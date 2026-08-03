Attack on Titan 3 : trailer et date de sortie

Koei Tecmo vient de nous annoncer suite à un live dédié quesortira le 10 décembre (PC, PS5, XBS, Switch 2) au prix standard de 69,99€, en ajoutant les détails suivants :- Edition Day One (même prix) avec Steelbook et jaquette réversible.- Edition Deluxe Numérique (89,99€) avec OST, Artbook, skins et 72h d'accès anticipé.- 1 bonus (encore à spécifier) pour ceux qui ont une save du précédent jeu.Pour ce qui est du jeu, c'est en résumé la véritable version intégrale qui couvrira donc les événements de l'oeuvre du début à la fin, avec un gameplay plus profond nous promet-on, et un nouveau type de missions spéciales en extérieur.