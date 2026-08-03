God of War (Prime) : finalement, Kratos ne serait pas le seul perso à changer d'acteur God of War (Prime) : finalement, Kratos ne serait pas le seul perso à changer d'acteur

Vous vous souvenez forcément du visuel (officiel) ci-dessous qui a fait rire du monde ? Hé bien vous pouvez désormais l'oublier de A à Z car après le retrait définitif de Ryan Hurst suite à une sérieuse blessure durant le tournage, il semblerait que Prime aille encore plus loin dans le « recast » : MP1st a repéré de nouvelles annonces de casting sous-entendant qu'on été déboutés Callume Vinson (Atreus) et Island Austin (Thrud), au profit d'acteurs cette fois âgés « entre 14 et 17 ans » (au lieu d'entre 9 et 12 ans).



« A suivre », mais c'est déjà un joyeux bordel.