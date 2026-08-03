Marvel Tokon : trailer de lancement

Avec quelques jours d'avance sur le calendrier, PlayStation diffuse déjà le trailer de lancement de Marvel Tokon : Fighting Souls dont la date reste signée pour le 6 août uniquement sur PC et PlayStation 5.
20 personnages seront proposés pour ce nouveau produit estampillé Arc System Works, accompagné d'une ou plusieurs années de renfort en fonction de la performance commerciale. Voici pour rappel le casting complet.
Mais 80% du contenu est évidemment tourné vers le online.
Peni Parker
Hulk
IRon Man
Storm
IRon Man encore
Carnage
Une jolie Team qui se "matérialise"
C’est preco pour ma part et j’ai hate de pouvoir le lancer.