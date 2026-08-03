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USA : Halo CE aura au moins capté l'attention d'1% des joueurs PlayStation au lancement
Matt Piscatella revient sur le lancement US de Halo : Campaign Evolved cette semaine (le vrai lancement, pas celui anticipé avec l'édition Premium), le qualifiant de « plutôt bon » au regard du statut de remake d'un jeu qui avait déjà eu droit à une refonte graphique entre temps.

Le jour du lancement, aux USA (dans un classement incluant les F2P) :

- 8 % des joueurs Xbox connectés y ont joué (4e place)
- 2 % des joueurs Steam (14e place)
- 1 % des joueurs PlayStation (29e place)

Ajoutons que la moyenne de temps de jeu sur PlayStation/Xbox était de plus de 2h, et inférieur à 1h sur Steam. Pour ce dernier point, rien d'étonnant quand on sait que beaucoup de joueurs abusent un peu de la fonction remboursement (ils y jouent moins de 2h pour récupérer ensuite leurs sous).

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publié le 02/08/2026 à 11:38 par Gamekyo
commentaires (57)
guiguif publié le 02/08/2026 à 11:42
Le pic sur Steam est de 25 376 donc pas dingue.
shanks publié le 02/08/2026 à 11:43
(et je reprécise que 1%, c'est tout sauf mauvais pour un remake solo du genre sur un marché où le top 10 d'activités, c'est uniquement constitué de GAAS et/ou F2P)
taiko publié le 02/08/2026 à 12:06
J'ai du faire cette campagne 100 fois à l'époque mais la répétitivité des décors m'a encore plus sauté aux yeux sur ce remake.
Du bon et du très mauvais ce remake.
keiku publié le 02/08/2026 à 12:15
1% des joueurs playstation ca fait donc 900 000 joueurs
2% des joueurs steam ca fait 2.8 millions
8% des joueurs xbox ca fait 2.4 millions

donc un total de 6 millions donc , sur une semaine c'est un bon score en effet
shanks publié le 02/08/2026 à 12:19
keiku
On parle des "actifs".
Donc ceux qui se sont connectés au moins une fois en juin.
keiku publié le 02/08/2026 à 12:21
shanks ah d'accord, donc oui du coup ca fait beaucoup moins, et c'est limité au usa aussi...
kalas28 publié le 02/08/2026 à 13:01
le problème vu le revirement de M avec "on refais des exclus" c'est qui voudrais se faire ce jeu si le prochain halo reste exclu xbox?

les joueurs play sont pas débile ils vont pas se jeter sur une miette en sachant qu'ils n'auront pas la suite....
sasquatsch publié le 02/08/2026 à 13:25
Mouais vu qu'il y a pas mal de défauts... Je passe mon tour... Peut être a 10€ dans 7-8 ans
taiko publié le 02/08/2026 à 13:39
sasquatsch tu perds le principal avantage du remake qui est que son aspect graphique est au goût du jour
sasquatsch publié le 02/08/2026 à 14:11
taiko mais est ce suffisant ? ! Certes bcp sont d'accord que c'est plus joli... Mais garde pas mal de défauts...
En tout cas pas a ce prix là mais c'est la bienvenue pour tous ceux n'ayant pas fait le jeu original
potion2swag publié le 02/08/2026 à 14:16
J'avais des super souvenirs du jeu, et après avoir checké un peu de gameplay, j'avais oublié que les 3/4 du jeu sont pas au niveau de Silent Cartographer
negan publié le 02/08/2026 à 14:20
les joueurs play sont pas débile

Si.
brook1 publié le 02/08/2026 à 14:23
Ça a mal vieilli, il aurait dû prendre exemple sur Capcom.
wickette publié le 02/08/2026 à 14:24
Ils ont toujours pas compris que Halo c'est en très grande partie des 30/40/50 ans qui y jouent et qu'il faille un peu se renouveler, surtout après plus d'une décennie de 343i qui bacle quasi tout. Les joueurs vétérans ils en ont marre aussi et les nouveaux joueurs n'y voient rien d'intéressant

Ils ont tout baclé, le show live action, les derniers jeux, tout. Là où un Fallout, un TLOU, mario, uncharted etc se sont renouvelés à merveille et parle à un grand panel de joueurs.


