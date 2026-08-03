Les infos flash du 03/08/2026

Comme chaque jour où presque, retrouvez dans ce type d'articles un condensé des brèves qui ne méritent pas plus de quelques lignes. Pas forcément moins importantes que le reste, et peut-être même que l'on reviendra sur certaines lorsque l'occasion se présentera.Les brèves du 03/08/2026 :- Le tournage de l'adaptation cinématographique deest terminé. Rendez-vous le 3 mars 2028 dans les salles (va y en avoir de la post-prod) pour savoir si le résultat sera ou non à la hauteur.- Ubisoft annonce la prochaine mise à mort de, sa principale tentative NFTxWeb3 qui aura duré tout de même deux ans, presque un exploit. Notez que l'éditeur avait déjà modifié le jeu pour mettre en retrait le système de blockchain, en faisant un simple jeu stratégique 3V3 comme il en existe 3000 autres sur PC.- Le divorce est signé entre Tencent et Marvelous (le premier a revendu ses parts au deuxième), causant l'annulation directe detandis que Marvelous se déclare ouvert pour de nouveaux partenariats (= un peu de pognon) au-delà d'autresou(Q1 2027).- Bethesda fait peau-neuve en dévoilant son nouveau logo très « cyberpunk » dont la typo n'est pas celle d'avant les années 2000. On dira que ça change des logos neutres en blanc sur fond noir, et une manière aussi de dire que, débarrassé de Tango Gameworks et autres Arkane, l'entreprise va en rester à ses fondamentaux : du RPG et des FPS.