont que ce qu'ils méritent et je souhaite bonne chance aux imbéciles qui les rachèteront car il va falloir faire plus qu'un grand ménage, vu leur incompétence de ces dernières années.

https://www.gamekult.com/actualite/la-licence-dragon-age-est-probablement-morte-selon-son-scenariste-historique-3050871194.html
vagrant publié le 08/08/2026 à 18:03
mattewlogan Ah non c'est simple, toute cette idéologie woke qui infeste toutes les strates de notre société (média, gouvernement, jv, cinéma et j'en passe) mérite de crever.
mattewlogan publié le 09/08/2026 à 13:39
vagrant tu as un sacré niveau de complotisme….
Reste sur Facebook et X pour raconter des âneries pareil
mibugishiden publié le 11/08/2026 à 15:07
Le probleme c'est pas EA, y a plus aucun talent chez Bioware, c'est un studio verolé par des militants sans talents.

A partir de la tu pourras les passer au moins de qui tu veux ils produiront quand meme de la merde avec les memes idées pourries car ils peuvent pas s'en empecher et n'ont pas un autre logiciel de pensée.

Le studio va fermer c'est couru d'avance, je vois pas pourquoi ME5 serait soudainement un super jeu dans la lignée de la trilogie apres ce qu'ils ont fait avec Veilguard.

La plupart des vrais talent sont partis, et meme certains qui etaient bons avant ont compltement derapés mentalement comme Patrick Weekes qui etait encore un mec un peu normal y a 15 ans le mec est devenu "Trick Weekes" avec l'ecriture qui va avec, à partir de la y a rien à sauver...
mibugishiden publié le 11/08/2026 à 15:10
La meilleure chose qui puisse nous arriver pour nous les fans ce serait que EA vende la licence à un autre editeur qui la remettra sur le devant avec un nouveau studio, pareil pour Dead Space.

Bioware c'est un studio mort, le studio on s'en cogne c'est la licence ici l'element important, comme Eidos Montreal qui avaient su redonner un souffle à Deus Ex avec Human Revolution ou Mankind Divided alors qu'a la base Deus Ex c'etait un tout autre studio.
mibugishiden publié le 11/08/2026 à 15:12
sadagast Gaider est un gros woke lui meme, homosexuel proclamé, le petit pronom sur les reseaux sociaux etc, il est dans le meme moule que les autres, vas voir quel studio il a rejoint par la suite tu vas rigoler, ils sont encore pire que Bioware niveau wokisme.
vagrant publié le 11/08/2026 à 17:16
mattewlogan T'as le droit de faire l'autruche, mais par contre n'avoir aucune connaissance sur le monde qui t'entoure c'est plus grave...
sadagast publié le 12/08/2026 à 08:52
Mibugishiden Homosexuel proclamé ? C'est un argument, ça ? Tu sais, ça a un nom et ça s'appelle faire son coming out au cas où tu ne le serais pas, cela ne veut pas dire qu'il est un gros woke, mon pote. Et si c'était vraiment le cas, pourquoi il a rejeté Dragon Age The Veilguard le mois dernier ?

Si tu fais référence au fait qu'il a qualifié les détracteurs anti-woke de Dragon Age The Veilguard de touriste de merde, c'est vrai, mais cela n'avait rien à voir avec The Veilguard, mais bien avec toute la Licence: En effet, David Gaider a souligné que Dragon Age a toujours été LGBT et Woke depuis 2009. Il ne faut pas oublier que c'est lui, le créateur du Lore aux dernières nouvelles, donc, il sait de quoi il parle, vu qu'il a été là depuis Origins jusqu'à Inquisition.

Néanmoins, il n'a jamais dit que The Veilguard était un bon jeu, ni qu'il avait une bonne histoire, au contraire, il a rejeté en bloc The Veilguard, a dit qu'il ne jouerait jamais avec et pour finir, il n'a pas été très tendre avec EA et BioWare. Bon, après, je peux comprendre qu'il n'a pas compris à ce moment là que certains détracteurs étaient en colère car Dragon Age partait en couille et rejetait tout son esprit pour un Vulgaire God of War 2018/Ragnarok-like. Néanmoins, les dernières déclarations de Gaider prouvent qu'il a compris la grogne de certains joueurs.

Tu peux ne pas approuver le comportement de certains fans, mais cela ne veut pas dire que tu approuve pour autant, les décisions de ton ancien studio et de son éditeur/propriétaire. Je veux dire, si tu déclare que le Directeur Marketing est allé jusqu'à déclarer ouvertement qu'il fallait mettre du rouge à lèvre à un cochon pour que Dragon Age se vende bien et que les très bonnes ventes des trois premiers jeux ne sont que des anomalies statistiques et des coups de chance, cela montre bien qu'EA a toujours été extrêmement méprisant envers la Licence Dragon Age alors que les fans ont toujours répondus présents jusqu'à la Sortie de The Veilguard.

Enfin, concernant Summerfall Studios, le Studio dans lequel se trouve David Gaider et leur Jeu, Stray Gods, il a des retours très positifs et a un très bon concept je trouve. Mais bon, c'est sûr que pour toi, c'est plus facile d'attaquer un Jeu fait par un Studio Indépendant quand il est trop woke à ton goût, n'est-ce pas ?
mibugishiden publié le 12/08/2026 à 14:03
sadagast alors premier chose que je vais t'apprendre en fait la plupart des fans s'en battent les couilles de sa sexualité, la seule chose qui les interesse c'est qu'il ecrive des trucs bien sans injecter de militantisme dedans, ce que Gaider n'a pas sur faire au bout du compte avec le temps.

Donc moi ca me fatigue les gens qui se sentent obligés d'etaler leur vie ou sexualité à la face du monde, on s'en fout en fait ils ont du mal à le comprendre, donc l'idée du coming out en soit je trouve ca merdique, la sexualité de chacun c'est une question de vie privée.

De deux Summerfall Studio suffit d'aller voir le About Us sur leur site pour voir que c'est un gros studio de connards woke, ils affichent tous leur pronoms, ont des degaines bizarres, la moitie c'est des they/them (ca me fera toujours rire) ah et cerise sur le gateau il collent meme un message politique ou ils expliquent qu'ils valident l'existance de je sais pas quel micro pays ou tribue, pffff non serieux ces gens ils me fatiguent.

Jamais de la vie je vais donner de l'argent et encore moins de mon precieux temps libre à des connards pareils, ca coule de source qu'une bande pareille peut pas faire de trucs neutres et impartiaux et qu'ils injecteront leur stupidités à la moindre occas.

Et que la presse woke leur suce les boules j'en ai rien à foutre.
sadagast publié le 12/08/2026 à 14:28
Mibugishiden Ok allez t'as raison... Va te coucher, allez ouste.
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Mass Effect : Legendary Edition
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Nom : Mass Effect : Legendary Edition
Support : PC
Editeur : Electronic Arts
Développeur : BioWare
Genre : compilation
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
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