Cherchant l'originalité, Saber Interactive annonce une simulation de co-voiturage
Petite curiosité du lundi avec l'annonce par Saber Interactive de Rideshare Stimulator, une simulation qui va chercher l'originalité là où l'on ne pensait plus en voir : une gestion de co-voiturage. Donc quelque chose d'infiniment plus sérieux que Crazy Taxi sans non plus se la jouer concurrent direct d'un Taxi Life vu qu'ici, si la conduite précise et la propreté du véhicule compte, le co-voiturage imposera de nombreux dialogues avec des passages parfois cool, parfois rigolos, et parfois assez tordus. Comme la réalité.
Encore sans date (PC/PS5/XBS), ce titre a également le mérite d'être conçu par UNIGINE, propriétaire du moteur du même nom, essentiellement conçu pour le monde professionnel.