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God of War : Amazon en discussion avec le potentiel (et peu surprenant) nouveau Kratos
Définitivement écarté du tournage de God of War chez Prime suite à une sérieuse blessure au niveau du biceps, Ryan Hurst doit donc être remplacé dans le rôle lead de Kratos, et selon Variety, un certain Dave Bautista serait actuellement en pourparlers avec Amazon pour endosser le rôle.

Presque sans surprise (vu l'époque, c'était lui ou Momoa on va dire), mais il faudra néanmoins que l'ancien catcheur et star de la trilogie Gardiens de la Galaxie repasse un peu à la salle pour reprendre du biceps.

Ajoutons que selon les mêmes sources, le tournage reprendrait en fin d'année.

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link49
publié le 03/08/2026 à 21:05 par Gamekyo
commentaires (26)
guiguif publié le 03/08/2026 à 21:18
Il n'a vraiment pas la gueule meme avec une barbe
adamjensen publié le 03/08/2026 à 21:23
J’aime bien l’acteur, mais je ne suis pas sûr qu’il ait la tête pour ce rôle.
abookhouseboy publié le 03/08/2026 à 21:23
Bof il est devenu tout mince récemment et puis son crâne chauve strié est ultra bizarre.
grospich publié le 03/08/2026 à 21:27
"mais il faudra néanmoins que l'ancien catcheur et star de la trilogie Gardiens de la Galaxie repasse un peu à la salle pour reprendre du biceps."

Il avait dit que la muscu pour lui c'était fini, ça devenait trop dur à son âge.
gamerdome publié le 03/08/2026 à 21:30
Je ne vois même pas d'acteur connu qui incarnerait bien Kratos.
philanthropy35 publié le 03/08/2026 à 21:33
En même temps tout sera mieux que Momoa, rien que le peu de présence de Bautista dans Blade Runner 2049, ça volait bien plus haut en terme de jeu d'acteur que toute la filmo de Momoa...

Je me demande même comment on peut filer des rôles à un tâcheron pareil. Et en plus maintenant il pistonne ses gamins...
shao publié le 03/08/2026 à 21:49
gamerdome
Si y'a Jason Momoa, c'est le seul acteur que je vois bien incarné Kratos perso.
shao publié le 03/08/2026 à 21:54
philanthropy35
Je pense justement le contraire, c'est l'acteur connu qui ressemble le plus Kratos selon moi. Après, ça reste un acteur, si il est bien dirigé ça fera le taf.
rufus publié le 03/08/2026 à 22:05
guiguif adamjensen abookhouseboy grospich gamerdome shao philanthropy35 Sinon faudrait :

- Oliver Richters : (Vue dans Reacher ) :
il l'avait cosplayé :



https://thebarbell.com/wp-content/uploads/2024/09/reacher-giant-1024x1019.png />


ou alors :

Triple H, un catcheur (Paul Michael Levesque ) :



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/013/244/221/large_2x/los-angeles-jun-6-paul-levesque-triple-h-at-the-wwe-for-your-consideration-event-at-the-tv-academy-saban-media-center-on-june-6-2018-in-north-hollywood-ca-free-photo.jpg
ravyxxs publié le 03/08/2026 à 22:17
akinen publié le 03/08/2026 à 22:19
Ben oui
philanthropy35 publié le 03/08/2026 à 22:22
Momoa ressemble encore moins à Kratos que Bautista, il faut aller la chercher la ressemblance...
Rien qu'avec son crâne rasé, la forme de son visage, Bautista me semble bien plus ressemblant physiquement dans le personnage comparé à Momoa !

De plus Momoa joue comme une brêle et dégage rien à l'écran. Même bien dirigé, il est calamiteux. C'est la seule erreur de casting de Dune à l'écran, le pauvre Duncan Idaho de la saga...
altendorf publié le 03/08/2026 à 22:29
Toujours pas le bon choix...
guiguif publié le 03/08/2026 à 22:31
philanthropy35 C'est bon on a compris que t'avais une dent contre Momoa...
Mais ouais faut aller la chercher...
micheljackson publié le 03/08/2026 à 22:40
Je viens d'avoir Bennj au téléphone, il est très déçu, il voulait que ce soit Ellen Page
shao publié le 03/08/2026 à 22:45
guiguif
Bah franchement ça passe crème je trouve.

