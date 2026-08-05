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Beast of Reincarnation disponible, Game Freak peut maintenant s'attarder à le terminer
C'est le grand drame de notre époque et on ne pointera pas trop Game Freak pour cela vu que c'est propre à la majorité : à peine Beast of Reincarnation disponible (depuis hier) que le développeur déclare tout naturellement mettre en place des améliorations au fil des mises à jour annoncées comme « régulières ».

En résumé, après un premier patch Day One qui a permis de corriger de nombreux soucis de frame-rate, une deuxième mise à jour déboulera déjà dans le courant de la semaine pour ajuster un peu plus la caméra, pouvoir augmenter la taille des textes, laisser en option par défaut les cinématiques en mode Performance (le 24FPS est clairement mal foutu pour ce jeu) et enfin « améliorer le rythme de l'histoire », sans plus de précisions, juste que ce ne sera pas la seule MAJ qui s'attardera sur ce point.

Pour ce que votre serviteur a joué, il serait en effet judicieux de se débarrasser d'une erreur de game design vieille de 20 ans (depuis le début des open-world) : imposer un tuto tellement segmenté qu'il peut arriver qu'on nous explique quelque chose que l'on avait parfaitement compris 30 minutes avant.

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kisukesan, pimoody
publié le 05/08/2026 à 14:09 par Gamekyo
commentaires (23)
rasalgul publié le 05/08/2026 à 14:18
Il a une esthétique qui ne passe pas ce jeu
adamjensen publié le 05/08/2026 à 14:22
Je le sentais tellement pas ce jeu, c’est pour ça que je me suis dit que j’allais attendre la sortie pour voir avant de le prendre.
Et le jeu est bien dans un état lamentable sur bien des points.
Mais même en oubliant tous ces problèmes, j’ai regardé vite fait du gameplay, et ça ne m’attire absolument pas.
Bref, next…
olex publié le 05/08/2026 à 14:27
pouvoir augmenter la taille des textes

Chose qui m'a fait rager sur tellement de jeux, dont Sleeping Dogs par exemple, et qui n'a jamais été corrigé pour certains, dont Sleeping Dogs, et qui m'a empêché de finir plusieurs, dont Sleeping Dogs.

Et on voit jamais ce problème avant la sortie ? A croire que les bêta-testeurs avaient des écrans/moniteurs 8K...
negan publié le 05/08/2026 à 14:30
Le titre donne envie de jouer
guiguif publié le 05/08/2026 à 14:33
Titre : "Beast of Reincarnation disponible, Game Freak peut maintenant s'attarder à le terminer"

Contenu : " Random patch classique"

ravyxxs publié le 05/08/2026 à 14:45
Le Gamepass j'ai l'impression se procure pas mal, beaucoup (?) de ce type de jeu souls like venu de Chine,Korée etc très mal foutu à la sortie. Les 3-4 derniers c'étaient soit des merdes, soit très très mal optimisé.

Ca doit couter que dalle pour eux de ce procurer ces produits, mais bonjours la qualité de ton service derrière...

Le jeu est bourré de remboursement sur Steam au passage...
rogeraf publié le 05/08/2026 à 14:51
Ca vaut pas Légendes Pokémon ce jeu
manix publié le 05/08/2026 à 15:02
précommandé sur amazon mais en rupture de stock, je vais peut etre annuler ma commande ...
altendorf publié le 05/08/2026 à 15:03
Bon bah c'est clairement pas avec ça que Game Freak va réussir a s'enlever l'épine Pokémon
shanks publié le 05/08/2026 à 15:06
guiguif
Nan mais c'est une boutade, j'apprécie le jeu pour l'instant, vraiment.

Mais c'est toujours chiant, et en plus faux-cul de dire "On apprécie vos retours donc on va améliorer ça". Genre les mecs ont besoin des retours des joueurs pour savoir que des options de taille de texte font partie des bases ?

