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Jez Corden : Xbox a posé sur la table l'idée d'un abandon de Steam
On se doute bien que nous ne sommes pas à l'abri de nouvelles surprises de la part de Xbox, bonnes comme mauvaises, et selon les sources de Jez Corden, l'entreprise serait actuellement en train d'établir de nouveaux plans sur sa présence sur PC, et l'une des propositions actuellement sur la table serait un retrait de ses jeux actuellement sur Steam. En bref, encore un retournement de veste.

L'objectif on s'en doute, c'est arrêter de refourguer 30 % de royalties à Valve sur chaque vente, quand bien même l'audience est drastiquement plus imposante que sur le Windows Store, donc autant dire que le risque est élevé bien qu'en adéquation avec la nouvelle politique de Asha Sharma souhaitant remettre en avant la marque sans la diluer un peu partout. On notera d'ailleurs que la plupart des insiders sont désormais bien plus prudents sur le cas de la présence des Stores concurrents sur la future Helix.

Bref, très audacieux si confirmé, surtout qu'il devient de plus en plus difficile de se constituer soi-même une audience importante avec la crise des composants : la Xbox Series X (avec lecteur) est passée hier à 799,99€ en Europe. Quant au Japon, pour le prix d'une Xbox Series X, vous pouvez avoir une PS5 et une Switch 2 (chacune en modèle « japan-only » néanmoins).
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publié le 02/08/2026 à 11:09 par Gamekyo
commentaires (28)
sino publié le 02/08/2026 à 11:17
Ah voilà ce que j'attendais : encore une décision bidon. Le launcher Xbox est une purge et rend le GP PC à chier tant il est en retard sur les autres. Par pitié ne ratez pas une occasion de faire de la merde, encore.
walterwhite publié le 02/08/2026 à 11:22
Du coup c’est mort pour voir Steam débarquer sur Helix.

D’un côté, c’est ce qu’ils doivent faire s’ils veulent remettre le hardware au centre de leur stratégie et j’espère qu’ils le feront…avec le soutien du support physique
noishe publié le 02/08/2026 à 11:22
Jez Corden j'ai un peu de mal à lui faire confiance. Il se contredit non stop. Il a balancé ce tweet d'ailleurs, disant qu'en fait il a jamais dit que Microsoft considérait un retrait de Steam (alors qu'il le dit très clairement de vive voix dans ce podcast).
jenicris publié le 02/08/2026 à 11:28
noishe c'est le problème de Resetera, ils ont mal interpréter see propos et ont depuis modifier le titre du topic

Corden corriger ses propos sur Twitter

https://x.com/i/status/2083616630136066470

Il ne faisait que spéculer
khazawi publié le 02/08/2026 à 11:34
Il faut bien que la notion d'exclusivité. Mais encore une fois, peine perdue. Le marché du PC restera sur Steam avec ou sans Xbox/PS.

walterwhite Xbox n'arrive même à mettre Halo en physique dans les magasins lol. Ce ne sera pas en 2028 que ça s'améliorera
noishe publié le 02/08/2026 à 11:37
jenicris C'est même tweet que j'ai mis en lien, mais effectivement sur celui là il clarifie ce qu'il voulait dire
ravyxxs publié le 02/08/2026 à 11:37
Comment s'enterrer eux mêmes holy !!

Si y a bien une communauté qui peut dire fuck aux constructeurs de console, c'est sur PC. Rarement vu des joueurs qui en ont rien à battre des consoles, c'est là cool, pas là ? Tant pis.

Des gars ont des 5090 et ça joue à des jeux de merde sur steam à base de Granny: Chapter Two


jenicris publié le 02/08/2026 à 11:40
noishe de toute façon se passer de Steam, en étant sur PC c'est pas vraiment compatible
romgamer6859 publié le 02/08/2026 à 11:45
ça parait évident qu'il n'y aura qu'un seul store, à la limite une hélix plus chère avec tous les stores
walterwhite publié le 02/08/2026 à 11:46
romgamer6859 Je vois pas l’intérêt d’une Helix plus chère avec plusieurs stores…2 HELIX en fonction de la puissance OK, mais 2 HELIX avec +/- de stores n’auraient aucun intérêt.
shanks publié le 02/08/2026 à 11:46
jenicris
Ou alors (vu que Corden ne précise pas ce qui l'a mené à cette conclusion), peut-être que Xbox envisage plus ou moins la même chose que PlayStation : jeux solo exclusifs (mais incluant le Windows Store) et jeux multi/GAAS partout dont sur Steam.
jenicris publié le 02/08/2026 à 11:52
shanks autant abandonner le marché PC alors pour les jeux solos. Les joueurs PC ne sont pas très amateurs du WS pour la plupart
romgamer6859 publié le 02/08/2026 à 11:53
walterwhite oui c'est ce que je voulais dire

