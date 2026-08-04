God of War : Amazon en discussion avec le potentiel (et peu surprenant) nouveau Kratos
Définitivement écarté du tournage de God of War
chez Prime suite à une sérieuse blessure au niveau du biceps, Ryan Hurst doit donc être remplacé dans le rôle lead de Kratos, et selon Variety, un certain Dave Bautista serait actuellement en pourparlers avec Amazon pour endosser le rôle.
Presque sans surprise (vu l'époque, c'était lui ou Momoa on va dire), mais il faudra néanmoins que l'ancien catcheur et star de la trilogie Gardiens de la Galaxie
repasse un peu à la salle pour reprendre du biceps.
Ajoutons que selon les mêmes sources, le tournage reprendrait en fin d'année.
publié le 03/08/2026 à 21:05 par Gamekyo
Il avait dit que la muscu pour lui c'était fini, ça devenait trop dur à son âge.
Je me demande même comment on peut filer des rôles à un tâcheron pareil. Et en plus maintenant il pistonne ses gamins...
Si y'a Jason Momoa, c'est le seul acteur que je vois bien incarné Kratos perso.
Je pense justement le contraire, c'est l'acteur connu qui ressemble le plus Kratos selon moi. Après, ça reste un acteur, si il est bien dirigé ça fera le taf.
- Oliver Richters : (Vue dans Reacher ) :
il l'avait cosplayé :
https://thebarbell.com/wp-content/uploads/2024/09/reacher-giant-1024x1019.png
ou alors :
Triple H, un catcheur (Paul Michael Levesque ) :
https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/013/244/221/large_2x/los-angeles-jun-6-paul-levesque-triple-h-at-the-wwe-for-your-consideration-event-at-the-tv-academy-saban-media-center-on-june-6-2018-in-north-hollywood-ca-free-photo.jpg
Rien qu'avec son crâne rasé, la forme de son visage, Bautista me semble bien plus ressemblant physiquement dans le personnage comparé à Momoa !
De plus Momoa joue comme une brêle et dégage rien à l'écran. Même bien dirigé, il est calamiteux. C'est la seule erreur de casting de Dune à l'écran, le pauvre Duncan Idaho de la saga...
Mais ouais faut aller la chercher...
Bah franchement ça passe crème je trouve.
Alors que Dave Bautista:
https://www.instagram.com/p/Dbl5-YHlyk8/
'fin voilà quoi...
Putain ça va donner les scènes père/fils avec un acting aussi expressif...
Hein il ressemble toujours pas un brin. Lorsqu'on est obligé de prendre des trucs pondus avec Photoshop façon morphing pour vendre une pseudo ressemblance, ça en dit suffisamment long. Un acteur typé
ça avait gueulé en 1989 quand Michael Keaton avait été choisi pour Batman, car il venait de la comédie et que tout le monde disait qu'il ne serai pas crédible en Batman ou Bruce Waye.
ça avait gueulé quand Nolan avait choisi Heath Ledger pour le rôle du Juker car trop beau gosse, que ça passerai pas, qu'il serai pas crédible....
ça avait gueulé contre Snyder pour Ben Affleck en Batman, car toujours les mêmes raisons, il est pas bon, il ressemble pas à Batman (alors que c'est mec qui rssemble le plus à un Bruce wayne des comics....)
Et il y en a plein des comme ça...
Du coup on verra bien au moment de la sortie si c'est bien ou bien tout pourri
Et ca avait gueulé pour la ptit serene, et on a vue le resultat.
Et pour blanche neige
Et pour les madame ghostbuster
Et pour sonic si le public avec pas gueulé on aurait eu sonic de microids.
Idem, les gardiens de la galaxie ne ressemble pas à la version comics, et au contraire, Marvel Comics a profité du succès du film pour créer une nouvelle adaptation reprenant le style des films...
Bref, faut arrêter de croire que adaptation = copié/collé.
D'autant qu'il a clairmeent plus le physique n des levres botoxés qui vont clairmeent casser le coté viril du personnage bref tres mauvais choix