USA : Halo CE aura au moins capté l'attention d'1% des joueurs PlayStation au lancement
Matt Piscatella revient sur le lancement US de Halo : Campaign Evolved cette semaine (le vrai lancement, pas celui anticipé avec l'édition Premium), le qualifiant de « plutôt bon » au regard du statut de remake d'un jeu qui avait déjà eu droit à une refonte graphique entre temps.
Le jour du lancement, aux USA (dans un classement incluant les F2P) :
- 8 % des joueurs Xbox connectés y ont joué (4e place)
- 2 % des joueurs Steam (14e place)
- 1 % des joueurs PlayStation (29e place)
Ajoutons que la moyenne de temps de jeu sur PlayStation/Xbox était de plus de 2h, et inférieur à 1h sur Steam. Pour ce dernier point, rien d'étonnant quand on sait que beaucoup de joueurs abusent un peu de la fonction remboursement (ils y jouent moins de 2h pour récupérer ensuite leurs sous).
Du bon et du très mauvais ce remake.
2% des joueurs steam ca fait 2.8 millions
8% des joueurs xbox ca fait 2.4 millions
donc un total de 6 millions donc , sur une semaine c'est un bon score en effet
On parle des "actifs".
Donc ceux qui se sont connectés au moins une fois en juin.
les joueurs play sont pas débile ils vont pas se jeter sur une miette en sachant qu'ils n'auront pas la suite....
En tout cas pas a ce prix là mais c'est la bienvenue pour tous ceux n'ayant pas fait le jeu original
Si.
Ils ont tout baclé, le show live action, les derniers jeux, tout. Là où un Fallout, un TLOU, mario, uncharted etc se sont renouvelés à merveille et parle à un grand panel de joueurs.
Master chief, cortana, ça parle pas à la grande majorité des joueurs, c'est un fait, ils connaissent de noms ou bien ils l'ont vu dans fortnite mais ça s'arrête là...c'est pareil avec Final Fantasy, si tu ne sors pas suffisamment de bons jeux, que tes chantiers sont chaotiques, la licences disparait on t'attend pas 10 ans après comme si de rien n'était.
J'ai pas fait le jeu, je sais pas ce qu'il s'est passé, mais j'imagine que le jeu a pas rencontrer un gros succès ?
J'ai entendu dire que les missions extra sont nul.
FH détroner l'icone de XBOX, quelle belle époque...à présent FH se mange le chiffre de Halo de façon journalière et ça baisse chaque semaine
J'avais dit que HALO allait prendre cher, on me disait que non, la licence avait toujours énormément de poids
Idem pour FH, qu'on va en avoir marre car aucune innovation, non Ravy t'as tord....encore une fois j'avais raison
Ca va être drôle EDAY...j'imagine un bon 35-45K jour de lancement sur Steam et 88 META.
Sa reste de la pure estimation, la seule chose que l'on sait officiellement c'est qu'il est numéro un sur le store psn.
Il sera mon jeux de l’été avec AC black Flag
Et ca serais un bon score abruti.
Et non c'est pas un bon score pour une licence de poids,tout comme God of War, Spiderman 2, et TLOU2 ça pue la merde de faire grand max 45K sur Steam et il est fera pas.
56-69K c'est la limite pour parler de très très bon !!
Le multi a l’air top c’est l’essentiel
Donc si t'es sensible à la critique sur ta licence favorite, c'est ton problème, pas le mien.
Heu j'ai jamais dit ça hein
negan le 02/08/26 à 18h04
a ajouté un commentaire sur la news USA : Halo CE aura au moins capté l'attention d'1% des joueurs PlayStation au lancement.
"ravyxxs Ta
J'ai juste appuyer sur entré au debut de ma phrase et ça a envoyé le message avant la fin de ma phrase.
Shanks Preuve, t'es témoin, un autre exemple ici !!!
Vraiment, je revis gears of war reloaded....
Ce jeu nest pas et ne sera jamais un jeu Playstation
jenicris Il est en PLS un dimanche soir
HALO est sur Playstation, historique et mou comme un navet le jeu au final
Bon le jeu est assez joli sur pro,mais bon dieu la structuré des missions est ABOMINABLE, en 2001 c'était la claque deja graphique et tout le reste, tout ce qu'il a apporté mais la maintenant ca fait de la peine.
Enfermé dans des couloirs sous terre,a enchaîner les mêmes salles, les 3 mobs aie aie aie ca fait mal.
Les voix?on en parle?
Pas de matchmaking en 2026
Un remake de feignasse, heureusement quon a encore la musique ,les petits cons et leurs animations qui me font toujours rire et le gamplay qui reste assez efficace car sinon....
J'ai largement préféré refaire gears même si c'est aussi un truc de feignasse et que jai cracher du sang sur les 10.000 kills mais lui na pas perdu de ses sensations.
Bon ba on aura eu les 3 grosses exclus ms sur play, dont deux énormes bides du coup, next
Gears of War E-day va etre un GOTY qui sera suivi par beaucoup d'autres jeux exclusifs....
C'est Satya qui t'as dit ça ? J'imagine que sortir à présent des jeux à 300M de dollars, la Helix suffira amplement à Satya n'est-ce pas ? Carrément en position de défaite tu penses qu'ils vont faire des exclus XBOX à présent ? LOL J'aimerais voir ta gueule à l'avenir si le contraire de ce que tu dis arrive, mais tu seras plus sur le site, tu te rendras juste compte de ta bêtise de 2026...
Il t'as dit ça hier autour d'un thé j'imagine ??
Je sais plus si c'était pareil dans l'original.