jenicris si tu veux acheter des clés de jeux xbox en préco, c'est souvent des clés xbox store et pas steam, c'est un détail mais c'est un petit moyen de pousser leur store.
aerithlazyqueen publié le 02/08/2026 à 12:08
Super si c'est connard font ça cela veux dire pas de Elder scrolls sur Steam il peuvent toujours aller se faire voir de façon ultra extrême pour le Microsoft Store c'est un mega scam se store claquer au sol

Pas grave je prendrais en Torrent leur jeu ça leur apprendra
shanks publié le 02/08/2026 à 12:18
aerithlazyqueen
En l'état, il est inconcevable que les jeux Bethesda soient concernés par un retrait de Steam (si tout cela se confirme) : le cœur de la communauté Bethesda PC, c'est les mods, et c'est sur Steam que ça se passe.
abookhouseboy publié le 02/08/2026 à 12:28
noishe oui ça serait débile.

Puisque avant que Microsoft ne sorte ses jeux sur Steam il avait commencé à les sortir exclusivement sur le Windows Store.
Résultat : tout le monde s'en foutait et les versions PC bidaient complètement.
Cela s'est produit dans un passé récent et ça s'est terminé qu'en 2019 donc c'est encore très frais.
aerithlazyqueen publié le 02/08/2026 à 12:28
shanks Ouais clairement il se suicide la si ils font ça ^^
sonilka publié le 02/08/2026 à 12:38
Quelle merveilleuse idée de MS que de se priver de Steam. Non pas que l'idée d'exclusivité n'ait de sens mais fallait y penser avant de balancer tes jeux partout. Mais qui sont ces gens payés des centaines de milliers de dollars par mois pour prendre des décisions aussi irrationnelles ?
zboubi480 publié le 02/08/2026 à 12:44
Il a démenti....
shambala93 publié le 02/08/2026 à 13:02
Et bien je n’achèterai pas leurs jeux sur leur store Xbox pc. Tant pis !
Mais visiblement l’info est bidon.
romgamer6859 publié le 02/08/2026 à 13:03
jenicris tu peux me dire à quoi vont servir les next gen ? Fusion du mode qualité/perf comme sur ps5 pro ok, raytracing (perso mouais), mode 120hz sur plus de jeux ok, ensuite ?
mattewlogan publié le 02/08/2026 à 14:39
En même temps, si tu veux revendre des consoles, il faut arrêter de sortir les jeux sur PC logique
raoh38 publié le 02/08/2026 à 15:02
Se serait une grave erreur , qu'ils laissent leur calculette potentielle a la nostradamus de coté, il faut accepter la réalité du marché , ils auraient du agir beaucoup plus tot.
shambala93 publié le 02/08/2026 à 15:25
mattewlogan
Ce n’est pas cela ! C’est arrêter sur le store Steam pour acheter sur le store Xbox pc …

Vos fantasmes sur le Pc et le grand public est ridicule.
supasaiyajin publié le 02/08/2026 à 15:34
Hormis Forza, quand tu vois les stats des autres jeux comme le dernier Halo sur SteamDB, c'est n'a pas l'air fou fou.
negan publié le 02/08/2026 à 15:41
supasaiyajin quand tu vois les stats des autres jeux comme le dernier Halo sur SteamDB

Apres si t'es con pour croire que le remake d'un remake aller faire un score de fou le problème c'est toi pas xbox.
malroth publié le 02/08/2026 à 21:23
La je vous le dis, tout jeu qui n'est pas sur steam a 90% de chances de bider.

Xbox va vite le comprendre.

Ils perdront + en sortant de steam que de donner 30% à Valve.

Qu'on le veuille ou non, Steam c'est ultra agreable, on a nos habitudes, c'est bien fait, carré...ect
escobar publié le 02/08/2026 à 21:23
malroth exactement Steam c'est la vie
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