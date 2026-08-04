God of War : Amazon en discussion avec le potentiel (et peu surprenant) nouveau Kratos

Définitivement écarté du tournage dechez Prime suite à une sérieuse blessure au niveau du biceps, Ryan Hurst doit donc être remplacé dans le rôle lead de Kratos, et selon Variety, un certain Dave Bautista serait actuellement en pourparlers avec Amazon pour endosser le rôle.Presque sans surprise (vu l'époque, c'était lui ou Momoa on va dire), mais il faudra néanmoins que l'ancien catcheur et star de la trilogierepasse un peu à la salle pour reprendre du biceps.Ajoutons que selon les mêmes sources, le tournage reprendrait en fin d'année.