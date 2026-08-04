Game Pass : les prochains jeux du service

C'est l'heure de la liste des prochains jeux à intégrer le service Game Pass dont la tête d'affiche tombe aujourd'hui même, le Beast of Reincarnation de Game Freak donc, accompagné avant tout d'un rattrapage pour les abonnés Premium, et en bonus la bêta ouverte de Gears of War E-Day pour les abonnés Ultimate (et PC).
Dès le Game Pass Premium :
- Heretic + Hexen (disponible)
- Monsters are Coming (6 août)
- PowerWash Simulator 2 (6 août)
- Bounty Star (11 août)
- Date Everything (11 août)
- Grounded 2 (11 août, toujours Early Access)
- Ball x Pit (12 août)
- Cricket 26 (13 août)
- Mio : Memories in Orbit (13 août)
- Egging On (18 août)
Uniquement Game Pass Ultimate :
- Beast of Reincarnation (disponible)
- Bonus Bêta Gears of War : E-Day (6 août)
- Sandustry (13 août, uniquement PC, Early Access)