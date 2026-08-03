God of War (Prime) : finalement, Kratos ne serait pas le seul perso à changer d'acteur
Vous vous souvenez forcément du visuel (officiel) ci-dessous qui a fait rire du monde ? Hé bien vous pouvez désormais l'oublier de A à Z car après le retrait définitif de Ryan Hurst suite à une sérieuse blessure durant le tournage, il semblerait que Prime aille encore plus loin dans le « recast » : MP1st a repéré de nouvelles annonces de casting sous-entendant qu'on été déboutés Callume Vinson (Atreus) et Island Austin (Thrud), au profit d'acteurs cette fois âgés « entre 14 et 17 ans » (au lieu d'entre 9 et 12 ans).
« A suivre », mais c'est déjà un joyeux bordel.
publié le 03/08/2026 à 01:15 par Gamekyo
En vrai, je pense que l’acteur d’Atreus ne leur plaisait pas trop, et peut-être qu’il n’avait pas assez de talent, je sais pas, et ils en ont profité pour le changer.
Ou peut-être que son "image" était trop liée au Kratos constipé qui chie dans son froc…
Sinon, je pense qu’ils ont raison d’en prendre des plus âgés.
Déjà que je la sentais pas cette série, c’est encore plus mal barré.
Maintenant je veux juste savoir qui sera le nouveau Kratos qu’on rigole. Ou pas…
Après, si ça se trouve, le mec s’est blessé exprès, ou a simulé, parce qu’il a vu que c’était de la merde, on sait pas.
Sinon, il y avait des rumeurs sur un catcheur pour le remplacer, on verra…
Qu'Amazon s'occupe de livrer des colis et arrête de faire des choses qu'elle ne maîtrise pas.
Le pognon c'est une chose, le talent en est une autre.