Ou que en 2026, on fait pas une phase tuto pour expliquer ce que les joueurs ont eu le temps de découvrir par eux-mêmes pendant 2h juste avant.

(L'erreur de jeunesse classique, Crimson Desert a eu la même merde à son lancement)
djfab publié le 05/08/2026 à 15:23
Malgré les tests, le jeu me tente... Je vais attendre quelques mois pour que les développeurs finissent son développement !
mattewlogan publié le 05/08/2026 à 15:39
Moi je suis sur une bonne moitié du jeu, franchement il est sympas
Pas de bug, catastrophique ou autre
aros publié le 05/08/2026 à 15:39
Oui nan mais là, GameFreak nous promet un suivis, mais non pas de correctifs mineurs visant à juste rendre plus fluide l'expérience de jeu, mais bien d'options diverses à la con (mais pas moins utiles) visant à améliorer le confort, de même qu'ils annoncent à travailler le ryhtme de l'aventure... le rythme de l'aventure... - mais ils sont cons ou quoi ? c'est avant de sortir ton jeu que tu fais ça. Nan mais j'te jure, y sont débiles ou quoi... ?

Sinon, là que j'vois le trailer, le jeu à l'air d'avoir une direction artistique XXL qui veut tout faire, et donc un univers anormalement riche de choses et d'autres qui paraissent incohérentes d'un point de vue logique, c'est franchement bizarre...

Par contre, c'est normal ça que ce soit aussi désagréable de regarder un trailer, whaou ! tout va tellement rapidement, comme si on voulait pas qu'on puisse y voir plus attentivement, ça aussi c'est bizarre.

Vraiment bizarre tout ça...
yanssou publié le 05/08/2026 à 15:48
Autant à son annonce il me plaisait autant son gameplay ma refroidi, à faire à prix reduit, j'ai cette impression que le réalisme ne lui va pas, en tout cas dans son esthétique, j'attend plus phantom Blade pour le coup.
ravyxxs publié le 05/08/2026 à 15:56
yanssou Oui voilà exactement, tu dis ce que la majorité des joueurs pensent. Ne vaut pas son prix, moins de 20-30 ça passe crème.
yanssou publié le 05/08/2026 à 16:02
ravyxxs yep surtout vu les majs correctif qu'il y aura.
guiguif publié le 05/08/2026 à 17:16
shanks Ya quasiment pas un jeu qui sort sans qu'il y ait des soucis de qualité de vie quelque part, on a l’habitude maintenant

ravyxxs En tout cas il est plutôt bien opti sur PS5 Pro pour le moment, après 10 heures j'ai eu une salle qui ramait vénère, le reste tourne plutôt nickel
Quand a son prix, 30/40 heures de durée de vie, je pense qu'il les vaut bien.
shofroy publié le 05/08/2026 à 17:32
Comme certains, le jeu me tente toujours.
J'attendrai quelques mois pour me le prendre. D'autres jeux à finir avant et ça permettra d'avoir un jeu fini, les 3/4 des points négatifs étant corrigeable.
ravyxxs publié le 06/08/2026 à 01:41
guiguif Oui, j'ai cru entendre que les derniers gros jeux qui sortent là sont très bien sur PS5 Pro mais galère sur PC.....

sûrement des majs Nvidia qui sait....

Dans tous les cas PS5 PRO ? PC.
wanda publié le 06/08/2026 à 06:33
(le 24FPS est clairement mal foutu pour ce jeu)

Pardon ?
guiguif publié le 06/08/2026 à 09:27
wanda C'est uniquement les cinématiques pour avoir le même framerate que dans les films, mais tu peux les mettre en 60fps en passant par les options.
wanda publié le 06/08/2026 à 09:48
guiguif J'ai jamais vu ca de mémoire. Que le moteur passe en 30 sur consoles pendant les cinématiques, c'est fréquent, mais 24 ?
ouken publié le 06/08/2026 à 12:29
ravyxxs yanssou
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Beast of Reincarnation
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Nom : Beast of Reincarnation
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Game Freak
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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