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Wuchang 2 : le réalisateur confirme avoir recruté une partie de son ancienne équipe
La semaine dernière, 505 Games annonçait le sauvetage miraculeux de la franchise Wuchang : Fallen Feathers, et c'est au travers d'une rapide interview avec le site local (donc chinois) Gamersky que l'éditeur comme le développeur nous font un petit point de la situation :

- Le réalisateur (Xia Siyuan) confirme avoir fondé un nouveau studio (« Indolphinity »).
- Il a recruté une partie de son ancienne équipe.
- Le développement de Wuchang 2 est déjà « bien avancé ».
- Suite directe : on retrouvera le même héros (Bai Wuchang).
- Xia Siyuan refuse de dire pour le moment quel sera le cadre géographique de cette suite.

Enfin, l'affaire étant remise sur de bons rails, le réalisateur indique qu'il n'est pas impossible que soit repris le développement de l'extension du 1 (abandonnée suite à la fermeture du précédent studio), mais la priorité reste le 2.

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shofroy, kalas28, yukilin, osiris67, burningcrimson
publié le 03/08/2026 à 07:27 par Gamekyo
commentaires (10)
malroth publié le 03/08/2026 à 07:41
ils ont perdu toute crédibilité avec la censure de leur jeu.
abookhouseboy publié le 03/08/2026 à 08:10
malroth Avaient-ils vraiment le choix ?
C'est la Chine...
kalas28 publié le 03/08/2026 à 08:13
j'ai hâte le 1 était vraiment très bon
malroth publié le 03/08/2026 à 08:13
abookhouseboy mais est ce qu'on est vraiment sur que c'etait la raison ?

car je me dis que s'il yavait un probleme venant de tres haut, le jeu serait carrément retiré et les développeurs en prison lol

Donc je sais pas
shofroy publié le 03/08/2026 à 08:27
Hâte d'en savoir plus.

J'ai fait le premier avant censure et c'était une belle surprise. Ma seule crainte concerne une baisse de difficulté globale. À la limite, faire différents modes de jeu s'ils veulent contenter tout le monde.
abookhouseboy publié le 03/08/2026 à 08:55
malroth C'est ambivalent avec la Chine. Des choses ne sont pas explicitement interdites mais si ça déplaît au régime, il le fera savoir à la personne concernée (style disparition pendant quelques semaines puis la personne revient en ayant opportunement changé d'avis).

Par exemple on peut critiquer certains aspects de la période impériale (car apres tout ce n'était pas une période communiste). Mais on peut pas remettre en cause le principe d'une autorité auxquelle le peuple obéit "pour son propre bien".

On ne peut pas s'attaquer à certaines figures historiques perçues comme héroïque car ce serait vu comme générateur de troubles dans la population.

Pareillement, si une critique devient trop forte sur les réseaux sociaux, avec insultes, menaces etc. cela risque d'attirer l'attention des autorités qui va censurer tout ça pour faire disparaître à la source le risque de troubles.

Pour moi les développeurs n'avaient pas vraiment le choix.
malroth publié le 03/08/2026 à 09:46
abookhouseboy merci beaucoup pour ton retour la dessus
mattewlogan publié le 03/08/2026 à 12:41
Le jeu est absolument ouf
Trop hâte de pouvoir faire un deuxième
osiris67 publié le 03/08/2026 à 12:59
C’est dingue on passe de studio mort a studio repris et a whuchang 2 deja bien avancé, en quelques semaines
Ceci dit bien hate.
burningcrimson publié le 03/08/2026 à 13:33
Excellent tout ça
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Wuchang : Fallen Feathers
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Nom : Wuchang : Fallen Feathers
Support : PC
Editeur : 505 Games
Développeur : Leenzee
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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