Game Pass : les prochains jeux du service

C'est l'heure de la liste des prochains jeux à intégrer le service Game Pass dont la tête d'affiche tombe aujourd'hui même, lede Game Freak donc, accompagné avant tout d'un rattrapage pour les abonnés Premium, et en bonus la bêta ouverte depour les abonnés Ultimate (et PC).Dès le Game Pass Premium :(disponible)(6 août)(6 août)(11 août)(11 août)(11 août, toujours Early Access)(12 août)(13 août)(13 août)(18 août)Uniquement Game Pass Ultimate :(disponible)- Bonus Bêta(6 août)(13 août, uniquement PC, Early Access)