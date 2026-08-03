Jez Corden : Xbox a posé sur la table l'idée d'un abandon de Steam Jez Corden : Xbox a posé sur la table l'idée d'un abandon de Steam

On se doute bien que nous ne sommes pas à l'abri de nouvelles surprises de la part de Xbox, bonnes comme mauvaises, et selon les sources de Jez Corden, l'entreprise serait actuellement en train d'établir de nouveaux plans sur sa présence sur PC, et l'une des propositions actuellement sur la table serait un retrait de ses jeux actuellement sur Steam. En bref, encore un retournement de veste.



L'objectif on s'en doute, c'est arrêter de refourguer 30 % de royalties à Valve sur chaque vente, quand bien même l'audience est drastiquement plus imposante que sur le Windows Store, donc autant dire que le risque est élevé bien qu'en adéquation avec la nouvelle politique de Asha Sharma souhaitant remettre en avant la marque sans la diluer un peu partout. On notera d'ailleurs que la plupart des insiders sont désormais bien plus prudents sur le cas de la présence des Stores concurrents sur la future Helix.



Bref, très audacieux si confirmé, surtout qu'il devient de plus en plus difficile de se constituer soi-même une audience importante avec la crise des composants : la Xbox Series X (avec lecteur) est passée hier à 799,99€ en Europe. Quant au Japon, pour le prix d'une Xbox Series X, vous pouvez avoir une PS5 et une Switch 2 (chacune en modèle « japan-only » néanmoins).