Master chief, cortana, ça parle pas à la grande majorité des joueurs, c'est un fait, ils connaissent de noms ou bien ils l'ont vu dans fortnite mais ça s'arrête là...c'est pareil avec Final Fantasy, si tu ne sors pas suffisamment de bons jeux, que tes chantiers sont chaotiques, la licences disparait on t'attend pas 10 ans après comme si de rien n'était.
grospich publié le 02/08/2026 à 14:27
J'ai voulu revoir le test pour voir combien il a eu déjà ici, j'ai pas trouvé comment faire, c'est normal que ce soit si caché ? xD
ravyxxs publié le 02/08/2026 à 14:43
Tous le monde défonce la campagne du jeu, même les joueurs PC et surprise...XBOX !!

J'ai pas fait le jeu, je sais pas ce qu'il s'est passé, mais j'imagine que le jeu a pas rencontrer un gros succès ?

J'ai entendu dire que les missions extra sont nul.
ravyxxs publié le 02/08/2026 à 14:47
guiguif 25,376 gros max...dit toi FH6 à fait 325K à la sortie mdrrrr

FH détroner l'icone de XBOX, quelle belle époque...à présent FH se mange le chiffre de Halo de façon journalière et ça baisse chaque semaine

J'avais dit que HALO allait prendre cher, on me disait que non, la licence avait toujours énormément de poids

Idem pour FH, qu'on va en avoir marre car aucune innovation, non Ravy t'as tord....encore une fois j'avais raison

Ca va être drôle EDAY...j'imagine un bon 35-45K jour de lancement sur Steam et 88 META.
zanpa publié le 02/08/2026 à 15:07
Joue 2h … c’est vieux et dépassé … même graphiquement c’est pas fou ! J’y arrive pas avec cette licence
raoh38 publié le 02/08/2026 à 15:07
Il a un ordinateur IA qui surveille les trafics exact pour annoncer ce chiffre lol première fois que je lis cela, il a deja fait le pourcentage de joueurs qui joue a d'autres jeux le jour J ?
Sa reste de la pure estimation, la seule chose que l'on sait officiellement c'est qu'il est numéro un sur le store psn.
raoh38 publié le 02/08/2026 à 15:09
zanpa dépassé par qui ? vas y car si tu me parles de call of duty ou de battlefield excuse moi mais c'est du vieux gameplay...la même rengaine qu'on entend sur gears of war alors que l'evolution a chaque opus est bien la.
hebuspsa publié le 02/08/2026 à 15:26
Juste eu le temps de lancer le jeux avant de partir en congés.
Il sera mon jeux de l’été avec AC black Flag
magneto860 publié le 02/08/2026 à 15:28
Je pense que je le ferai un jour mais je ne suis pas pressé. Depuis que j'ai résilié mon PS Plus c'est fou comme je me régale.
taiko publié le 02/08/2026 à 15:29
sasquatsch je viens de le finir et non ça ne suffit clairement pas. Ça a vieilli. C'est répétitif. C'est juste une madeleine de proust.
waurius59 publié le 02/08/2026 à 15:29
Un remake avec des voix en ia, sans les voix d'origine... dans grande nouveauté.. bah normal
negan publié le 02/08/2026 à 15:34
ravyxxs Ca va être drôle EDAY...j'imagine un bon 35-45K jour de lancement sur Steam et 88 META.

Et ca serais un bon score abruti.
ravyxxs publié le 02/08/2026 à 15:46
negan je sais que t'es fan mais le abruti est de trop tu sais.

Et non c'est pas un bon score pour une licence de poids,tout comme God of War, Spiderman 2, et TLOU2 ça pue la merde de faire grand max 45K sur Steam et il est fera pas.

56-69K c'est la limite pour parler de très très bon !!
rasalgul publié le 02/08/2026 à 15:50
Halo et gears deux franchises qui feraient mieux de se faire un oublier un bon moment.
walterwhite publié le 02/08/2026 à 15:55
rasalgul le dernier épisode de GEARS date de 2019, vu l’engouement autour d’E-Days la pause fu suffisamment longue.

