Marvel Tokon : trailer de lancement

Avec quelques jours d'avance sur le calendrier, PlayStation diffuse déjà le trailer de lancement dedont la date reste signée pour le 6 août uniquement sur PC et PlayStation 5.20 personnages seront proposés pour ce nouveau produit estampillé Arc System Works, accompagné d'une ou plusieurs années de renfort en fonction de la performance commerciale. Voici pour rappel le casting complet.- Storm- Magik- Danger- Wolverine- Spider-Man- Ms. Marvel- Star-Lord- Peni Parker- Captain America- Iron Man- Hulk- Black Panther- Doctor Doom- Magneto- Green Goblin- Carnage- Ghost Riders- Blade- Deadpool- Loki- Phoenix Cyclops- ???- ???- ???