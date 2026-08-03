Jez Corden : Xbox a posé sur la table l'idée d'un abandon de Steam
On se doute bien que nous ne sommes pas à l'abri de nouvelles surprises de la part de Xbox, bonnes comme mauvaises, et selon les sources de Jez Corden, l'entreprise serait actuellement en train d'établir de nouveaux plans sur sa présence sur PC, et l'une des propositions actuellement sur la table serait un retrait de ses jeux actuellement sur Steam. En bref, encore un retournement de veste.
L'objectif on s'en doute, c'est arrêter de refourguer 30 % de royalties à Valve sur chaque vente, quand bien même l'audience est drastiquement plus imposante que sur le Windows Store, donc autant dire que le risque est élevé bien qu'en adéquation avec la nouvelle politique de Asha Sharma souhaitant remettre en avant la marque sans la diluer un peu partout. On notera d'ailleurs que la plupart des insiders sont désormais bien plus prudents sur le cas de la présence des Stores concurrents sur la future Helix.
Bref, très audacieux si confirmé, surtout qu'il devient de plus en plus difficile de se constituer soi-même une audience importante avec la crise des composants : la Xbox Series X (avec lecteur) est passée hier à 799,99€ en Europe. Quant au Japon, pour le prix d'une Xbox Series X, vous pouvez avoir une PS5 et une Switch 2 (chacune en modèle « japan-only » néanmoins).
publié le 02/08/2026 à 11:09 par Gamekyo
D’un côté, c’est ce qu’ils doivent faire s’ils veulent remettre le hardware au centre de leur stratégie et j’espère qu’ils le feront…avec le soutien du support physique
Corden corriger ses propos sur Twitter
https://x.com/i/status/2083616630136066470
Il ne faisait que spéculer
walterwhite Xbox n'arrive même à mettre Halo en physique dans les magasins lol. Ce ne sera pas en 2028 que ça s'améliorera
Si y a bien une communauté qui peut dire fuck aux constructeurs de console, c'est sur PC. Rarement vu des joueurs qui en ont rien à battre des consoles, c'est là cool, pas là ? Tant pis.
Des gars ont des 5090 et ça joue à des jeux de merde sur steam à base de Granny: Chapter Two
Ou alors (vu que Corden ne précise pas ce qui l'a mené à cette conclusion), peut-être que Xbox envisage plus ou moins la même chose que PlayStation : jeux solo exclusifs (mais incluant le Windows Store) et jeux multi/GAAS partout dont sur Steam.
jenicris si tu veux acheter des clés de jeux xbox en préco, c'est souvent des clés xbox store et pas steam, c'est un détail mais c'est un petit moyen de pousser leur store.
Pas grave je prendrais en Torrent leur jeu ça leur apprendra
En l'état, il est inconcevable que les jeux Bethesda soient concernés par un retrait de Steam (si tout cela se confirme) : le cœur de la communauté Bethesda PC, c'est les mods, et c'est sur Steam que ça se passe.
Puisque avant que Microsoft ne sorte ses jeux sur Steam il avait commencé à les sortir exclusivement sur le Windows Store.
Résultat : tout le monde s'en foutait et les versions PC bidaient complètement.
Cela s'est produit dans un passé récent et ça s'est terminé qu'en 2019 donc c'est encore très frais.
Mais visiblement l’info est bidon.
Ce n’est pas cela ! C’est arrêter sur le store Steam pour acheter sur le store Xbox pc …
Vos fantasmes sur le Pc et le grand public est ridicule.
Apres si t'es con pour croire que le remake d'un remake aller faire un score de fou le problème c'est toi pas xbox.
Xbox va vite le comprendre.
Ils perdront + en sortant de steam que de donner 30% à Valve.
Qu'on le veuille ou non, Steam c'est ultra agreable, on a nos habitudes, c'est bien fait, carré...ect