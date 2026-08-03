Wuchang 2 : le réalisateur confirme avoir recruté une partie de son ancienne équipe

La semaine dernière, 505 Games annonçait le sauvetage miraculeux de la franchise, et c'est au travers d'une rapide interview avec le site local (donc chinois) Gamersky que l'éditeur comme le développeur nous font un petit point de la situation :- Le réalisateur (Xia Siyuan) confirme avoir fondé un nouveau studio (« Indolphinity »).- Il a recruté une partie de son ancienne équipe.- Le développement deest déjà « bien avancé ».- Suite directe : on retrouvera le même héros (Bai Wuchang).- Xia Siyuan refuse de dire pour le moment quel sera le cadre géographique de cette suite.Enfin, l'affaire étant remise sur de bons rails, le réalisateur indique qu'il n'est pas impossible que soit repris le développement de l'extension du 1 (abandonnée suite à la fermeture du précédent studio), mais la priorité reste le 2.