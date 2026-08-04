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Game Pass : les prochains jeux du service
C'est l'heure de la liste des prochains jeux à intégrer le service Game Pass dont la tête d'affiche tombe aujourd'hui même, le Beast of Reincarnation de Game Freak donc, accompagné avant tout d'un rattrapage pour les abonnés Premium, et en bonus la bêta ouverte de Gears of War E-Day pour les abonnés Ultimate (et PC).

Dès le Game Pass Premium :

- Heretic + Hexen (disponible)
- Monsters are Coming (6 août)
- PowerWash Simulator 2 (6 août)
- Bounty Star (11 août)
- Date Everything (11 août)
- Grounded 2 (11 août, toujours Early Access)
- Ball x Pit (12 août)
- Cricket 26 (13 août)
- Mio : Memories in Orbit (13 août)
- Egging On (18 août)

Uniquement Game Pass Ultimate :

- Beast of Reincarnation (disponible)
- Bonus Bêta Gears of War : E-Day (6 août)
- Sandustry (13 août, uniquement PC, Early Access)





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publié le 04/08/2026 à 14:55 par Gamekyo
commentaires (2)
rendan publié le 04/08/2026 à 14:56
Excellent comme toujours
piratees publié le 04/08/2026 à 16:08
beast miam miam
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Fiche descriptif
Gears of War : E-Day
8
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Nom : Gears of War : E-Day
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : The Coalition
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X
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