Le multi a l’air top c’est l’essentiel
negan publié le 02/08/2026 à 16:05
ravyxxs T'es surtout un abruti de PCiste qui croit que SteamDB c'est l'alpha et oméga en toute circonstance .
ravyxxs publié le 02/08/2026 à 16:21
negan Déjà de un, me dit pas TG et parle bien, me pousse pas, je te respecte là, donc fait de même, c'est que du jeu, on joue pas nos vies, donc relax, je le répète, et de deux, je parle juste du PC avec guiguif . Donc pourquoi tu t'excites ??

Donc si t'es sensible à la critique sur ta licence favorite, c'est ton problème, pas le mien.
ravyxxs publié le 02/08/2026 à 16:22
Shanks J'aimerais bien que tu lises tu sais quoi lorsque tu as le temps merci.
negan publié le 02/08/2026 à 16:26
ravyxxs Déjà de un, me dit pas TG

Heu j'ai jamais dit ça hein
ravyxxs publié le 02/08/2026 à 16:29
negan Ton précédent message commence pas 'TA' et reste effacé, j'imagine la suite ou t'es rester poli juste avec *abruti* ?
negan publié le 02/08/2026 à 16:33
ravyxxs N'importe quoi j'ai rien effacer pour preuve c'est encore dans mon fil.

negan le 02/08/26 à 18h04
a ajouté un commentaire sur la news USA : Halo CE aura au moins capté l'attention d'1% des joueurs PlayStation au lancement.
"ravyxxs Ta


J'ai juste appuyer sur entré au debut de ma phrase et ça a envoyé le message avant la fin de ma phrase.
ravyxxs publié le 02/08/2026 à 16:34
negan Ta gueule, abruti, même école mon gars, t'as pas à me parler comme ça, on est tous au calme ici, donc relax, Gears c'est pas à ton père frérot...relax !
negan publié le 02/08/2026 à 16:38
ravyxxs Je verrais a 20h si j'en ai quelque chose a foutre
zanpa publié le 02/08/2026 à 16:49
raoh38 les animations, les bruits des gun, le maniement des véhicules ! oui c'est dépassé et vieux ! les niveaux sont juste des arènes avec des mobs a tuer pour passer à la suivantes c'est tellement visible
ravyxxs publié le 02/08/2026 à 17:04
negan Cool si tu veux jouer à ce jeu là du non respect, comme un gosse à la récré, on va jouer gars !! Là prochaine fois jte loupe pas !

Shanks Preuve, t'es témoin, un autre exemple ici !!!
ouken publié le 02/08/2026 à 17:17
Une pépite ce remake après un à halo infinite avec son moteur qui date de 95 là ça fait plaisir de voir un halo aussi bon et épique
zybear publié le 02/08/2026 à 17:26
Le remake de trop. Ou alors il fallait prendre de risque de changer la structure du jeu, c'est pas un remaster la (surtout quand ça se déroule en intérieur, c'est vite très répétitif. En revanche en extérieur, la magie opère toujours, avec les véhicules et tout, c'est toujours aussi fun) Mais sur des jeux aussi mythique, c'est toujours le risque pour les dev de se faire démolir parce qu'ils ont pas respectés le jeu d'origine.
deathegg publié le 02/08/2026 à 17:45
Pour y avoir jouer sur PS5, c'est assez daté, y a des moments qui trahissent son âge, c'est pas aussi beau que les vidéos le laissaient supposer (même en mode qualité, et même d'aprés un ami sur PC) et en prime, le jeu est ultra buggé (freeze, problème audio, des scripts qui déconnent, ect).

