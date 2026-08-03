Cherchant l'originalité, Saber Interactive annonce une simulation de co-voiturage

Petite curiosité du lundi avec l'annonce par Saber Interactive de, une simulation qui va chercher l'originalité là où l'on ne pensait plus en voir : une gestion de co-voiturage. Donc quelque chose d'infiniment plus sérieux quesans non plus se la jouer concurrent direct d'unvu qu'ici, si la conduite précise et la propreté du véhicule compte, le co-voiturage imposera de nombreux dialogues avec des passages parfois cool, parfois rigolos, et parfois assez tordus. Comme la réalité.Encore sans date (PC/PS5/XBS), ce titre a également le mérite d'être conçu par UNIGINE, propriétaire du moteur du même nom, essentiellement conçu pour le monde professionnel.