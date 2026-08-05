Beast of Reincarnation disponible, Game Freak peut maintenant s'attarder à le terminer

C'est le grand drame de notre époque et on ne pointera pas trop Game Freak pour cela vu que c'est propre à la majorité : à peinedisponible (depuis hier) que le développeur déclare tout naturellement mettre en place des améliorations au fil des mises à jour annoncées comme « régulières ».En résumé, après un premier patch Day One qui a permis de corriger de nombreux soucis de frame-rate, une deuxième mise à jour déboulera déjà dans le courant de la semaine pour ajuster un peu plus la caméra, pouvoir augmenter la taille des textes, laisser en option par défaut les cinématiques en mode Performance (le 24FPS est clairement mal foutu pour ce jeu) et enfin « améliorer le rythme de l'histoire », sans plus de précisions, juste que ce ne sera pas la seule MAJ qui s'attardera sur ce point.Pour ce que votre serviteur a joué, il serait en effet judicieux de se débarrasser d'une erreur de game design vieille de 20 ans (depuis le début des open-world) : imposer un tuto tellement segmenté qu'il peut arriver qu'on nous explique quelque chose que l'on avait parfaitement compris 30 minutes avant.