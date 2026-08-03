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Marvel Tokon : trailer de lancement
Avec quelques jours d'avance sur le calendrier, PlayStation diffuse déjà le trailer de lancement de Marvel Tokon : Fighting Souls dont la date reste signée pour le 6 août uniquement sur PC et PlayStation 5.

20 personnages seront proposés pour ce nouveau produit estampillé Arc System Works, accompagné d'une ou plusieurs années de renfort en fonction de la performance commerciale. Voici pour rappel le casting complet.

TEAM Unbreakable X-Men :
- Storm
- Magik
- Danger
- Wolverine

TEAM Guardians :
- Spider-Man
- Ms. Marvel
- Star-Lord
- Peni Parker

TEAM Avengers :
- Captain America
- Iron Man
- Hulk
- Black Panther

TEAM Knights of DOOM :
- Doctor Doom
- Magneto
- Green Goblin
- Carnage

TEAM Samurai Outriders :
- Ghost Riders
- Blade
- Deadpool
- Loki

TEAM ??? (4 persos DLC) :
- Phoenix Cyclops
- ???
- ???
- ???

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publié le 02/08/2026 à 10:48 par Gamekyo
commentaires (5)
alucardk publié le 02/08/2026 à 11:37
un vrai mode arcade ?
wanda publié le 02/08/2026 à 14:02
alucardk Je ne sais pas ce que tu appelle "vrai", mais oui, il y a un mode arcade. Il y a 2 autres modes versus offline, ainsi qu'un mode scénarisé a base de vignettes animés sous 13 ou 14 aventures, je ne me souviens plus.

Mais 80% du contenu est évidemment tourné vers le online.
icebergbrulant publié le 02/08/2026 à 19:07
Je vais faire ma propre Team !

Peni Parker
Hulk
IRon Man
Storm
IRon Man encore
Carnage

Une jolie Team qui se "matérialise"

osiris67 publié le 02/08/2026 à 19:16
Un ptit Punisher en perso dlc ca serait cool. Beau cast en tout cas hors quelques chelou (peni parker, danger...osef).
C’est preco pour ma part et j’ai hate de pouvoir le lancer.
kadaj68800 publié le 02/08/2026 à 22:40
J'avais déjà du mal à m'adapter au 3vs3 de DBFigtherZ, mais là 4......
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Fiche descriptif
Marvel Tokon Fighting Souls
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Nom : Marvel Tokon Fighting Souls
Support : PC
Editeur : PlayStation Studios
Développeur : Arc System Works
Genre : combat
Autres versions : Playstation 5
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