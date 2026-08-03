USA : Halo CE aura au moins capté l'attention d'1% des joueurs PlayStation au lancement

Matt Piscatella revient sur le lancement US decette semaine (le vrai lancement, pas celui anticipé avec l'édition Premium), le qualifiant de « plutôt bon » au regard du statut de remake d'un jeu qui avait déjà eu droit à une refonte graphique entre temps.Le jour du lancement, aux USA (dans un classement incluant les F2P) :- 8 % des joueurs Xbox connectés y ont joué (4e place)- 2 % des joueurs Steam (14e place)- 1 % des joueurs PlayStation (29e place)Ajoutons que la moyenne de temps de jeu sur PlayStation/Xbox était de plus de 2h, et inférieur à 1h sur Steam. Pour ce dernier point, rien d'étonnant quand on sait que beaucoup de joueurs abusent un peu de la fonction remboursement (ils y jouent moins de 2h pour récupérer ensuite leurs sous).