1666 : Amsterdam présente ses protagonistes

Panache Digital Games nous offre une nouvelle bande-annonce de 1666 : Amsterdam, production signée par l'une des principales têtes pensantes de la franchise Assassin's Creed, on rappelle en partie financé par Xbox avant son retrait (comme pour tant d'autres).
La vidéo en question va s'attarder sur les deux protagonistes principaux et jouables : Noa Brooklyn en 1666, et Aaron Long-Smith en 1999, les deux entretenant un étrange lien en ayant l'esprit incarné dans le chat de l'autre.
Pour des raisons financières, le développement s'achèvera en priorité sur PC (pas encore de date) avant que l'équipe ne puisse s'attarder sur les différentes consoles, sans préciser lesquelles.
Suis curieux de ce que cela va donner
Grosse douche froide cette présentation, et la voix off infernale en Québecois mode nez bouché n'aide même pas à se mettre un tout petit peu en immersion dans ce trailer.
De plus c'est un petit budget du coup on ne peut pas vraiment le comparer à des AAA établis comme Assassin's Creed, malgré le même créateur