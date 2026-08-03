1666 : Amsterdam présente ses protagonistes

Panache Digital Games nous offre une nouvelle bande-annonce de, production signée par l'une des principales têtes pensantes de la franchise, on rappelle en partie financé par Xbox avant son retrait (comme pour tant d'autres).La vidéo en question va s'attarder sur les deux protagonistes principaux et jouables : Noa Brooklyn en 1666, et Aaron Long-Smith en 1999, les deux entretenant un étrange lien en ayant l'esprit incarné dans le chat de l'autre.Pour des raisons financières, le développement s'achèvera en priorité sur PC (pas encore de date) avant que l'équipe ne puisse s'attarder sur les différentes consoles, sans préciser lesquelles.