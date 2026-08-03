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1666 : Amsterdam présente ses protagonistes
Panache Digital Games nous offre une nouvelle bande-annonce de 1666 : Amsterdam, production signée par l'une des principales têtes pensantes de la franchise Assassin's Creed, on rappelle en partie financé par Xbox avant son retrait (comme pour tant d'autres).

La vidéo en question va s'attarder sur les deux protagonistes principaux et jouables : Noa Brooklyn en 1666, et Aaron Long-Smith en 1999, les deux entretenant un étrange lien en ayant l'esprit incarné dans le chat de l'autre.

Pour des raisons financières, le développement s'achèvera en priorité sur PC (pas encore de date) avant que l'équipe ne puisse s'attarder sur les différentes consoles, sans préciser lesquelles.

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publié le 03/08/2026 à 09:20 par Gamekyo
commentaires (10)
sasquatsch publié le 03/08/2026 à 09:25
Ja zekerlijk hebben Wij nu een hollandse speel
Suis curieux de ce que cela va donner
rogeraf publié le 03/08/2026 à 09:26
Sympa l'idée du chat ... J'espere que les devs seront prets pour la sortie, et leur jeu pas trop bugé ...
krusty79 publié le 03/08/2026 à 09:53
rogeraf Vu le chaos du financement du développement, il faudra à mon avis être très indulgent.
vyse publié le 03/08/2026 à 10:02
krusty79 un des derniers artistes radicaux de l'industrie encore en activité, rien que pour ca c'est day one, neuf, meme si c une bouse
aozora78 publié le 03/08/2026 à 12:27
Le jeu me hypait au premier trailer mais là leur histoire a l'air ultra bordélique et jouer le chat en mode Stray mais sans le côté poétique on le sent déjà, ça a l'air relou...

Grosse douche froide cette présentation, et la voix off infernale en Québecois mode nez bouché n'aide même pas à se mettre un tout petit peu en immersion dans ce trailer.
bennj publié le 03/08/2026 à 12:33
aozora78 excuses les d'être québécois... Non mais sérieux.
zanpa publié le 03/08/2026 à 12:50
testé la demo du prologue ... c'est à chier en plus d'être moche
bookker publié le 03/08/2026 à 13:11
Ça ne semble vraiment pas dingue... Et le pire, c'est que les guignols de Jeuxvideo.com expliquaient que ce jeu allait faire de l'ombre au prochain Assassin's Creed avec son ambiance plus sombre et ses sorcières... au moins ils mont faite rire
burningcrimson publié le 03/08/2026 à 13:39
Putain la gueule des persos...
gasmok2 publié le 03/08/2026 à 13:48
J'aime bien l'idée, ça change un peu.
De plus c'est un petit budget du coup on ne peut pas vraiment le comparer à des AAA établis comme Assassin's Creed, malgré le même créateur
Gras
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Fiche descriptif
1666 : Amsterdam
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Nom : 1666 : Amsterdam
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Panache Digital Games
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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