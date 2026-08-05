Beast of Reincarnation disponible, Game Freak peut maintenant s'attarder à le terminer
C'est le grand drame de notre époque et on ne pointera pas trop Game Freak pour cela vu que c'est propre à la majorité : à peine Beast of Reincarnation disponible (depuis hier) que le développeur déclare tout naturellement mettre en place des améliorations au fil des mises à jour annoncées comme « régulières ».
En résumé, après un premier patch Day One qui a permis de corriger de nombreux soucis de frame-rate, une deuxième mise à jour déboulera déjà dans le courant de la semaine pour ajuster un peu plus la caméra, pouvoir augmenter la taille des textes, laisser en option par défaut les cinématiques en mode Performance (le 24FPS est clairement mal foutu pour ce jeu) et enfin « améliorer le rythme de l'histoire », sans plus de précisions, juste que ce ne sera pas la seule MAJ qui s'attardera sur ce point.
Pour ce que votre serviteur a joué, il serait en effet judicieux de se débarrasser d'une erreur de game design vieille de 20 ans (depuis le début des open-world) : imposer un tuto tellement segmenté qu'il peut arriver qu'on nous explique quelque chose que l'on avait parfaitement compris 30 minutes avant.
Et le jeu est bien dans un état lamentable sur bien des points.
Mais même en oubliant tous ces problèmes, j’ai regardé vite fait du gameplay, et ça ne m’attire absolument pas.
Bref, next…
Chose qui m'a fait rager sur tellement de jeux, dont Sleeping Dogs par exemple, et qui n'a jamais été corrigé pour certains, dont Sleeping Dogs, et qui m'a empêché de finir plusieurs, dont Sleeping Dogs.
Et on voit jamais ce problème avant la sortie ? A croire que les bêta-testeurs avaient des écrans/moniteurs 8K...
Contenu : " Random patch classique"
Ca doit couter que dalle pour eux de ce procurer ces produits, mais bonjours la qualité de ton service derrière...
Le jeu est bourré de remboursement sur Steam au passage...
Nan mais c'est une boutade, j'apprécie le jeu pour l'instant, vraiment.
Mais c'est toujours chiant, et en plus faux-cul de dire "On apprécie vos retours donc on va améliorer ça". Genre les mecs ont besoin des retours des joueurs pour savoir que des options de taille de texte font partie des bases ?
Ou que en 2026, on fait pas une phase tuto pour expliquer ce que les joueurs ont eu le temps de découvrir par eux-mêmes pendant 2h juste avant.
(L'erreur de jeunesse classique, Crimson Desert a eu la même merde à son lancement)
Pas de bug, catastrophique ou autre
Sinon, là que j'vois le trailer, le jeu à l'air d'avoir une direction artistique XXL qui veut tout faire, et donc un univers anormalement riche de choses et d'autres qui paraissent incohérentes d'un point de vue logique, c'est franchement bizarre...
Par contre, c'est normal ça que ce soit aussi désagréable de regarder un trailer, whaou ! tout va tellement rapidement, comme si on voulait pas qu'on puisse y voir plus attentivement, ça aussi c'est bizarre.
Vraiment bizarre tout ça...
ravyxxs En tout cas il est plutôt bien opti sur PS5 Pro pour le moment, après 10 heures j'ai eu une salle qui ramait vénère, le reste tourne plutôt nickel
Quand a son prix, 30/40 heures de durée de vie, je pense qu'il les vaut bien.
J'attendrai quelques mois pour me le prendre. D'autres jeux à finir avant et ça permettra d'avoir un jeu fini, les 3/4 des points négatifs étant corrigeable.
sûrement des majs Nvidia qui sait....
Dans tous les cas PS5 PRO ? PC.
Pardon ?