Vraiment, je revis gears of war reloaded....
vers0 publié le 02/08/2026 à 18:08
Pour l'instant je retrouve le plaisir de l'époque en plus beau .
zboubi480 publié le 02/08/2026 à 18:08
C'est plus que Saros
zboubi480 publié le 02/08/2026 à 18:11
vers0 je pense que c'était le but
Ce jeu nest pas et ne sera jamais un jeu Playstation
jenicris publié le 02/08/2026 à 18:20
C'est pas un jeu PlayStation mais il est sur PlayStation
sasquatsch publié le 02/08/2026 à 18:39
taiko ouais dommage... Quand on parle de remake... On s'attend s'attend à un upgrade a tous les niveaux, comme Capcom sait bien faire... Les remake RE sont l'école a suivre
ravyxxs publié le 02/08/2026 à 18:39
zboubi480 Ce jeu nest pas et ne sera jamais un jeu Playstation



jenicris Il est en PLS un dimanche soir
zboubi480 publié le 02/08/2026 à 18:48
ravyxxs c’est le cousin de la mère du beau père du voisin de chambrée du petit fils de Bill Gates qui me l'a dit....tu le connais non ?
ravyxxs publié le 02/08/2026 à 18:59
zboubi480 C'est pas moi la tête à toto ce soir, relis ton commentaire qui veut absolument rien dire...

HALO est sur Playstation, historique et mou comme un navet le jeu au final
jasonduval publié le 02/08/2026 à 19:10
J'ai eu du mal a me mettre dedans,ENCORE un jeu qui bousille mes souvenirs de l'époque (coucou oblivion remastered )

Bon le jeu est assez joli sur pro,mais bon dieu la structuré des missions est ABOMINABLE, en 2001 c'était la claque deja graphique et tout le reste, tout ce qu'il a apporté mais la maintenant ca fait de la peine.


Enfermé dans des couloirs sous terre,a enchaîner les mêmes salles, les 3 mobs aie aie aie ca fait mal.

Les voix?on en parle?
Pas de matchmaking en 2026

Un remake de feignasse, heureusement quon a encore la musique ,les petits cons et leurs animations qui me font toujours rire et le gamplay qui reste assez efficace car sinon....

J'ai largement préféré refaire gears même si c'est aussi un truc de feignasse et que jai cracher du sang sur les 10.000 kills mais lui na pas perdu de ses sensations.

Bon ba on aura eu les 3 grosses exclus ms sur play, dont deux énormes bides du coup, next
zboubi480 publié le 02/08/2026 à 19:15
Profitez de ce Halo.....c’est le premier et dernier

Gears of War E-day va etre un GOTY qui sera suivi par beaucoup d'autres jeux exclusifs....
supasaiyajin publié le 02/08/2026 à 19:18
J'étais hype au début, mais il est vrai que sans la VF originale et en voyant quelques vidéos de gameplay, ça m'a un peu déçu je dois dire.
metroidvania publié le 02/08/2026 à 20:32
Je l'ai fini en souffrant. La VF m a soûlé mais surtout a partir d'un moment je faisais que de courir en évitant les hordes d ennemis tellement c'était chiant et y en avait trop. J'avais meilleur souvenir en tête de ce jeu.
ravyxxs publié le 02/08/2026 à 21:09
zboubi480 LOOL La fameuse nouvelle phrase des Pro M "Profitez de ce Halo.....c’est le premier et dernier"

C'est Satya qui t'as dit ça ? J'imagine que sortir à présent des jeux à 300M de dollars, la Helix suffira amplement à Satya n'est-ce pas ? Carrément en position de défaite tu penses qu'ils vont faire des exclus XBOX à présent ? LOL J'aimerais voir ta gueule à l'avenir si le contraire de ce que tu dis arrive, mais tu seras plus sur le site, tu te rendras juste compte de ta bêtise de 2026...

Il t'as dit ça hier autour d'un thé j'imagine ??

ravyxxs publié le 02/08/2026 à 21:10
metroidvania Apparement dans le vaisseau Covenant, y a des racks à armes.....armes humaines mdr

Je sais plus si c'était pareil dans l'original.
zboubi480 publié le 02/08/2026 à 21:24
ravyxxs non c'est la cousine de la sœur du chauffeur de la mère de Bill Gates...tu connais pas ?
ravyxxs publié le 02/08/2026 à 22:15
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Halo : Campaign Evolved
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Nom : Halo : Campaign Evolved
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Halo Studios
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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