Alors que Dave Bautista:
https://www.instagram.com/p/Dbl5-YHlyk8/

'fin voilà quoi...
guiguif publié le 03/08/2026 à 23:21
shao Oui c'etait ironique, evidement que Momoa lui ressemble bien plus
philanthropy35 publié le 03/08/2026 à 23:53
Pas besoin d'avoir une dent contre Momoa pour constater qu'il sait pas jouer.
Putain ça va donner les scènes père/fils avec un acting aussi expressif...

Hein il ressemble toujours pas un brin. Lorsqu'on est obligé de prendre des trucs pondus avec Photoshop façon morphing pour vendre une pseudo ressemblance, ça en dit suffisamment long. Un acteur typé
azerty publié le 04/08/2026 à 02:54
Moi j'aime bien le choix
mrvince publié le 04/08/2026 à 05:26
Mouais... Tom Hardy aurait pu être pas mal. Il dégage un truc. Les anciens catcheurs ça va bien 5 min... Ca sent la cata depuis le début cette série tfacon.
mattewlogan publié le 04/08/2026 à 06:16
Pourquoi pas de toute façon les gens se plaignent toujours ça va pas être la même chose que le jeu faut arrêter. Les gens vont être différent forcément
gasmok2 publié le 04/08/2026 à 07:07
Juste pour tous les gens qui se plaignent:

ça avait gueulé en 1989 quand Michael Keaton avait été choisi pour Batman, car il venait de la comédie et que tout le monde disait qu'il ne serai pas crédible en Batman ou Bruce Waye.

ça avait gueulé quand Nolan avait choisi Heath Ledger pour le rôle du Juker car trop beau gosse, que ça passerai pas, qu'il serai pas crédible....

ça avait gueulé contre Snyder pour Ben Affleck en Batman, car toujours les mêmes raisons, il est pas bon, il ressemble pas à Batman (alors que c'est mec qui rssemble le plus à un Bruce wayne des comics....)

Et il y en a plein des comme ça...

Du coup on verra bien au moment de la sortie si c'est bien ou bien tout pourri
allanoix publié le 04/08/2026 à 07:11
gasmok2 et ca avait gueulé pour jared letho et joker et on a vu le resultat
Et ca avait gueulé pour la ptit serene, et on a vue le resultat.
Et pour blanche neige
Et pour les madame ghostbuster
Et pour sonic si le public avec pas gueulé on aurait eu sonic de microids.
ioda publié le 04/08/2026 à 07:29
mattewlogan les gens ici ne connaissent pas le nom "adaptation", ils veulent juste voir une version réelle des jeux. Finalement, quel intérêt de faire une série ? Aucune si c'est pour faire un bête copié/collé, autant faire une série en CGI financé par la Warner avec le moteur 3D de la dernière série Hokuto No Ken.
ioda publié le 04/08/2026 à 07:34
allanoix Inversement personne n'a gueulé pour Harley Quinn en JV/Film alors qu'elle ressemble aucunement à la version comics d'époque.

Idem, les gardiens de la galaxie ne ressemble pas à la version comics, et au contraire, Marvel Comics a profité du succès du film pour créer une nouvelle adaptation reprenant le style des films...

Bref, faut arrêter de croire que adaptation = copié/collé.
alucardhellsing publié le 04/08/2026 à 07:35
Lui je peux plus le voir tout comme the rock ou l'autre momoa

D'autant qu'il a clairmeent plus le physique n des levres botoxés qui vont clairmeent casser le coté viril du personnage bref tres mauvais choix
Gras
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Fiche descriptif
God of War Ragnarok
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Nom : God of War Ragnarok
Support : PlayStation 4
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : PlayStation Studios
Genre : action
Autres versions : Playstation 5
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