Attack on Titan 3 : trailer et date de sortie

Koei Tecmo vient de nous annoncer suite à un live dédié que Attack on Titan 3 sortira le 10 décembre (PC, PS5, XBS, Switch 2) au prix standard de 69,99€, en ajoutant les détails suivants :
- Edition Day One (même prix) avec Steelbook et jaquette réversible.
- Edition Deluxe Numérique (89,99€) avec OST, Artbook, skins et 72h d'accès anticipé.
- 1 bonus (encore à spécifier) pour ceux qui ont une save du précédent jeu.
Pour ce qui est du jeu, c'est en résumé la véritable version intégrale qui couvrira donc les événements de l'oeuvre du début à la fin, avec un gameplay plus profond nous promet-on, et un nouveau type de missions spéciales en extérieur.